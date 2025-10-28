Komoly órabérrel toboroznak magyarokat szezonmunkára: végzettség sem feltétlen kell, tömegeket keresnek

Bár a diákmunka hagyományosan a nyári szezonhoz kötődik, az egyik iskolaszövetkezet tapasztalatai szerint ma már nem csak a vakáció alatt van kiemelkedő kereslet a fiatal munkavállalók iránt. A cégek egyre korábban, már október elején megkezdik a felkészülést a karácsonyi időszakra, hogy biztosítsák a megfelelő munkaerőt a megnövekedett forgalom idejére.

A legnagyobb kereslet a kereskedelemhez és logisztikához kötődik, ahol a versenyképes órabér 2000–2300 forint körül alakul. „A kereskedelemben már most érzékelhető a felkészülés a kiemelt ünnepi szezonra. Októbertől ismét felélénkül a piac, és a diákok számára újra szóba jöhet a munkavállalás” – mondta Tóth Rozália, a Prodiák Iskolaszövetkezet vezetője.

A piac fokozatosan novemberben és decemberben éri el csúcsát, az árubeérkezések, a felnőtt dolgozók szabadságolása és a forgalom alakulása miatt pedig gyakran rövid határidővel is jelentkezhetnek új pozíciók.

Hol keresnek diákokat leginkább?

A legnagyobb igény a kiskereskedelmi szektorban, az üzletekben és raktárakban tapasztalható. Kiemelt a kereslet az árufeltöltési, csomagolási és logisztikai munkakörökbe, valamint az online rendelések feldolgozására. Bár a nyári szezonban a vendéglátás és turizmus, valamint az ipari szektor dominál, az év végéhez közeledve ezek a területek háttérbe szorulnak, a diákok azonban továbbra is találhatnak gyakornoki lehetőségeket az SSC- és informatikai szektorban.

Bruttó 2000-től indul az órabér – de a fizetés nem minden

A diákok minimál órabére jelenleg bruttó 1672 forint, de a karácsonyi szezonban ennél jóval többet is lehet keresni. „A versenyképes jövedelem fontos motivációs tényező, ezért Budapesten a kiskereskedelmi szektorban jellemzően bruttó 2 000–2 300 Ft/óra tekinthető vonzónak. Egy szorgos diák akár havi 250–300 ezer forintot is megkereshet” – hangsúlyozta Tóth Rozália.

A rugalmas beosztás azonban legalább ilyen fontos a diákok számára, így a retail szektor különösen népszerű, és a karácsonyi szezon a lehetőségek széles választékát kínálja – különösen Budapesten és vonzáskörzetében.

