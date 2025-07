Milliós bért kapnak az egyházi vezetők? Akár ennyi is lehet a papok fizetése Magyarországon

Az, hogy bizonyos foglalkozások esetében mennyit lehet keresni, mindig aktuális téma, legyen szó az ételfutárok bérezéséről, a bolti dolgozókéról, tanárok vagy ápolók fizetéséről, vagy akár politikusok járandóságáról. A legtöbb hivatás kapcsán vannak hivatalos adatok, vagy közvetlen források, ahonnan a bérezésről tájékozódni lehet. Egyes foglalkozások esetében viszont csak találgatni lehet, ugyan mennyit kereshetnek az adott területen dolgozók. Tipikusan ilyen eset az egyházi vezetők, papok, lelkészek, egyéb vallási foglalkozásúak köre: az ő fizetésük tekintetében olvasóink körében is nagy a bizonytalanság. A Pénzcentrum, hogy ezt a ködöt eloszlassa, adatot kért a KSH-tól az egyes egyházi foglalkozások bérezése kapcsán. Mutatjuk, mit közölt a KSH lapunkkal az adatvédelmi korlátokat betartva.

A Pénzcentrum minden év elején felméri, hogy milyen a megítéltsége az egyes hivatásoknak itthon: mennyire tartják olvasóink azokat elismertnek, társadalmilag hasznosnak és hogy inkább túlfizetettnek vagy alulfizetett tartják azokat. Az idei kutatásunk legfőbb eredményeit ebben a cikkben közöltük. Azzal viszont külön is érdemes foglalkozni, hogy amíg válaszadóknak a legtöbb szakma kapcsán határozott véleményük van a bérezés kapcsán, egyes foglalkozások esetében viszont kiugró a bizonytalanság. A legtöbb nem tudom/nem válaszolok választ a papok fizetése kapcsán adták olvasóink.

A alábbi ábrán látható, hogy a Pénzcentrum év eleji kutatása szerint mely szakmákat tartják a aválaszadóink leginkább alulfizetettnek. Emellett feltüntettük azt is, hány válasz értékelte megfelelő bérezésűnek vagy éppen túlfizetettnek az egyes hivatásokat. A leginkább túlfizetettnek ítélt szakmákkal és a valós bérekkel külön cikkben foglalkoztunk. Azt is érdemes viszont észrevenni, mely szakmákkal kapcsolatban a legnagyobb a bizonytalanok, nem válaszolók aránya.

A legtöbb Nem tudom/nem válaszolok válasz a papok fizetése kacspán érkezett, 17,3 százaléka a válaszoknak. A következő legtöbb ilyen válasz az újságíró foglalkozás kapcsán érkezett (14,8%), utánuk a könyvtáros szakma kapcsán (12,6%). A legkevesebb ilyen választ a tanárok (2,8%), ápolók (3,1%) és mesteremberek (3,9%) kapcsán kaptuk. Ez a nagy különbség nem lehet véletlen.

A Nem tudom/nem válaszolok válaszok jelentése többféle lehet. Lehetséges, hogy a válaszadónak nincs információja a fizetésekről, amely megalapozhatná a megítélését, esetleg nem tudja megítélni, hogy a bérezés megfelelő-e, vagy csak nem akarja a véleményét jelölni az adott hivatás kapcsán. Akárhogy is, a papok esetében kiugróan magas a nem válaszolók aránya.

Ennek hátterében állhat az is, hogy a papok fizetéséről nincsenek nyilvános, hozzáférhető, hivatalos információk. Amíg például a KSH a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresetét foglalkozások szerint közlő adatsorában megtalálhatjuk az újságírókat, illetve a könyvtárosokat is, a papokról nem tesznek közzé információt. Az újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő (FEOR-2716) munkakörben általogsan bruttó 688 342 forintot lehetett keresni a KSH szerint 2024-ben (ebbe nem tartoznak bele a megbízási szerződéssel, vagy vállalkozóként működő újságírók, ami némileg torzít). A könyvtáros, informatikus könyvtáros (FEOR-2711) munkakörben pedig bruttó 492 035 forint volt a havi átlagbér tavaly.

