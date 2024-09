Azért az nagyon kemény: így keresnek havonta milliókat Magyarország sztárburkolói

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az év eleji szakemberhiány friss felmérése szerint az átlagos várakozási idő egy szakemberre 52 nap volt, de egyes megyékben, mint például Jász-Nagykun-Szolnokban, akár 89 napot is kell várni. Ez a hosszú várakozási idő tovább nehezíti a projektek tervezését és kivitelezését. A hiány nagy, ahogy a kereslet is, így nem meglepő, hogy a fizetések ezekben a szakmákban akár havonta a nettó 1 milliót is megugorhatja, ugyanis átlagosan egy burkoló 8 és 12 ezer forintos órabérért vállal egy-egy projektet.

Az építőipari boom és a felújítások iránti folyamatos kereslet továbbra is fenntartja a magas igényt a kőművesek, burkolók, fesző-mázoló szakmákra, amit a szakemberek szűkös kínálata nehezen követ. Magyarországon a kőműves, burkoló, festő-mázoló szakmák továbbra is nagy keresletnek örvendenek. Az építőipar növekedése miatt folyamatosan keresettek a jó szakemberek, különösen a lakásfelújítások és építkezések terén, melyek részben az utóbbi időben bevezetett családtámogatási hitelek miatt még jelentősebbé váltak. Azonban kár eltagadni azt az igazságot, hogy a szakmákban jelenleg munkaerőhiány tapasztalható, ami azt jelenti, hogy nincs elég képzett szakember a piacon. Ez különösen igaz a jó minőségű és tapasztalt munkavállalókra, akikért komoly verseny folyik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! "Jelenleg komoly hiány van burkolók, kőművesek és festők terén a munkaerőpiacon. Ha valaki ilyen szakembereket keres, több hónapos várakozási idővel kell számolnia. Ezen az sem változtatott érdemben, hogy lecsökkent az új lakásépítések száma, mivel a felújítási szektorban továbbra is van munka"- kezdte a témát a Mapei szakérője, majd konkrét adatokkal is igazolta a súlyos szakember hiányt a fent említett szektorokban, a hőszigetelés és burkolás például kiemelten erős területek a felújításoknál, így a kereslet magas maradt ezek iránt a szakemberek iránt. A kínálat azonban továbbra is szűkös, ami nehezíti a projektek elindítását. A Mapei év eleji szakemberhiány felmérése szerint az átlagos szakemberhiány 52 nap volt, tehát átlagosan ennyi kellett várni egy szakemberre. De megyénként nagy az eltérés, Jász-Magykun-Szolnok vármegyében például 89 napot kellett várni szakemberre - statuálta a jelenlegi helyzetet a szakember. Keresetek, árak és csalók A szakemberek bérei és a munkadíjak is jelentős eltéréseket mutatnak, attól függően, hogy milyen szakterületen dolgoznak és mennyire keresett a szolgáltatásuk. A burkolók általában 8 000 - 12 000 forintot kérnek négyzetméterenként, míg a festők és kőművesek órabére 8 000 - 10 000 forint között mozoghat. Egy jó hőszigetelő ára körülbelül 6 000 forint négyzetméterenként. A Mapei adatai szerint általában a burkolók 8 és 12 ezer forintot kérnek négyzetméterenként. A hőszigetelők ára pedig nagyjából 6 ezer forint körül mozog. Egy igazán keresett, jó szakember, aki vállalkozóként dolgozik, nettóban akár 1,5-2 millió forintot is megkereshet havonta, persze ebből lejönnek a költségek. A Mapei kutatása szerint az év elején az átlagos négyzetméterár szakipari munkák esetén 10 215 forint volt, ami 18%-kal magasabb, mint tavaly - magyarázta a szakértő. Így nem nehéz kiszámolni, hogy egy-egy munka ára több százezer vagy akár milliós nagyságrendű is lehet, például egy lakás teljes burkolása vagy festése esetén. Azonban azt is fontos tisztán látni, hogy az árakat befolyásolja a szakember tapasztalata, végzettsége, a munka jellege, nehézsége és a földrajzi elhelyezkedés. Budapesten például a négyzetméterárak magasabbak, mint az ország keleti részén, ahol jelentősen alacsonyabbak. Az árakat számos tényező befolyásolhatja. A szakember tapasztalata és végzettsége természetesen fontos, de talán még lényegesebb, hogy milyen szektorban dolgozik, és mennyire van ellátva munkával. Amikor kevesebb a munka, az árak csökkennek, de ha van kereslet, akkor azok gyorsan emelkednek. Ezen kívül a munka jellege és nehézsége is számít: egy óriáslappal