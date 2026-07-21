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London, Egyesült Királyság – 2025. március 14.: Egy személy a Revolut Visa bankkártyáját érintésmentes fizetési terminálhoz érinti egy városi közlekedési állomáson található jegykiadó automatánál, Közlekedési szolgáltatások, Digitális
Megtakarítás

Sokan azt hitték, itt biztonságban van a vagyonuk, de most jött a feketeleves: indulnak zárolások a Revoluton

Pénzcentrum
2026. július 21. 08:44

Megkezdődtek a végrehajtói inkasszók a magyarországi Revolut-számlákon. Bár az adóhatóság már évekkel ezelőtt jelezte, hogy a tartozásokat ezen a platformon sem lehet elrejteni, mostanra a gyakorlatban is elindultak a hatósági lefoglalások.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A revb.hu beszámolója szerint a pénzintézet e-mailben értesíti az érintetteket a számlájukat érintő eljárásról. A lépésnek komoly előzményei vannak, hiszen a Nemzeti Adó- és Vámhivatal már három éve felhívta a figyelmet arra, hogy a Revolut sem nyújt menedéket az adóhátralékok elől, mivel a szolgáltatónál is van lehetőség a követelések érvényesítésére - írja a revb.hu.

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Egy hazai végrehajtó már idén júniusban jelezte, hogy a rendszerükben megjelent a Revolut Bank UAB Magyarországi Fióktelepe. Ennek köszönhetően a hatóságok közvetlenül megkereshetik a pénzintézetet annak kiderítésére, hogy az érintett adós vezet-e náluk számlát.

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Mostanra az első konkrét ügyféli visszajelzések is megérkeztek a levonásokról.

Az érintett felhasználók olyan értesítést kapnak, amely szerint végrehajtási intézkedés miatt ideiglenes korlátozásokat vezettek be a számlájukon. Egy önálló bírósági végrehajtó a portálnak nyilatkozva megerősítette, hogy az inkasszók néhány hete már valóban működnek a Revolut rendszerében.
Címlapkép: Getty Images
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