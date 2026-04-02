Mennyit ér ma egy friss diploma Magyarországon? A Dealish videójában megszólaló egyetemisták őszintén elárulták, mekkora fizetésre számítanak első teljes állásukban
Most végre lehull a lepel: ilyen dolgozókat keresnek leginkább a cégek, te megugranád?
A munkaerőpiac átalakulásával és a technológia gyors fejlődésével ma már nem a puszta szakmai tudás a legfőbb elvárás a munkáltatók részéről. A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia. Eközben a munkavállalók számára is döntő szemponttá vált a folyamatos fejlődés lehetősége.
Bár a diploma és a szakmai ismeretek továbbra is elengedhetetlen alapot jelentenek, önmagukban már kevesek az érvényesüléshez. A technológiai fejlődés, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése felgyorsította ezt a folyamatot. Ahogy a gépek átveszik a rutinfeladatokat, drasztikusan megnő azoknak a képességeknek az értéke, amelyeket nem lehet algoritmizálni.
Szakértők és nemzetközi kutatások – köztük a TestGorilla friss jelentése – is megerősítik, hogy a cégek egyre inkább a jelöltek személyiségét és a kulturális illeszkedést vizsgálják. Hiába ugyanis a kiváló szakmai háttér, ha a munkavállaló nem tud csapatban dolgozni, hiányzik belőle a rugalmasság, vagy nem képes hatékonyan problémát megoldani. Azok a dolgozók jutnak gyorsabban előrébb, akik jól kommunikálnak, és gyorsan hoznak döntéseket.
Ezzel párhuzamosan a munkavállalói elvárások is megváltoztak. A fizetés mellett egyre hangsúlyosabbá válik az inspiráló közeg és a tanulási lehetőség. Egy friss felmérés szerint sokan el is utasítanak olyan állásajánlatokat, amelyek nem kínálnak teret a személyes és szakmai fejlődésnek.
Ezt a tendenciát a hazai vállalati szféra is egyértelműen érzékeli. Medvey Leila, a K&H HR-vezetője kiemelte, hogy az MI terjedésével a kritikus gondolkodás és a változásmenedzsment kiemelt fontosságúvá válik a biztonságos és kontrollált működés érdekében.
A szakmai tudás továbbra is alap, de a sikerhez ma már elengedhetetlen az empátia, az alkalmazkodóképesség vagy a jó kommunikáció
– fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy a modern munkakörnyezetben a vállalatoknak tudatosan kell támogatniuk ezen puha készségek fejlődését. Náluk például egy belső e-learning program rövid, a mindennapokban is jól hasznosítható anyagokkal segíti a dolgozókat. Ez a képzés a stresszkezelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését, valamint a reziliencia növelését is támogatja.
A jövő munkahelyén tehát a tanulási hajlandóság, az érzelmi intelligencia és a proaktivitás lesz a mérleg nyelve. A digitális korszakban a gépek térnyerése nem feleslegessé teszi az embert, hanem épp ellenkezőleg: a kifejezetten emberi, puha készségeket emeli a munkaerőpiac fókuszába.
Ennyi Orbán Viktor havi fizetése 2026-ban: mutatjuk, hogyan jön ki a bruttó 8 millió forint feletti összeg, és mekkora a magyar miniszterelnök vagyona idén.
Rengeteg magyar dolgozónak jár fizetett távollét a választás idején: kevesen tudják, mit kell tenni érte
A 2026-os országgyűlési választások idején a munkáltatóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a választási feladatokat ellátó munkavállalóik munkavégzés alóli mentesülésére.
Kiszivárogtak a béradatok: egykori pincérek és tanárok visznek haza milliókat ebben a hazai szektorban
A junior informatikusok havi bruttó átlagfizetése jelenleg 833 ezer forint, míg a 2–4 éves tapasztalattal rendelkezők már átlagosan 1,05 millió forintot keresnek.
Kiderült a rejtett igazság a magyar minimálbérről: havi 800 ezer forintos bérszakadék tátong Európában
Melyik országok fizetik a legmagasabb és legalacsonyabb minimálbért? Hogyan helyezkedik el Magyarország a rangsorban? De miért árnyalja a képet a vásárlóerő? Megmutatjuk!
Ezzel a végzettséggel valóságos pokol most elhelyezkedni Magyarországon: szó szerint nincs erre szükségük a cégeknek
Egyes szakmákban gyors az elhelyezkedés, máshol hónapokig tart: egyre nagyobb a különbség a munkaerőpiacon.
Brutális szegénységi spirálba került százezernyi magyar 2026-ra: ha akarnának, sem tudnának legálisan dolgozni
Létezik itthon egy masszív tömeg, akik ugyan dolgoznának, szükség is lenne rájuk, mégsem jelennek meg a piacon
Kellemetlen hidegzuhany vár a magyar dolgozókra: a vállalatok kétharmada csendben lépte meg ezt a durva szigorítást
Szinte példátlan mértékű kompenzációs és bérstratégiai átalakításba kezdtek a magyarországi vállalatok 2026-ban
Döntött a kormány, komoly béremelés jön Magyarországon: kiderült, kiknek a fizetése nőhet akár 17 százalékkal is
Béremelés jön a víziközmű‑ágazatban: a kormány több mint 14 milliárd forintot biztosít arra, hogy a szolgáltatóknál 10–17 százalékkal emeljék a dolgozók bérét
Adó 1 százalék felajánlás 2026-ban: itt a lista a jogosultakról - Közel az adó 1% nyilatkozat benyújtási határidő
Adó 1% felajánlás 2026-ban: hol található az adó 1 százalék civil szervezetek listája, mennyi az adó 1%-a, hogyan lehet az adó 1%-át felajánlani és meddig...
Évek óta nem látott veszély fenyegeti a magyar dolgozókat: itt a 3 lépés, amivel elkerülheted az anyagi csődöt
Mit tehetnek azok, akik félnek a munkahelyük elvesztésétől, a jövedelemkieséstől? Szakértők nekik hoztak most három tippet.
A felmérés arra keresi a választ, hogy mivel töltik valójában a munkaidejüket a magyar dolgozók, és hogyan hat a robotizáció a különböző munkakörökre.
4,8 százalékos a hazai munkanélküliségi mutató, vagyis most összesen 231 ezer állástalan van az országban. Emellett 4,6 millióan dolgoznak.
Fizetés nélküli és fizetett szabadság kiadásának szabályai 2026-ban: ennyi nap jár életkor után, ezért járhat pótszabadság
Éves szabadság szabályok 2026-ban: mennyi fizetett és fizetés nélküli szabadság jár életkor szerint, hogyan működik a szabadság kiadása, és kinek jár pótszabadság?