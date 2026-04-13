Zseniális trükkhöz folyamodott egy magyar álláskereső: 100 ezer forintot fizet, ha intézel neki állást
Szokatlan, de igen ötletes álláskereső hirdetésbe futhattak bele a napokban azok, akik a budapesti Frankel Leó úton sétálgattak. A plakáton ugyanis az volt olvasható, hogy a hirdető 100 ezer forintos jutalmat kínál fel annak, aki sikeresen munkahelyhez juttatja őt. A pénzt, ígérete szerint, az első havi munkabéréből fizetné ki.
Egy első pillantásra is szokatlan álláskereső hirdetés bukkant fel Budapest utcáin. A plakát készítője ugyanis a hirdetés szövege szerint nemcsak munkát keres, hanem konkrét pénzbeli jutalmat is felajánl annak, aki segít neki elhelyezkedni a fővárosban. A 100 ezer forintos összeget az első havi munkabéréből fizetné ki.
A hirdetés részletesen bemutatja a jelentkező elvárásait és kompetenciáit is: hatórás részmunkaidős állást szeretne találni, elsősorban értékesítés, üzletkötés, irodai és adminisztratív, vagy könnyű fizikai munka érdekelné. Ugyanakkor több opciót is kizár, többek közt az éjszakai műszakot, valamint az MLM és a biztosítási ügynöki munkát.
A plakát szövegéből az is kiderül, hogy a hirdető egy középkorú férfi, aki műszaki végzettséggel és több éves értékesítői tapasztalattal rendelkezik. Angol nyelvtudása ugyan nem tárgyalóképes, de írás-olvasás szintjén használható.
Nem túl fényes a helyzet a munkaerőpiacon
A jelenség egyfelől szokatlan, hiszen a hagyományos álláskeresési módszerekkel szemben egyfajta „közvetítői díjat” kínál a hirdető, másfelől viszont nagyon is gyakori, hogy akár utcai plakátonok, akár különböző közösségi média felületeket állást keresnek fiatalok és középkorúak egyaránt. Egy fiatalok körében népszerű Facebook-csoportban például hetente többen is kérnek segítséget az álláskeresésben. Ez sem túl meglepő.
A legfrissebb KSH-adatok szerint ugyanis a foglalkoztatottak száma bár az előző hónaphoz képest valamelyest növekedett, továbbra is rendkívül alacsony az elmúlt évekhez viszonyítva. A munkanélküliség esetében pedig már 2025 szeptembere óta a növekvő tendencia jellemző, de az még súlyosabb, hogy ilyen magas munkanélküliségi ráta utoljára 2016 tavaszán volt. A munkakeresés időtartama sem csökkent érdemben, átlagosan majdnem egy évet vesz igénybe.
Korábban a Nógrádi Józsefet, a Trenkwalder stratégiai kapcsolatokért felelős igazgatóját kérdeztük a munkaerőpiac jelenlegi helyzetéről, aki elmondta, hogy most a szakmunkás pozíciókat lehet a leggyorsabban betölteni, ezt követik a betanított állások és a fehér galléros pozíciók, a legnehezebben pedig a középfokú végzettséggel rendelkező szellemi munkát végzők tudnak elhelyezkedni.
Az álláskereső hirdetésre visszatérve, a részmunkaidőt kereső munkavállalók helyzete jóval nehezebb lehet az átlagnál, hiszen a munkaadók jellemzően inkább teljes munkaidős foglalkoztatásokat hirdetnek meg. Az Eurostat szerint is 2024-ben az unióban foglalkoztatottak 17,1%-a dolgozott részmunkaidőben, de ez a szám Magyarországon jóval alacsonyabb, 5% alatti.
Nem meglepő tehát, hogy a fentebbi plakátokhoz hasonló megoldások születnek a jelenlegi munkaerőpiaci helyzetben. Bár kérdéses, hogy a jutalom felajánlása valóban növeli-e az elhelyezkedés esélyét, az biztos, hogy sikerül vele kitűnni a tömegből, és egyúttal a szélesebb problémára is felhívja a figyelmet.
