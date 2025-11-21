2025. november 21. péntek Olivér
Close-up view of a businesswoman diligently signing a legal document at her office desk, showcasing professionalism and commitment
Így zajlik a felmondás közös megegyezés esetén: itt a minta - Ennyi a felmondási idő, végkielégítés

A munka törvénykönyve 2025 évében változatlan módon összegzi, milyen jogai és kötelezettségei vannak a magyar munkáltatóknak és munkavállalóknak. A törvénykönyv részletesen kitér a felmondásra vonatkozó szabályokra, a felmondás különböző formáira, továbbá a végkielégítés és a felmondási idő témakörére is. Ezúttal annak jártunk utána, mi mindent érdemes tudni arról az esetről, amikor a felmondás közös megegyezéssel történik. Tudd meg, mit jelent a közös megegyezés felmondási idő tekintetében és mennyi a végkielégítés közös megegyezés esetén!

Cikkünkben a közös megegyezés felmondási szabályait gyűjtöttük össze olvasóink számára. Utánajártunk, hogy is néz ki a felmondás közös megegyezéssel minta alapján és miben különbözik a folyamat a rendes felmondástól. Nézzük, mit ír a munka törvénykönyve 2025-ben a felmondás eseteiről, milyen előnyökkel és hátrányokkal jár a felmondás közös megegyezéssel! Milyen felmondás minta és kérelem használható, ha a munkavállaló kezdeményezi a folyamatot?

Munka törvénykönyve 2025: hogyan szűnhet meg a munkaszerződés?

Magyarországon a 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről összegzi a magyar munkavállalók és munkáltatók jogait, kötelezettségeit. A jogszabályok részletesen kiterjednek a munkaszerződés megkötésére, illetve annak felmondására is. A munkaszerződéseket két alapvető típusba soroljuk, amelyek a határozott, illetve a határozatlan idejű szerződések. Előbbi esetben a munkaszerződés, ha egyik fél sem kezdeményezi annak meghosszabbítását, magától megszűnik (ilyenkor nincs szükség külön felmondás benyújtására egyik fél részéről sem). Utóbbi esetben a munkaszerződés megszüntetése történhet:

  • rendes felmondással (bármelyik fél oldaláról);
  • közös megegyezés felmondással;
  • vagy azonnali hatályú felmondással (próbaidő alatt mindkét fél részéről, illetve munkáltatói oldalról határozott idejű munkaviszony esetén).

A próbaidő alatt bármelyik fél azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. A munkaviszony azonnali megszüntetését eredményezheti a munkáltató és a munkavállaló súlyos mulasztása/gondatlansága és a munkaviszony fenntartásának ellehetetlenülése is (határozott időtartamú szerződésre is igaz). Bizonyos esetekben felmondási védelem illeti meg a dolgozót (pl. a nőket várandóság idején), illetve léteznek olyan egyéb körülmények is, melyek korlátozzák a munkáltató oldaláról történő rendes felmondás lehetőségeit – ilyen például a nyugdíj előtti védett kor elérése.

Rendes felmondás VS felmondás közös megegyezéssel

A munkaviszony megszüntetésének leggyakoribb esetei a rendes felmondás és a felmondás közös megegyezéssel. Na de mégis, mi a különbség közöttük? Nos, a rendes felmondás kezdeményezése egyoldalúan történik, vagy a munkavállaló, vagy a munkáltató oldaláról (pl. a dolgozó elégedetlen a fizetésével vagy a munkáltató elégedetlen munkavállalója teljesítményével). Bármelyik eset következzen be, a felmondási idő letöltése (és munkáltatói felmondásnál a végkielégítés kifizetése) a munka törvénykönyve vagy a munkaszerződésben meghatározottak szerint zajlik.

