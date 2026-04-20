Nowy Sacz, Lengyelország - 2019. március 20.: A Lidl áruház külső nézete. A Lidl egy nagy német globális diszkont szupermarketlánc, melynek székhelye Neckarsulmban található.
HRCENTRUM

Vaskos béremelést jelentett be a Lidl: ennyivel fognak többet keresni a dolgozók 2026-tól

Pénzcentrum
2026. április 20. 11:28

A Lidl bejelentette a 2026-os gazdasági évre vonatkozó bérfejlesztést, amellyel tovább erősíti piaci pozícióját a hazai munkaerőpiacon. A vállalat ebben az évben minden eddiginél többet, összesen 103 milliárd forintot fordít a munkavállalók bérköltségére.

A Lidl az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként több mint 9500 munkavállalót foglalkoztat, és évről évre azon dolgozik, hogy versenyképes jövedelmet garantáljon. A vállalat emellett arra is tudatosan figyelt, hogy egységes bérezési rendszert alakítson ki. Ennek értelmében a Lidl lakóhelytől függetlenül az ország minden pontján azonos bérszinteket biztosít az azonos munkakörben dolgozó munkavállalók számára.

Ez azt jelenti, hogy a kisebb és nagyobb településeken dolgozók pontosan ugyanazt a bért és kiemelkedő juttatási csomagot kapják, mint a fővárosi kollégáik. Ez a megközelítés közvetlenül támogatja a vidék megtartó erejét, hiszen a versenyképes jövedelemért nem kell a munkavállalóknak a nagyvárosokba költözniük.

Az idei bérfejlesztés eredményeként pedig a bérszintek továbbra is a szektor élvonalába tartoznak.

  • Egy bolti dolgozó havi bruttó kezdő bére 8 órás munkaviszony esetén Lidl-kártyával és pótlékokkal 599 000 forintra nőtt, de mindez bőven hétszázezer forint fölé emelkedhet a vállalatnál eltöltött évektől, tapasztalattól függően.
  • Az üzletvezetők kezdésként bruttó 1 104 000 forintos jövedelemre számíthatnak, ami elérheti akár az 1 349 000 forintot is. Mindezt esetükben egy prémium kategóriás szolgálati autó egészíti ki, amelyet magáncélra is használhatnak az üzemanyag térítésével együtt.
  • A logisztikai területen a targoncavezetők bére 597 000-871 000 forint között mozog,
  • a raktári dolgozóké 593 000 - 839 000 forint között alakul,
  • míg a raktári csoportvezetők javadalmazása elérheti akár az 1 270 000 forintot is. 

A vállalat a bérezés mellett kiemelt figyelmet fordít a hosszú távú karrierlehetőségekre és a munkavállalók megbecsülésére. A jól felépített karrierlépcsőknek köszönhetően a munkatársak az adott pozíción belül évről évre automatikusan magasabb bérszintre lépnek, kiemelkedő teljesítmény esetén pedig lehetőség adódhat a magasabb szintű pozíciókba történő előlépésre is.

A béreket gazdag juttatási csomag egészíti ki, köztük egy olyan nagy értékű, ingyenes magánegészségügyi csomag, ami a járóbeteg-ellátástól a kisebb műtéteken át egészen a fogászati kezelésekig igénybe vehetnek a munkavállalók. A csomag emellett jelentős munkába járási támogatást is tartalmaz, a munkatársak jóllétét pedig további programok is szolgálják: az egészségmegőrzési kezdeményezések mellett térítésmentes mentális, jogi és pénzügyi tanácsadás is rendelkezésükre áll.

„Kiemelten fontos számunkra, hogy munkavállalóinknak hosszú távon is kiszámítható, versenyképes jövedelmet és stabil munkahelyet biztosítsunk. A Lidl-nél dolgozni igazán megéri, amit az idei, több mint 103 milliárd forintos bérkeretünk is visszaigazol. Büszkék vagyunk fair és transzparens bérezési rendszerünkre, amelyben az ország minden pontján azonos, kiemelkedő bér jár az azonos munkáért, ezt pedig a szektor egyik legátfogóbb juttatási csomagjával egészítjük ki. Célunk, hogy a biztos megélhetés mellett folyamatos fejlődési és karrierlehetőséget nyújtsunk minden kollégánknak” – mondta Takács Dorottya, a Lidl Magyarország HR igazgatója.

A vállalat stabilitását és töretlen növekedését jelzi, hogy a Lidl nemcsak meglévő munkavállalóira fordít kiemelt figyelmet, hanem a legtöbb piaci szereplővel ellentétben bővíti csapatát. Ennek egyik legjelentősebb mérföldköve a kiskunfélegyházi logisztikai központ őszi nyitása, ahová több toborzási hullámban több száz új munkatársat vesz majd fel az áruházlánc.