A vallási foglalkozásokhoz ugyancsak tartoznak FEOR-számok, benne vannak a nyilvántartásban, az átlagbérek viszont nem kerülnek bele a nyilvános bérlistába. Lapunk megkereste a KSH-t, hogy információt kapjunk a különböző vallási munkakörök átlagbéréről is (egyéb foglalkozások mellett, mint például a postai dolgozók átlagbére). Adatkérésünkre a KSH azt válaszolta, hogy az általunk kért foglalkozások átlagkereseti adatai adatvédelmi okok miatt nem szerepelnek a nyilvánosan elérhető táblában. Arról tájékoztatták lapunkat, hogy magasabb aggregáltsági szinten bocsáthatók rendelkezésre a kért foglalkozások más foglalkozásokkal együttesen vett átlagos értéke. Ezeket az adatokat rendelkezésünkre is bocsátotta a KSH.

Ennyit keresnek ma a papok Magyarországon?

A Pénzcentrum az alábbi FEOR–08-as felosztás szerinti kódszámú foglalkozásokról kért adatokat a KSH-tól:

1132 - Egyházi vezető

2730 - Pap (lelkész), egyházi foglalkozású

3730 - Egyéb vallási foglalkozású

Az aggregált, vagyis más szakmákkal összevont kategóriák pedig, amiről adatokat kaptunk:

113 - Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői

27 - Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó)

Ez alá a kódszám alá tartozik a 273 - Vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) kategória is, azon belül pedig a 2730 - Pap (lelkész), egyházi foglalkozású.

37 - Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások

Ez alá a kódszám alá pedig a 373 - Egyéb vallási foglalkozások kategória tartozik.

Mielőtt rátérnénk a konkrét béradatokra, érdemes látni, hogy milyen foglalkozásokkal tartoznak egy kategóriába azok a vallási hivatások, amelyekre külön is kíváncsiak lettünk volna, de csak magasabb szinten összevont adatokat kaptunk adatvédelmi korlátok miatt. Hangsúlyozzuk, hogy a számok közül, amiket közlünk egyik sem egy az egyben a vallási foglalkozásúak fizetésére vonatkozik, hanem más - az alábbiakban felsorolt - foglalkozásokkal egyben számolt átlagbérre.

A 113 - Országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői kategóriához tartoznak tehát a (1131) Társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője és az (1132) Egyházi vezető foglalkozások. 2024-ben 1 288 492 forint volt a bruttó átlagbér havonta országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetői körében. Azt tudjuk, hogy csak külön a társadalmi (érdek-képviseleti) és egyéb szervezet vezetője kategóriában ennél valamivel magasabb, bruttó 1 302 730 forint volt a havi bér 2024-ben. Azt viszont pontosan nem tudjuk, hogy az egyházi vezetők mennyit kerestek átlagosan. (Ahol ismert a 2024-es havi bruttó átlagbér, azt a későbbiekben is feltüntetjük zárójelben.)

A 27 - Kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) kategóriába tartoznak a (271) Kulturális és sportfoglalkozások, (272) Alkotó- és előadó-művészi foglalkozások és (273) Vallási foglalkozások (mindhárom foglalkozás felsőfokú képzettséghez kapcsolódó). A kulturális és sportfoglalkozások közé olyan szakmák tartoznak, mint a

2711 - Könyvtáros, informatikus könyvtáros (492 035 Ft/hó)

2712 - Levéltáros (582 987 Ft/hó)

2713 - Muzeológus, múzeumi gyűjteménygondnok (544 113 Ft/hó)

2714 - Kulturális szervező (599 281 Ft/hó)

2715 - Könyv- és lapkiadó szerkesztője (665 581 Ft/hó)

2716 - Újságíró, rádióműsor-, televízióműsor-szerkesztő (688 342 Ft/hó)

2717 - Szakképzett edző, sportszervező, -irányító (644 909 Ft/hó)

2719 - Egyéb kulturális és sportfoglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) (664 054 Ft/hó)