Ezzel szemben a közös megegyezéssel történő felmondás ideális esetben egy kétoldalú kezdeményezés – azonban a valóságban többnyire a munkáltató kezdeményezi a munkaviszony megszakításának aránylag problémamentes módjaként. Ha a felmondás közös megegyezéssel történik – és mindkét fél hajlik a munkaviszony megszüntetésére - a felek olyan kompromisszumok megkötésére törekednek, amelyek mindkettőjük számára kölcsönösen előnyös lezárást és a gyors továbblépést biztosítanak.

Felmondás közös megegyezéssel: a legfontosabb tudnivalók; alá ne írd, ha ezek nincsenek benne!
Mik a közös megegyezés előnyei, mik a hátrányai?

A Pénzcentrum korábbi cikkében Dénes Rajmund Roland, a Humán Centrum Munkaerő-kölcsönző és -közvetítő Kft. ügyvezetőjének közreműködésével arra kerestük a választ, milyen előnyökkel, illetve hátrányokkal járhat a felmondás közös megegyezéssel. A szakértő elárulta, hogy az a legfőbb előnye ennek a megoldásnak, hogy a munkáltatónak nem kell indoklással ellátott felmondást kiadnia, és a munkavállalónak sem kell letöltenie a felmondási időt – mindez lehetővé teszi a gyorsabb, konfliktusmentes lezárást.

A közös megegyezés hátránya, hogy mindkét félnek egyet kell értenie a feltételekben, kölcsönösen kompromisszumokat kell kötniük. A közös megegyezés a munkavállaló számára is hasznos lehet, különösen akkor, ha szeretne gyorsan továbblépni és nem akarja kivárni a felmondási időt. A gyors folyamat mindemellett csökkenti az adminisztrációs terheket is. A szakértő hangsúlyozta:

A munkaviszony ilyen megállapodással történő megszüntetésének egyértelmű előnye mindkét fél részéről, hogy arra nem vonatkoznak sem a rendes felmondás, sem az azonnali hatályú felmondás szabályai.

Nógrádi József, a Trenkwalder kereskedelmi igazgatója arra is felhívta a figyelmet, hogy közös megegyezés esetén nem a hagyományos értelemben vett „felmondásról” beszélünk. Tény, hogy a közös megegyezés a munkaviszony megszüntetésének az egyik lehetséges fajtája, azonban szerinte a felmondás kifejezést célszerűbb inkább akkor használnunk, ha egyoldalú kezdeményezésről van szó.

Min változtat a közös megegyezés felmondási idő tekintetében?

Ahogy a fentiekben hangsúlyoztuk: a közös megegyezés lényege éppen abban áll, hogy a felek egyedi módon állapodhatnak meg a munkaviszony lezárásának körülményeiről. Egyéb esetben, ha a munkavállaló mond fel, a munkaszerződésében feltüntetett felmondási idő a mérvadó (tipikusan 1-3 hónap). Ha a munkáltató szünteti meg a munkaszerződést, 30 nap az alapértelmezett felmondási idő. Minél régebb óta dolgozik nála a munkavállaló, munkaviszonya alapján annál hosszabb felmondási időre válik jogosulttá. A munka törvénykönyve 2025-ben a következőképp állapítja meg a felmondási idő hosszát:

  • 3-5 év munkaviszony esetén: 30+5 nap;
  • 5-8 év munkaviszony esetén: 30+15 nap;
  • 8-10 év munkaviszony esetén: 30+20 nap;
  • 10-15 év munkaviszony esetén: 30+25 nap;
  • 15-18 év munkaviszony esetén: 30+30 nap;
  • 18-20 év munkaviszony esetén: 30+40 nap;
  • 20+ év munkaviszony esetén: 30+60 nap felmondási idő jár.

Mennyi a végkielégítés közös megegyezés esetén?

