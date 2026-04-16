Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok

Május elején jelentősen átalakul a parlament összetétele. A jelenlegi adatok alapján 144 országgyűlési képviselő megbízatása szűnik meg. A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.

Az új Országgyűlés alakuló ülését a tervek szerint május első hetére hívja össze a köztársasági elnök. Amint az új képviselők leteszik az esküt, a távozóknak meg kell válniuk korábbi hivatali juttatásaiktól és eszközeiktől. Vissza kell adniuk diplomata-útlevelüket, hivatali telefonjukat, laptopjukat és üzemanyagkártyájukat. Emellett ki kell költözniük az Országgyűlés által bérelt lakásokból és irodákból. A jövőben asszisztenseik bérét sem az állam fizeti.

Bár a hivatali eszközöket le kell adniuk, a törvény értelmében a leköszönő képviselők távozási juttatást kapnak, amelyet egy összegben is felvehetnek - írja a Telex. Ennek mértéke a megbízatás megszűnése előtti három hónap átlagos tiszteletdíja. Mivel a képviselői alapilletmény idén márciustól bruttó 2,18 millió forintra emelkedett, a kifizetett összegek is jelentősek.

A juttatás mértéke kizárólag a betöltött parlamenti tisztségektől függ. A képviselő életkorát vagy a parlamentben eltöltött éveinek számát nem veszik figyelembe. A legkevesebbet, bruttó 6,37 millió forintot az extra tisztség nélküli, csupán alapilletményre jogosult képviselők kapják.

Akik frakcióvezető-helyettesként, parlamenti jegyzőként vagy bizottsági elnökként dolgoztak, már bruttó 10,82 millió forintra számíthatnak. A legmagasabb, 12,73 millió forintos összeg a frakcióvezetőknek, a háznagynak és a leköszönő parlamenti alelnököknek jár. A legnagyobb végkielégítést az alábbi politikusok vehetik fel:

Bedő Dávid

Fazekas Sándor

Lukács László György

Mátrai Márta

Oláh Lajos

Sebián-Petrovszki László

Tordai Bence

Tóth Bertalan

Ha az Országgyűlés eddigi elnöke, Kövér László úgy döntene, hogy nem veszi fel a listás mandátumát, és kilenc ciklus után elköszön parlamenti munkától (erről egyelőre nincsenek hírek), akkor a bruttó 17,2 millió forintos végkielégítéssel ő lenne a csúcstartó.

Az Országgyűlés Hivatala összesen mintegy 6 milliárd forintot különített el az idei költségvetésben a parlamenti ciklusváltásra. Ebből a keretből fizetik ki a távozó képviselők és a frakcióhivatali dolgozók végkielégítését. Szintén ebből fedezik a frakcióirodák felújítását, valamint az egyéb technikai költségeket is (belépők, parkolási engedélyek, képviselőcsoportok technikai alapellátása, tájékoztató kiadványok).

Az újonnan bejutó képviselők az alakuló ülés után kapják meg a munkájukhoz szükséges eszközöket. Amennyiben nem rendelkeznek budapesti lakóingatlannal, a hivatal havonta legfeljebb 763 ezer forintért bérel számukra lakást vagy szállodai szobát. Az irodabérletre pedig fejenként havi 2,18 millió forintos keret áll majd rendelkezésükre.