Az alkotó- és előadó-művészi foglalkozások közé pedig

2721 - Író (újságíró nélkül) (822 281 Ft/hó)

2722 - Képzőművész (nem ismert az átlagbér)

2723 - Iparművész, gyártmány- és ruhatervező (568 836 Ft/hó)

2724 - Zeneszerző, zenész, énekes (689 287 Ft/hó)

2725 - Rendező, operatőr (723 801 Ft/hó)

2726 - Színész, bábművész (607 235 Ft/hó)

2728 - Cirkuszi és hasonló előadóművész (nem ismert az átlagbér)

2727 - Táncművész, koreográfus (586 471 Ft/hó)

2729 - Egyéb alkotó- és előadó-művészi foglalkozású (felsőfokú képzettséghez kapcsolódó) (681 083 Ft/hó)

A harmadik nagyobb "Vallási foglalkozások" alkategóriába pedig a (2730) Pap (lelkész), egyházi foglalkozású dolgozókat sorolják. Az összes felsorolt foglalkozásban pedig, mely a kulturális, sport-, művészeti és vallási foglalkozások köréhez tarozik a havi bruttó átlagbér 598 319 forint volt havonta 2024-ben a KSH lapunk által közölt adatai szerint. Ebből elég nehéz lenne a pap, lelkész fizetésekre következtetni, még azt sem lehet teljes bizonyossággal kijelenteni, hogy az átlag alatt kereső sok könyvtáros, levéltáros és muzeológus húzza le így az átlagot, pedig ezeknek a szakmáknak az átlagbérét még ismerjük is.

A harmadik nagy kategória pedig a 37 - Művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások. Ebbe sorolják a (371) Művészeti és kulturális foglalkozások, a (372) Sport- és szabadidős foglalkozások, valamint az (373) Egyéb vallási foglalkozások kategóriákat. Utóbbihoz csak az (3730) Egyéb vallási foglalkozású dolgozók sorolódnak. A művészeti és kulturális foglalkozások körébe tartozik viszont a

3711 - Segédszínész, statiszta (412 130 Ft/hó)

3712 - Segédrendező (608 316 Ft/hó)

3713 - Fényképész (468 193 Ft/hó)

3714 - Díszletező, díszítő (573 349 Ft/hó)

3715 - Kiegészítő filmgyártási és színházi foglalkozású (690 726 Ft/hó)

3716 - Lakberendező, dekoratőr (455 117 Ft/hó)

3717 - Kulturális intézményi szaktechnikus (470 741 Ft/hó)

3719 - Egyéb művészeti és kulturális foglalkozású (563 911 Ft/hó)

A sport- és szabadidős foglalkozások közé pedig a

3721 - Sportoló (1 664 793 Ft/hó)

3722 - Fitnesz- és rekreációs program irányítója (419 444 Ft/hó)

kategóriák tartoznak. A művészeti, kulturális, sport- és vallási foglalkozások esetében az átlagbér együttvéve bruttó 747 243 forint volt a KSH-tól kapott adatok szerint. Ez szinte semmit sem árul el az egyéb vallási foglalkozású dolgozók béréről, hiszen rengeteg más bérezési szintű szakmával együttvéve vontak átlagot. (Már csak a 1,66 milliós sportolós fizetések önmagukban is jelentősen torzíthatják a képet.)

A fenti adatokból tehát nem igazán sikerült megtudnunk, mennyit is keresnek a papok Magyarországon, mert ez adatvédelmi korlátok miatt nem közölhető adat. Amit rendelkezésünkre bocsátottak, csak azt tudtuk közölni: a legközelebbi adatunk az volt, hogy az országos és területi társadalmi (érdek-képviseleti), és egyéb szervezetek vezetőinek az átlagbére 1,29 millió forint havonta bruttóban, amelyhez az egyházi vezetők is tartoznak. Világi vezetői pozíciókban sok esetben - hogy a teljes képet is nézzük - ennél jobban is lehet keresni a KSH nyilvános béradatai alapján.