történő burkolás díja magasabb, mint egy hagyományosé, A földrajzi elhelyezkedés is fontos: Budapesten például 12 ezer forint a négyzetméterár, míg Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyében ez az összeg 6 444 forint körül mozog -fejtette ki a Mapei szakértője. Majd azt is részletesen kifejtette, hogy mik azok a dolgok, melyekre figyelni kell, hogy a csalókat elkerüljük, mert sajnos a szakemberek között akadnak úgynevezett "kóklerek", de vannak bizonyos "jelek" melyekre, ha figyelünk, azért kiszűrhetjük. "A kontármunka elkerülésének legjobb módja, ha csak olyan szakembert bízunk meg, akinek valós referenciái vannak. A munka minősége önmagáért beszél. Csak akkor adjunk megrendelést, ha ismerjük a szakember munkáját, láttuk már, mit alkotott korábban, és megbízhatónak ítéljük. Ismeretlen szakember esetén kérjünk legalább három referenciát, nézzük meg ezeket, és beszéljünk korábbi megrendelőkkel"- magyarázta a szakértő, majd hozzátette, hogy van néhány intő jel, amire érdemes figyelni, ha szakembert választunk. Ha valaki felmérés nélkül azonnal mond árat, feltűnően olcsó, vagy minden munkát el akar vállalni, az gyanús lehet. Ugyanígy, ha nem számlaképes, szegényesen van felszerelve, vagy nem mutat be számlát a beszerzett anyagokról. Továbbá, ha halogat, állandóan plusz munkákat talál, másokat hibáztat, vagy tájékozatlan, és következetlenül válaszol szakmai kérdésekre, az mind arra utalhat, hogy kóklerrel van dolgunk Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x) - árulta el. EZ IS ÉRDEKELHET 45 ezret is hazavihetnek óránként ezek a magyar sztármelósok: diploma sem kell az álomgázsihoz A villanyszerelők szerepe elengedhetetlen a modern társadalomban, mégis ordító a szakemberhiány a szférában. Vállalkozás vagy alkalmazotti státusz, külföldi lehetőségek Sok szakember egyéni vállalkozóként dolgozik, mert anyagilag kifizetődőbb lehet, ha folyamatos a munkavégzés. Azonban az egyéni vállalkozás komoly menedzsmentet, ügyfélszerzést és adminisztratív munkát is igényel, amit nem mindenki tud vagy akar vállalni. A nagyobb cégeknél dolgozni stabilabb és kevésbé stresszes, mert ott a szakembereknek nem kell a munka menedzselésével foglalkozniuk. A Pénzügyileg az egyéni vállalkozás kifizetődőbb lehet, ha folyamatos a munka. Viszont sok szakember inkább cégnél dolgozik, mert nem tudják magukat menedzselni. Egy burkolónak például nemcsak a munkát kell elvégeznie, hanem el kell adnia magát, ügyfeleket kell szereznie, és a vállalkozást is vezetnie kellene, ami komoly ismereteket igényel. Azok, akik jól menedzselik magukat, többet kereshetnek, de a cégnél dolgozni biztonságosabb, mert ott nincs plusz költség, és stabil a fizetés - részletezte a szakértő. Majd azt is hozzátette, hogy van az egyéni vállalkozók sincsenek magukra hagyva, ugyanis "a Magyar Építőipari Szakember Közösség, amelynek már több mint 7 ezer tagja van, képzésekkel és tanácsadással is támogatja a vállalkozó szakembereket. Bárki csatlakozhat, aki fejlődni szeretne a szakmájában"- emelte ki. A téma kapcsán felmerült bennünk, hogy milyen arányú a magyar szakemberek külföldre vándorlása, ugyanis tele vannak az álláshirdető portálok magyar szakembereket kereső külföldi ajánlatokkal. Azonban meglepő választ kaptunk a szakértőktől, elmondásuk szerint az utóbbi időben inkább a visszavándorlás indult meg, nem pedig a külföldre költözés. Ahogy a külföldi, például a német gazdaságban negatív változások történnek, és a magyar kereseti lehetőségek növekednek, egyre kevesebb szakember dönt a külföldre költözés mellett - tette tisztába a szakértő és hangsúlyozta, hogy "már nem akkora a különbség a külföldi és a magyar bérek között, így sokan inkább hazatérnek. Szerintem most megfordult a folyamat, és egyre több szakember jön vissza Magyarországra. Sőt, arra biztatok minden külföldön dolgozó szakembert, hogy térjen haza, mert a jó szakemberek már közel olyan jól tudnak keresni Magyarországon, mint külföldön. Szerintem most megfordult a folyamat, és egyre többen jönnek vissza"- derül ki a szakértői válaszból.

Címlapkép: Getty Images

Jelentem Mégsem

0 HOZZÁSZÓLÁS Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!

NEKED AJÁNLJUK