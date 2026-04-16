2026. április 16. csütörtök Csongor
19 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Az Országház a magyar Országgyűlés székhelye, Európa egyik legrégebbi törvényhozási épülete, Magyarország nevezetes nevezetessége és Budapest népszerű turisztikai célpontja.
HRCENTRUM

Busás végkielégítés jár a parlamentből kieső képviselőknek: 12 milliónál is többet kapnak ezek a politikusok

Pénzcentrum
2026. április 16. 09:01

Május elején jelentősen átalakul a parlament összetétele. A jelenlegi adatok alapján 144 országgyűlési képviselő megbízatása szűnik meg. A távozó politikusoknak le kell mondaniuk hivatali juttatásaikról, ugyanakkor háromhavi végkielégítésre jogosultak. Ennek együttes összege eléri a bruttó 1,35 milliárd forintot.

Az új Országgyűlés alakuló ülését a tervek szerint május első hetére hívja össze a köztársasági elnök. Amint az új képviselők leteszik az esküt, a távozóknak meg kell válniuk korábbi hivatali juttatásaiktól és eszközeiktől. Vissza kell adniuk diplomata-útlevelüket, hivatali telefonjukat, laptopjukat és üzemanyagkártyájukat. Emellett ki kell költözniük az Országgyűlés által bérelt lakásokból és irodákból. A jövőben asszisztenseik bérét sem az állam fizeti.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a hivatali eszközöket le kell adniuk, a törvény értelmében a leköszönő képviselők távozási juttatást kapnak, amelyet egy összegben is felvehetnek - írja a Telex. Ennek mértéke a megbízatás megszűnése előtti három hónap átlagos tiszteletdíja. Mivel a képviselői alapilletmény idén márciustól bruttó 2,18 millió forintra emelkedett, a kifizetett összegek is jelentősek.

A juttatás mértéke kizárólag a betöltött parlamenti tisztségektől függ. A képviselő életkorát vagy a parlamentben eltöltött éveinek számát nem veszik figyelembe. A legkevesebbet, bruttó 6,37 millió forintot az extra tisztség nélküli, csupán alapilletményre jogosult képviselők kapják.

Akik frakcióvezető-helyettesként, parlamenti jegyzőként vagy bizottsági elnökként dolgoztak, már bruttó 10,82 millió forintra számíthatnak. A legmagasabb, 12,73 millió forintos összeg a frakcióvezetőknek, a háznagynak és a leköszönő parlamenti alelnököknek jár. A legnagyobb végkielégítést az alábbi politikusok vehetik fel:

  • Bedő Dávid
  • Fazekas Sándor
  • Lukács László György
  • Mátrai Márta
  • Oláh Lajos
  • Sebián-Petrovszki László
  • Tordai Bence
  • Tóth Bertalan
Ha az Országgyűlés eddigi elnöke, Kövér László úgy döntene, hogy nem veszi fel a listás mandátumát, és kilenc ciklus után elköszön parlamenti munkától (erről egyelőre nincsenek hírek), akkor a bruttó 17,2 millió forintos végkielégítéssel ő lenne a csúcstartó.

Az Országgyűlés Hivatala összesen mintegy 6 milliárd forintot különített el az idei költségvetésben a parlamenti ciklusváltásra. Ebből a keretből fizetik ki a távozó képviselők és a frakcióhivatali dolgozók végkielégítését. Szintén ebből fedezik a frakcióirodák felújítását, valamint az egyéb technikai költségeket is (belépők, parkolási engedélyek, képviselőcsoportok technikai alapellátása, tájékoztató kiadványok).

Az újonnan bejutó képviselők az alakuló ülés után kapják meg a munkájukhoz szükséges eszközöket. Amennyiben nem rendelkeznek budapesti lakóingatlannal, a hivatal havonta legfeljebb 763 ezer forintért bérel számukra lakást vagy szállodai szobát. Az irodabérletre pedig fejenként havi 2,18 millió forintos keret áll majd rendelkezésükre.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #állam #költségvetés #országgyűlési választások #parlament #képviselő #végkielégítés #országgyűlés #választás #politika

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:22
09:11
09:11
09:01
08:52
NAPTÁR
Tovább
2026. április 16. csütörtök
Csongor
16. hét
Április 16.
A holokauszt magyar áldozatainak emléknapja
Április 16.
A hang világnapja
Ajánlatunk
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Engedményezés
Az engedményezési szerződéssel a jogosult a követelését átruházza a bankra, így a bank lép az ő helyébe.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
