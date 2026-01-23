Komoly béremelést jelentett be a Tesco: elképesztő fizetést kapnak a dolgozók 2026-ban

A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco 3,6 milliárd forintot fektet az áruházakban és logisztikai központban dolgozó munkatársai bérébe, ami mellett további 5 milliárd forintot fordít a dolgozói juttatási csomagra. Az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli, emeli továbbá a dolgozói vásárlási kedvezmény összegét, illetve a munkába járási támogatást is.

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével (KASZ), valamint az Egyenlő.hu – a modern szakszervezettel folytatott egyeztetéseket követően a Tesco-Global Áruházak Zrt. bejelentette az idei bérfejlesztés mértékét. Az áruházlánc átlagosan 7,2%-kal emeli a munkatársak bérét. Az áruházi munkatársak 8 órás alapbére 2026. március 1-től bruttó 418 ezer forintra emelkedik a Tescónál, míg az elérhető legmagasabb bruttó jövedelem 562 ezer forintra emelkedik. A Cafeteria csomag keretösszegét a Tesco az elmúlt 2 évben 25+25%-kal emelte, ami így jelenleg minden 8 órás munkavállalónál egységesen bruttó 301.000 Ft.

Átfogó juttatási csomag

Az elmúlt években a Tesco kimagasló juttatási csomagot alakított ki munkatársai számára, amelynek összértéke a 2026/27-es pénzügyi évben már 5 milliárd forint. A csomag tartalmazza a 400 ezerről 450 ezer forintra növekedett kedvezménykerettel elérhető 15%-os dolgozói vásárlási kedvezményt, valamint a 30 Ft/km összegről 40 Ft/km-re emelt munkába járási költségtámogatást.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási bejelentést tett a Tesco: nem semmi, kivel lépnek partnerségre, ennek rengeteg vásárló fog örülni A Tesco stratégiai partnerségre lépett a francia Mistral AI startuppal, hogy mesterséges intelligencia alapú megoldásokkal optimalizálja üzleti folyamatait.

Mindezeken felül az áruházlánc díjazza a jubiláló munkatársakat, babacsomagkuponnal köszönti a friss szülőket, beiskolázási támogatást és extra szabadnapot nyújt az iskolások szüleinek, karácsonyi utalványt ad, ingyenes képzéseket kínál. A vállalat kiemelt hangsúlyt helyez a kollégák általános jóllétére, ezért biztosítja számukra a nap 24 órájában ingyenesen elérhető Munkavállaló Támogatóprogramot és online háziorvosi konzultációt, melyek keretében életvezetési, pénzügyi és jogi, valamint egészségügyi kérdésekben segíti a munkatársakat és családtagjaikat. A Megtakarítani megéri! program továbbá kötöttségek nélküli takarékoskodási lehetőséget jelent számukra kedvezményes részvényvásárlási opcióval összekötve.

A Tesco családbarát intézkedései részeként extra fizetett távollétet tesz lehetővé az édesapák, az örökbefogadást tervezők, a jövőbeli nevelőszülők vagy a fogantatási eljárásban részt vevők, továbbá a rokonukat gondozók számára. A Tesco a 35 év alatti munkatársaknak is 25 nap szabadságot biztosít, a súlyos betegség miatti távollétről visszatérőknek pedig lehetőséget ad, hogy az első négy hétben a szerződéses munkaidő felében dolgozzanak teljes munkabérért. Emellett az áruházlánc Tesco Angyal Alapítványa évente több száz rászoruló munkatárs számára nyújt összesen több tízmillió forintos anyagi segítséget, megduplázva a kollégák befizetéseit.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

„Büszkék vagyunk rá, hogy legutóbbi éves felmérésünk keretében a munkatársak 86%-a nyilatkozott úgy, hogy a Tesco befogadó munkahely lesz. Ez a visszajelzés is jól mutatja, hogy gondoskodunk kollégáink igényeinek kielégítéséről a bérezés és az egyéb juttatások szempontjából is. 2017 és 2026 között közel 40 milliárd forintos bérfejlesztést hajtottunk végre, ebből csak 2022 és 2026 között 21,7 milliárd forintos ráfordítással 49%-kal emeltük a fizetéseket, emellett pedig a törvényi előírásokon túlmutató rugalmas munkavégzési formákat, speciális szabadságtípusokat és egyéb széles körű támogatásokat biztosítunk, amelyekkel 2025-ben elnyertük az Év Családbarát Vállalata díjat. A befogadó kultúra jegyében a duális képzésben nálunk tanuló kiskorúakra is kiemelten odafigyelünk, ezért dolgoztunk ki munkatársaink számára a Hintalovon Alapítvánnyal közösen gyermekvédelmi útmutatót a bántalmazások megelőzésére, illetve kezelésére” – mondta Túróczi Norbert, a Tesco-Global Zrt. HR igazgatója.

A Tesco mellett a PENNY is béremelést jelentett be: az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalék, a központi területeken átlagosan 6 százalék emelést kapnak a munkatársak.