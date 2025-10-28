Idén is meghosszabbított nyitvatartással üzemelnek a temetők a fővárosban. Eközben több járat is sűrűbben fog járni.
Komoly órabérrel toboroznak magyarokat szezonmunkára: végzettség sem feltétlen kell, tömegeket keresnek
Bár a diákmunka hagyományosan a nyári szezonhoz kötődik, az egyik iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint ma már nem csak a vakáció alatt van kiemelkedő kereslet a fiatal munkavállalók iránt. A cégek egyre korábban, már október elején megkezdik a felkészülést a karácsonyi időszakra, hogy biztosítsák a megfelelő munkaerőt a megnövekedett forgalom idejére.
A legnagyobb kereslet a kereskedelemhez és logisztikához kötődik, ahol a versenyképes órabér 2000–2300 forint körül alakul. „A kereskedelemben már most érzékelhető a felkészülés a kiemelt ünnepi szezonra. Októbertől ismét felélénkül a piac, és a diákok számára újra szóba jöhet a munkavállalás” – mondta Tóth Rozália, a Prodiák Iskolaszövetkezet vezetője.
A piac fokozatosan novemberben és decemberben éri el csúcsát, az árubeérkezések, a felnőtt dolgozók szabadságolása és a forgalom alakulása miatt pedig gyakran rövid határidővel is jelentkezhetnek új pozíciók.
Hol keresnek diákokat leginkább?
A legnagyobb igény a kiskereskedelmi szektorban, az üzletekben és raktárakban tapasztalható. Kiemelt a kereslet az árufeltöltési, csomagolási és logisztikai munkakörökbe, valamint az online rendelések feldolgozására. Bár a nyári szezonban a vendéglátás és turizmus, valamint az ipari szektor dominál, az év végéhez közeledve ezek a területek háttérbe szorulnak, a diákok azonban továbbra is találhatnak gyakornoki lehetőségeket az SSC- és informatikai szektorban.
Bruttó 2000-től indul az órabér – de a fizetés nem minden
A diákok minimál órabére jelenleg bruttó 1672 forint, de a karácsonyi szezonban ennél jóval többet is lehet keresni. „A versenyképes jövedelem fontos motivációs tényező, ezért Budapesten a kiskereskedelmi szektorban jellemzően bruttó 2 000–2 300 Ft/óra tekinthető vonzónak. Egy szorgos diák akár havi 250–300 ezer forintot is megkereshet” – hangsúlyozta Tóth Rozália.
A rugalmas beosztás azonban legalább ilyen fontos a diákok számára, így a retail szektor különösen népszerű, és a karácsonyi szezon a lehetőségek széles választékát kínálja – különösen Budapesten és vonzáskörzetében.
Mi folyik a debreceni CATL-gyárban? Elbocsátási hullám után most gigászi toborzóakciót hirdetett a vállalat
A kínai CATL újabb nagyszabású toborzási kampányt indított Debrecenben és a környező településeken, amelynek célja több száz új munkavállaló felvétele a következő hónapokban.
Magyarország kifejezetten jól teljesít a kiterjesztett munkaerőpiacon, a foglalkoztatottság kihasználatlansága nálunk mindössze 6,3 százalék.
Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?
Továbbra sem igazán közelednek az álláspontok a munkaadók és a munkavállalók között.
A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó...
Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag „ingyen” dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.
Így kaphatna rengeteg magyar dolgozó 29 ezer forintot havonta adómentesen: nagy a zűrzavar a munkahelyeken - miért nem lépik meg?
Az év végi bér- és adótervezési időszakban a vállalatok egyre nagyobb figyelmet fordítanak a költségek optimalizálására.
A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma
. Az AI „láthatatlan szelekciós tényezővé” vált, amely új gondolkodásmódot követel.
A fizikai munkavállalók toborzása és megtartása egyre összetettebb feladattá válik a magyar munkaerőpiacon
Miközben a munkaerőhiány miatt minden nap számít egy pozíció betöltésében, a Z generáció alkalmazása újfajta kihívást állít a cégek elé.
Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek
A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére.
A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre.
A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.
Hamarosan óriási változás jön a hazai munkahelyeken: minden dolgozó fizetését érinti, sokan fognak örülni
Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, erre jöhet jól egy alkalmi munka.
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?
Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.
