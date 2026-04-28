Budapest, 2026. április 15.A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke (j) a Sándor-palotában, mielõtt megbeszélést folytat Sulyok Tamás köztársasági elnökkel (b) 20
HRCENTRUM

Miből fog élni Orbán Viktor a parlamenti munkája után? Busás végkielégítésre jogosult a leköszönő miniszterelnök

Pénzcentrum
2026. április 28. 08:50

Május 9-től állás nélkül maradhat Orbán Viktor, de több mint 38 millió forintnyi végkielégítésre számíthat a parlamenti munkája után. Arról egyelőre nem tudni, miből fog élni ezt követően a leköszönő kormányfő, akinek vagyonnyilatkozata szerint mindössze 5 millió megtakarítása van. A Fidesz elnökeként eddig nem vett fel fizetést, de ez akár meg is változhat, illetve korábban könyvkiadásból is volt bevétele.

A választási vereséget követően a parlamentbe sem ül be, így május 9-től állás nélkül maradhat Orbán Viktor, búcsúzik a bruttó 7,58 millió forintos fizetéstől, így a nyugdíjkorhatár betöltése előtt két évvel állandó kereset nélkül maradhat. Viszont a leköszönő miniszterelnök busás végkielégítést kap a 36 évnyi parlamenti munkája után.

A Telex felhívta a figyelmet, hogy a jogszabályok szerint képviselőként háromhavi bérnek megfelelő búcsúpénzt kap, ami bruttó 6,37 millió forintot jelent. Ennél tetemesebb összeg a miniszterelnöki pozíció nyomán járó végkielégítés, ebben az esetben hathavi bérét utalják ki egyben, azaz a jelenlegi fizetésével számolva bruttó 32,4 millió forintot - összesen bruttó 38 801 013 forint lelépési pénz illeti meg. Azonban, ha Orbán Viktor a megbízatását követő fél éven belül az állam közvetlen vagy közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságban kap vezető pozíciót, akkor vissza kell fizetnie a hathavi járandóságát.

Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok
A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.

Ezek mellett egyéb juttatásokra is jogosult lesz, 16 évig jár neki egy hivatali autó sofőrrel, valamint 8 évig egy iroda kétfős titkársággal. Előbbi jól jön, mivel februári vagyonbevallása szerint nincs autó a nevén, és feleségével közös bankszámláján mindössze 5,065 millió forintnyi megtakarítás volt - emellett a dokumentum szerint a leköszönő kormányfő két ingatlan tulajdonosa: a 2013-ban vásárolt 63 négyzetméteres felcsúti házé és a 2002-ben vett, 233 négyzetméteres Cinege utcai (XII. kerület) házé, ez utóbbin a feleségével osztozkodnak. 

Magyar Péter egyébként korábban több ízben is arról beszélt: gazdaságosabb működésre állítanák át az Országgyűlést, több juttatást is megvághatnak, és a képviselői fizetések rendszerét is átalakítanák.

A lap emlékeztet: Orbán 2010-es hatalomra kerülés előtt havi bruttó 402 ezer forintot kapott pártelnöki tiszteletdíjként, de ezt aztán határozatlan időre felfüggesztették, a legutóbbi vagyonnyilatkozata szerint is díjazás nélkül látta el tavaly a feladatot. Nem kizárt, hogy májustól ismét felveszi a pártelnöki fizetést - persze csak ha a nyári tisztújításon bizalmat kap a folytatásra.

Emellett az utóbbi évek bevallásaiban olykor könyvkiadásból származó bevételeket is feltüntetett: 2010-ben a Helikon Kiadótól 6,3 millió forintot kapott az Rengéshullámok című könyvéért, 2015-ben 5,5 milliót kapott a Kairosz Kiadónál megjelent Út a győzelembe című könyve, 2023-ban pedig havi bruttó 200 és 500 ezer forint közti honorárium járt neki a beszédeiből kiadott Másként című könyvért. Nem kizárt, hogy újra írni kezd.

Címlapkép: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos, MTI/MTVA 
