Nem csitul a bérvita a Telekomnál: országos demonstrációt szerveznek a dolgozók

Szerda reggel országszerte négy városban tartanak demonstrációt a Deutsche Telekom ITTC Hungary Kft. dolgozói, mivel elégedetlenek a vállalat által felajánlott béremeléssel. Bár a munkakezdés előtti megmozdulás egyelőre csupán figyelemfelhívó jellegű, ha nem vezet érdemi eredményre, a szakszervezet kész sztrájkot hirdetni - írta a 24.hu.

Az Infokommunikációs Szakszervezet (IKSZ) által szervezett akcióra Budapesten a Népligetnél, valamint Debrecenben, Pécsett és Szegeden, a helyi irodák előtt kerül sor 8:15 és 8:45 között. Mivel a demonstráció még a kilenc órakor kezdődő hivatalos munkaidő előtt lezajlik, a napi munkavégzést nem akadályozza. Nagy Zsolt Tamás, az IKSZ elnöke hangsúlyozta, hogy ez az esemény a petíció benyújtását követő, de a tényleges sztrájkot megelőző nyomásgyakorlási eszköz, amelyet a rendőrségen is bejelentettek.

A tiltakozást az váltotta ki, hogy a munkavállalók jelentős része kevesli a munkáltató által felajánlott béremelést. Villás Zsolt, a szakszervezet alelnöke elmondta, hogy a mintegy 2500 dolgozóból több mint 1200-an írták alá az elégedetlenségüket kifejező petíciót. A munkavállalók eredetileg 6–7 százalékos bérfejlesztést kértek, azonban az átlagos emelés ettől elmaradt. Ráadásul a differenciált elosztás miatt előfordult, hogy egyesek az átlagnál kevesebbet, vagy egyáltalán semmilyen emelést nem kaptak. A szakszervezet szerint a vállalatnál évek óta visszatérő probléma, hogy a bérek növekedése elmarad az országos átlagtól.

A cégvezetés tudomásul vette a megmozdulást. Bár tavaly egy hasonló akció nem hozott áttörést, a szakszervezet idén határozottabb lépésekre készül, így ha a szerdai demonstráció után sem emelik meg az elvárható mértékben a fizetéseket, előbb figyelmeztető sztrájkot, majd éles sztrájkot szerveznek.

A munkavállalói elégedetlenséget fokozza, hogy a német anyavállalat tulajdonában lévő magyar leánycég stabilan és kiemelkedően nyereséges. A legutóbbi pénzügyi adatok szerint a vállalat több mint 57 milliárd forintos árbevétel mellett mintegy 3 milliárd forintos adózott eredményt ért el, amelyet az egyedüli tulajdonos osztalékként fel is vett.