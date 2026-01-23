A 2026/2027-es pénzügyi évben a Tesco az áruházi kollégái bérét átlagosan 7,2%-kal emeli.
Brutális pénzeket fordít bérfejlesztésre a PENNY, ennyit kapnak a dolgozók 2026-ban
Az elmúlt hetekben folytatott bértárgyalások eredményeként a PENNY Magyarország béremelést jelentett be: az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalék, a központi területeken átlagosan 6 százalék emelést kapnak a munkatársak.
A PENNY tudatosan építi bérfejlesztési stratégiáját, és 2026-ban újabb 3,4 milliárd forintot költ a bér- és a juttatási csomagok emelésére. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével történt sikeres bértárgyalást követően az értékesítés és a logisztika területén átlagosan 8 százalékos, míg a központi területeken átlagosan 6 százalékos, azaz az inflációt meghaladó növekedést biztosít az üzletlánc.
"Több mint 5400 kollégát foglalkoztatunk országszerte, és felelős munkáltatóként kiemelt hangsúlyt helyezünk arra, hogy egy folyamatosan változó gazdasági környezetben is tervezhetőséget és biztonságot nyújtsunk. Az elmúlt három évben több mint 10 milliárd forintot fordítottunk béremelése, és idén újból infláció feletti emelést biztosítunk munkatársaink számára" – mondta Silke Janz, a PENNY Magyarország HR területért felelős CFO-ja.
Rugalmasság a juttatásokban is
A bérfejlesztésen túl a PENNY 2026-ban is sokrétű juttatási csomaggal járul hozzá a munkavállalói elégedettséghez. Ennek része többek között a SZÉP-kártya, a 10 százalékos munkatársi vásárlási kedvezmény a PENNY üzletekben, valamint a munkába járás támogatása. A vállalat a helyi bérletek árának 86 százalékát téríti, saját gépkocsi használata esetén pedig 30 forint/kilométer költségtérítést vállal. Az év során – különösen a szezonális és ünnepi időszakokban – további juttatások is elérhetők, például húsvétkor és karácsonykor ajándékkártyák és ingyenes szezonális termékek formájában.
Ezen felül a PENNY 2026-ban tovább erősíti a rugalmas juttatási szemléletet is, és egy olyan új rendszert vezet be, ahol a munkatársak az egyedi élethelyzetükhöz igazodva választhatnak a különböző juttatási elemek közül, legyen szó a mindennapi kiadások támogatásáról, lakhatásról, egészségmegőrzésről vagy hosszabb távú megtakarításról.
A pénzügyi biztonság mellett a PENNY a munkavállalók jóllétére is kiemelt figyelmet fordít. A kiskereskedelmi szektorban elsőként vezette be belső, telefonos segélyszolgálatát a munkatársak számára, amely szakszerű jogi és szociális támogatást nyújt a mindennapi élethelyzetek kezeléséhez.
A PENNY mellett a Tesco is béremelést jelentett be, a 2026/2027-es pénzügyi évben 3,6 milliárd forintot fektetnek az áruházakban és logisztikai központban dolgozó munkatársai bérébe, ami mellett további 5 milliárd forintot fordít a dolgozói juttatási csomagra.
