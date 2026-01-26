Komoly béremelést jelentett be az Auchan: ekkora fizetést kapnak a dolgozók 2026-ban

Az Auchan Magyarország az idei bérfejlesztés során két lépcsőben, összesen több mint 9,2%-kal emeli meg az alapbéreket a munkakörök legnagyobb részében. Januárban 5%-kal, júliustól pedig további 4,2%-kal emelkedik az áruházi és a logisztikai fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkatársak alapbére. A magasabb alapbérek a pótlékok és juttatások széles körével egészülnek ki, amelyek egyes elemeit szintén megemeli a vállalat. A szakképzettséget igénylő pozíciókban, például egy pék esetében a szakértői szinten foglalkoztatott munkavállalók bruttó átlagkeresete meghaladja a 640 000 Ft-ot. A logisztikán mirelit területen dolgozó komissiózó munkatársak bruttó havi jövedelme pedig elérheti akár a 850 000 forintot is.

A 2026-os bérfejlesztésnél az Auchan Magyarország az összes juttatás alapját képező alapbéreket emeli meg a fizikai munkakörökben foglalkoztatott munkatársaknak januártól átlagosan 5%-kal, majd júliustól további 4,2%-kal. Ez összesen több mint 9,2%-os alapbér-emelést jelent az év során. A 9% feletti alapbéremelés több mint duplája a tavalyi hivatalos inflációnak.

Az emelés nagyobb részét (5%) januárban hajtja végre a vállalat, a januári emelt bérre kerülő további 4,2%-ot pedig júliustól kapják meg a munkatársak. Az alapbéremelés az áruházi és logisztikai fizikai munkakört betöltő dolgozókra vonatkozik, tehát a vállalatnál foglalkoztatott legtöbb munkatársra. A béremelés után a legtöbb, szakképzettséget nem igénylő áruházi pozícióban az alapbérek havonta bruttó 422 000, illetve júliustól bruttó 440 000 forinttól kezdődnek. Az elérhető bruttó alapbér a pékek, cukrászok, hentesek esetében pedig 551 100 forint lesz januártól, ami júliustól bruttó 573 800 forintra emelkedik.

A logisztikán dolgozó munkatársak alapbérből, különböző pótlékokból, bónuszokból és az egyéni teljesítményen alapuló prémiumokból álló jövedelmet kapnak. Egy mirelit komissiózó esetében a bruttó havi jövedelem így

akár a 850 000 forintot is elérheti.

A jelentős alapbéremelést széles körű juttatások egészítik ki. A 12%-os dolgozói vásárlási kedvezmény éves kerete 3 millió forintra nő, így a munkatársak akár 360 ezer forint kedvezményt kaphatnak vásárlásaik után az év során. Emellett Cafeteria kártyán is biztosít a vállalat egy havi keretösszeget kollégáinak. A munkába járás költségét a jogszabályi minimum felett, kilométerenként 30 forinttal támogatja a vállalat. A kockázati élet- és balesetbiztosítás a munkatársak és családtagjaik számára a nehéz helyzetekre nyújt támogatást, csakúgy, mint a Számíthatsz ránk! program, mellyel a vállalat ingyenes életvezetési, jogi és pénzügyi tanácsadást nyújt a munkatársak és hozzátartozóiknak.

Ehhez adódnak még az egyéb juttatások, mint például az egészségügyi szűrések, valamint a nyári tábor, a karácsonyi és az iskolakezdési támogatások. A vállalatnál eltöltött időt mindezek mellett a jubilálóknak járó jutalommal is honorálják.

A bérfejlesztés az érdekképviseletekkel egyetértésben történik, évek óta először jött létre ennek kapcsán megállapodás a vállalat és a KASZ között.

„A korábbi évekhez hasonlóan idén is konstruktív tárgyalásokat folytattunk a vállalat vezetőivel. A folyamat során mindkét félben megvolt a kellő rugalmasság, és sikerült olyan előrelépéseket tenni, amelyek elegendőek voltak az egyezséghez. A vállalat ambiciózus tervekkel vág neki az elkövetkező éveknek, amihez jó alapot szolgáltathat a mostani megállapodás. Örömömre szolgál, hogy idén megállapodással tudtuk zárni az egyeztetéseket” – tette hozzá Karsai Zoltán, a KASZ elnöke.

Az Auchan Magyarország jelenleg közel 5400 embert foglalkoztat.