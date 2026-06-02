Brutális kutyatámadás Budapesten: szolgálat közben sebesült meg súlyosan egy postás

2026. június 2. 09:07

Hétfőn egy udvarról kiszökött kutya súlyosan megsebesített egy szolgálatot teljesítő postást a III. kerületi Testvérhegyen. A többször megmart férfi a helyszínen összeesett, a rendőrség vizsgálja a történteket - számolt be a 24.hu.

Az Óbuda-Békásmegyer Közterület-felügyelet beszámolója szerint az állat feltehetően egy nyitva felejtett kapun jutott ki az utcára. A támadás során a kutya a kezén és a lábán is megharapta a munkáját végző férfit.

A súlyosabb tragédiát az akadályozta meg, hogy a gazdák hamar észrevették a szökést. Azonnal elzárták a kutyát, majd hívták a mentőket. A bajbajutottnak a környékbeli lakók is gyorsan segítséget nyújtottak, tárcsázták a segélyhívót. A mentők kiérkezéséig a rendőrök látták el a sérültet, valamint biztosították a helyszínt. Az ügyben a további eljárást a rendőrség folytatja le.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
#otthon #baleset #Budapest #rendőrség #mentők #kutya #közterület #óbuda #sérülés #támadás

