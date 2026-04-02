Most végre lehull a lepel: ilyen dolgozókat keresnek leginkább a cégek, te megugranád?

A munkaerőpiac átalakulásával és a technológia gyors fejlődésével ma már nem a puszta szakmai tudás a legfőbb elvárás a munkáltatók részéről. A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia. Eközben a munkavállalók számára is döntő szemponttá vált a folyamatos fejlődés lehetősége.

Bár a diploma és a szakmai ismeretek továbbra is elengedhetetlen alapot jelentenek, önmagukban már kevesek az érvényesüléshez. A technológiai fejlődés, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése felgyorsította ezt a folyamatot. Ahogy a gépek átveszik a rutinfeladatokat, drasztikusan megnő azoknak a képességeknek az értéke, amelyeket nem lehet algoritmizálni.

Szakértők és nemzetközi kutatások – köztük a TestGorilla friss jelentése – is megerősítik, hogy a cégek egyre inkább a jelöltek személyiségét és a kulturális illeszkedést vizsgálják. Hiába ugyanis a kiváló szakmai háttér, ha a munkavállaló nem tud csapatban dolgozni, hiányzik belőle a rugalmasság, vagy nem képes hatékonyan problémát megoldani. Azok a dolgozók jutnak gyorsabban előrébb, akik jól kommunikálnak, és gyorsan hoznak döntéseket.

Ezzel párhuzamosan a munkavállalói elvárások is megváltoztak. A fizetés mellett egyre hangsúlyosabbá válik az inspiráló közeg és a tanulási lehetőség. Egy friss felmérés szerint sokan el is utasítanak olyan állásajánlatokat, amelyek nem kínálnak teret a személyes és szakmai fejlődésnek.

Ezt a tendenciát a hazai vállalati szféra is egyértelműen érzékeli. Medvey Leila, a K&H HR-vezetője kiemelte, hogy az MI terjedésével a kritikus gondolkodás és a változásmenedzsment kiemelt fontosságúvá válik a biztonságos és kontrollált működés érdekében.

A szakmai tudás továbbra is alap, de a sikerhez ma már elengedhetetlen az empátia, az alkalmazkodóképesség vagy a jó kommunikáció

– fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy a modern munkakörnyezetben a vállalatoknak tudatosan kell támogatniuk ezen puha készségek fejlődését. Náluk például egy belső e-learning program rövid, a mindennapokban is jól hasznosítható anyagokkal segíti a dolgozókat. Ez a képzés a stresszkezelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését, valamint a reziliencia növelését is támogatja.

A jövő munkahelyén tehát a tanulási hajlandóság, az érzelmi intelligencia és a proaktivitás lesz a mérleg nyelve. A digitális korszakban a gépek térnyerése nem feleslegessé teszi az embert, hanem épp ellenkezőleg: a kifejezetten emberi, puha készségeket emeli a munkaerőpiac fókuszába.