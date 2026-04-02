2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Üzletemberek kezet ráznak, befejező megbeszélés végleges megbeszélés, üzleti megállapodás, állásinterjú.
HRCENTRUM

Most végre lehull a lepel: ilyen dolgozókat keresnek leginkább a cégek, te megugranád?

Pénzcentrum
2026. április 2. 20:00

A munkaerőpiac átalakulásával és a technológia gyors fejlődésével ma már nem a puszta szakmai tudás a legfőbb elvárás a munkáltatók részéről. A siker kulcsát egyre inkább az olyan puha készségek jelentik, mint a kommunikáció, az alkalmazkodóképesség és az empátia. Eközben a munkavállalók számára is döntő szemponttá vált a folyamatos fejlődés lehetősége.

Bár a diploma és a szakmai ismeretek továbbra is elengedhetetlen alapot jelentenek, önmagukban már kevesek az érvényesüléshez. A technológiai fejlődés, különösen az automatizáció és a mesterséges intelligencia (MI) térnyerése felgyorsította ezt a folyamatot. Ahogy a gépek átveszik a rutinfeladatokat, drasztikusan megnő azoknak a képességeknek az értéke, amelyeket nem lehet algoritmizálni.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Szakértők és nemzetközi kutatások – köztük a TestGorilla friss jelentése – is megerősítik, hogy a cégek egyre inkább a jelöltek személyiségét és a kulturális illeszkedést vizsgálják. Hiába ugyanis a kiváló szakmai háttér, ha a munkavállaló nem tud csapatban dolgozni, hiányzik belőle a rugalmasság, vagy nem képes hatékonyan problémát megoldani. Azok a dolgozók jutnak gyorsabban előrébb, akik jól kommunikálnak, és gyorsan hoznak döntéseket.

Ezzel párhuzamosan a munkavállalói elvárások is megváltoztak. A fizetés mellett egyre hangsúlyosabbá válik az inspiráló közeg és a tanulási lehetőség. Egy friss felmérés szerint sokan el is utasítanak olyan állásajánlatokat, amelyek nem kínálnak teret a személyes és szakmai fejlődésnek.

Ezt a tendenciát a hazai vállalati szféra is egyértelműen érzékeli. Medvey Leila, a K&H HR-vezetője kiemelte, hogy az MI terjedésével a kritikus gondolkodás és a változásmenedzsment kiemelt fontosságúvá válik a biztonságos és kontrollált működés érdekében.

A szakmai tudás továbbra is alap, de a sikerhez ma már elengedhetetlen az empátia, az alkalmazkodóképesség vagy a jó kommunikáció

– fogalmazott a szakember. Hozzátette, hogy a modern munkakörnyezetben a vállalatoknak tudatosan kell támogatniuk ezen puha készségek fejlődését. Náluk például egy belső e-learning program rövid, a mindennapokban is jól hasznosítható anyagokkal segíti a dolgozókat. Ez a képzés a stresszkezelést, az érzelmi intelligencia fejlesztését, valamint a reziliencia növelését is támogatja.

A jövő munkahelyén tehát a tanulási hajlandóság, az érzelmi intelligencia és a proaktivitás lesz a mérleg nyelve. A digitális korszakban a gépek térnyerése nem feleslegessé teszi az embert, hanem épp ellenkezőleg: a kifejezetten emberi, puha készségeket emeli a munkaerőpiac fókuszába.
Címlapkép: Getty Images
#hrcentrum #hr #cég #munka #munkaerőpiac #képzés #munkavállalók #automatizáció #mesterséges intelligencia #technológiai fejlődés #k&h bank

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
HR BLOGGER
legacykft  |  2026.03.30 18:35
Készséghiány, vagy idegrendszeri túlterheltség?
Válaszolj magadnak őszintén! – Tudod, hogyan kellene reagálnod egy helyzetben, mégsem azt teszed? –...
hrdoktor  |  2026.03.24 15:00
Mit tehetünk a változó kor alvászavarai ellen?
A menopauza beköszönte sokféle testi panasszal járhat, ezek közül az egyik leggyakoribb az alvás min...
laskainelli  |  2026.01.18 19:19
Hogyan legyél túl a szakításon?
Van az a reggel, amikor arra ébredsz, hogy már megint vele álmodtál. Pedig már napok, hetek teltek e...
kovacstunde  |  2025.11.15 08:00
Halál felé vezető úton 5. rész - A gyerek kicsi, de nem hülye
Pár nappal ezelőtt Gabi barátnőmmel beszélgettünk, éppen ennek a cikknek a gondolataival voltam elfo...
vezetoi-coaching  |  2025.11.06 13:37
Rés a pajzs(om)on...
Guys, plagizáltam… már ez is baj, de pláne, hogy nem is tudom, hogy történt… Oltári gáz. Ezt a damag...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 4.
Fogyókúrás csodafegyver vagy veszélyes illúzió? Ezt tudják a havi 180 ezer forintos terápiás gyógyszerek
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
2026. április 5.
Súlyos hibát követ el, aki most nyúl a befektetéseihez: így lehet elkerülni a totális krachot a pánik közepén
2026. április 4.
Megkezdődött a tavaszi roham: így készülnek a húsvétra, választásokra a magyar cukrászdák - Ennyibe kerül egy gombóc fagyi 2026-ban
NAPTÁR
Tovább
HRCENTRUM legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Balance order
egy vállalat saját rendelkezésű, azonos devizanemű alszámláinak összevont kezelése a cég pénzügyi pozíciójának optimalizálása érdekében. Ez által jobb betétesi pozíciót érhetnek el vagy belső finanszírozással csökkenthetik a külső hitelállományt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
