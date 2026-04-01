A levélben szavazó választópolgárok, akik nem kapták meg postai úton a levélcsomagjukat, hétfőtől személyesen kérhetik annak pótlását.
Kiszivárogtak a béradatok: egykori pincérek és tanárok visznek haza milliókat ebben a hazai szektorban
A junior informatikusok havi bruttó átlagfizetése jelenleg 833 ezer forint, míg a 2–4 éves tapasztalattal rendelkezők már átlagosan 1,05 millió forintot keresnek. A 4–7 éve pályán lévő, jellemzően senior szinten dolgozó szakemberek átlagbére eléri az 1,39 millió forintot. Az adatok egy hazai IT-képzési központ friss felméréséből (PROGmasters) származnak, amelyben 132 válaszadó vett részt.
A teljes mintát nézve az átlagos bruttó havi fizetés 1,06 millió forint, ami jelentősen meghaladja a KSH által közölt, 2025-re vonatkozó 705 ezer forintos országos átlagkeresetet. A fizetések gyorsan emelkednek, egy év alatt a juniorok bére több mint 100 ezer forinttal nőtt, míg a néhány éves tapasztalattal rendelkezők esetében ennél is nagyobb volt az ugrás.
A válaszadók többsége nem pályakezdőként érkezett az IT-szektorba. Egynegyedük 5–9 év, további 45 százalékuk legalább 10 év munkatapasztalattal rendelkezett más területen a váltás előtt. A korábbi szakmák között a vendéglátás, az oktatás, a pénzügy és a kereskedelem is megjelent.
A minta alapján az informatikai karrierben viszonylag gyors az előrelépés. Az összes válaszadó kétharmada már medior vagy senior pozícióban dolgozik, a legalább négy éve pályán lévők körében ez az arány 90 százalék fölött van.
A nemzetközi munkavégzés is elérhető sokak számára. A válaszadók 5 százaléka külföldön dolgozik, további 29 százalék pedig Magyarországról vesz részt nemzetközi projektekben. A legalább két év tapasztalattal rendelkezők több mint 80 százaléka szerint lenne lehetősége külföldi munkára.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A home office tartósan megmaradt az ágazatban. A megkérdezettek 81 százaléka jelenleg is él az otthoni munkavégzés lehetőségével. Emellett a többség aktívan használ mesterséges intelligenciát a napi feladatai során.
A munkaerőpiaci helyzet vegyes képet mutat. A válaszadók közel 39 százaléka szerint nőtt az IT-s létszám a cégénél az elmúlt egy évben, közel fele stagnálásról számolt be, míg mintegy 14 százalék csökkenést tapasztalt. A legalább két éve dolgozók több mint 40 százaléka az elmúlt három hónapban kapott állásajánlatot vagy megkeresést - írja a PROGmasters közleményében.
