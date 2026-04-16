Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok
Május elején jelentősen átalakul a parlament összetétele. A jelenlegi adatok alapján 144 országgyűlési képviselő megbízatása szűnik meg. A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.
Az új Országgyűlés alakuló ülését a tervek szerint május első hetére hívja össze a köztársasági elnök. Amint az új képviselők leteszik az esküt, a távozóknak meg kell válniuk korábbi hivatali juttatásaiktól és eszközeiktől. Vissza kell adniuk diplomata-útlevelüket, hivatali telefonjukat, laptopjukat és üzemanyagkártyájukat. Emellett ki kell költözniük az Országgyűlés által bérelt lakásokból és irodákból. A jövőben asszisztenseik bérét sem az állam fizeti.
Bár a hivatali eszközöket le kell adniuk, a törvény értelmében a leköszönő képviselők távozási juttatást kapnak, amelyet egy összegben is felvehetnek - írja a Telex. Ennek mértéke a megbízatás megszűnése előtti három hónap átlagos tiszteletdíja. Mivel a képviselői alapilletmény idén márciustól bruttó 2,18 millió forintra emelkedett, a kifizetett összegek is jelentősek.
A juttatás mértéke kizárólag a betöltött parlamenti tisztségektől függ. A képviselő életkorát vagy a parlamentben eltöltött éveinek számát nem veszik figyelembe. A legkevesebbet, bruttó 6,37 millió forintot az extra tisztség nélküli, csupán alapilletményre jogosult képviselők kapják.
Akik frakcióvezető-helyettesként, parlamenti jegyzőként vagy bizottsági elnökként dolgoztak, már bruttó 10,82 millió forintra számíthatnak. A legmagasabb, 12,73 millió forintos összeg a frakcióvezetőknek, a háznagynak és a leköszönő parlamenti alelnököknek jár. A legnagyobb végkielégítést az alábbi politikusok vehetik fel:
- Bedő Dávid
- Fazekas Sándor
- Lukács László György
- Mátrai Márta
- Oláh Lajos
- Sebián-Petrovszki László
- Tordai Bence
- Tóth Bertalan
Ha az Országgyűlés eddigi elnöke, Kövér László úgy döntene, hogy nem veszi fel a listás mandátumát, és kilenc ciklus után elköszön parlamenti munkától (erről egyelőre nincsenek hírek), akkor a bruttó 17,2 millió forintos végkielégítéssel ő lenne a csúcstartó.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
Az Országgyűlés Hivatala összesen mintegy 6 milliárd forintot különített el az idei költségvetésben a parlamenti ciklusváltásra. Ebből a keretből fizetik ki a távozó képviselők és a frakcióhivatali dolgozók végkielégítését. Szintén ebből fedezik a frakcióirodák felújítását, valamint az egyéb technikai költségeket is (belépők, parkolási engedélyek, képviselőcsoportok technikai alapellátása, tájékoztató kiadványok).
Az újonnan bejutó képviselők az alakuló ülés után kapják meg a munkájukhoz szükséges eszközöket. Amennyiben nem rendelkeznek budapesti lakóingatlannal, a hivatal havonta legfeljebb 763 ezer forintért bérel számukra lakást vagy szállodai szobát. Az irodabérletre pedig fejenként havi 2,18 millió forintos keret áll majd rendelkezésükre.