Végkielégítést egy munkáltatónak akkor kell fizetnie, ha munkáltatói kezdeményezésű rendes felmondással szűnik meg a dolgozó munkaviszonya. Ezzel szemben közös megegyezés felmondás esetén - mivel nem a hagyományos értelemben vett felmondásról van szó, hanem kétoldalú kezdeményezésről – nem kötelező végkielégítést fizetni (opcionálisan persze ajánlhat végigelégítést is). Egyéb esetben az Mt. szerint a következőképp alakul a végkielégítés alapösszege:

  • legalább 3 év munkaviszony esetén 1 havi;
  • legalább 5 év munkaviszony esetén 2 havi;
  • legalább 10 év munkaviszony esetén 3 havi;
  • legalább 15 év munkaviszony esetén 4 havi;
  • legalább 20 év munkaviszony esetén 5 havi;
  • legalább 25 év munkaviszony esetén 6 havi távolléti díj jár végkielégítés gyanánt.

Felmondás közös megegyezéssel minta: mit tartalmazzon a dokumentum?

A közös megegyezéssel történő felmondás szigorú jogi keretek között történik, az erről rendelkező megállapodásokat pedig a későbbi jogi viták elkerülése végett minden esetben írásba kell foglalni. Ideális esetben a közös megegyezés előkészítésének alapja a munkáltató és a munkavállaló közötti őszinte és egyenes kommunikáció, amelyet a megállapodás részletes feltételeinek tárgyalására alapoznak.

Bár univerzális közös megegyezés minta nem létezik, ugyanis minden esetben egyedi körülmények érvényesülnek, a felmondás közös megegyezéssel minta a következő kritériumokat mindenképpen kell, hogy tartalmazza:

  • a felek adatai;
  • a munkaviszony megszüntetésének szándéka (közös megegyezés megnevezése);
  • a munkaviszony megszűnésének körülményei (pl. felmondási idő hossza, ha van);
  • a munkaviszony megszűnésének időpontja (ez nem lehet a megállapodás napját megelőző, visszamenőleges dátum);
  • a felek közötti elszámolás módja;
  • a munkavállalót megillető juttatások jogcíme és összege (pl. végkielégítés összege, ha van);
  • a munkavállalót terhelő kifizetések jogcíme és összege.

A közös megegyezés felmondás minta Word formátumban is letölthető – azonban a felmondás mintával kapcsolatban hangsúlyozzuk, hogy a mellékelt dokumentum mindössze tájékoztató jellegű. A közös megegyezés minta kiindulási alapként használható, hogy a munkavállaló tájékozottabban érkezhessen a megegyezés aláírására. Természetesen a munkavállaló is kezdeményezheti munkaviszonya közös megegyezés szerint történő megszüntetését, egy közös megegyezés felmondás kérelem leadásával.

A közös megállapodás elfogadása

A munkavállalónak kellő tájékoztatást kell kapnia a munkáltatótól a munkaviszonya megszüntetésének okáról, körülményeiről. Így azt is fel tudja mérni, hogy ha nem fogadja el a megállapodást, akkor a munkaviszonya milyen módon (vagyis munkáltatói felmondással vagy azonnali hatályú felmondással) fog megszűnni. Azzal is tisztában lehet, hogy milyen kifizetések illetik meg a munkáltató felmondása, azonnali hatályú felmondása esetén. Ha a megállapodás ezeknél kedvezőbb feltételeket tartalmaz, a munkavállaló már reálisan dönthet a megállapodás elfogadásáról vagy elutasításáról

– hangsúlyozta Dénes Rajmund Roland. A szakértő szerint a közös megegyezés gyakran vonzóbb opció lehet annál, mintha rendes munkáltatói felmondás vagy azonnali hatályú felmondás keretei között, rosszabb feltételekkel szűnne meg a dolgozó munkaviszonya. A munkavállalónak érdemes átgondolnia, hogy milyen juttatásokat és kifizetéseket kapna a különböző esetekben és ez alapján döntenie a közös megegyezés elfogadásáról.

Összegzés gyanánt elmondhatjuk, hogy a közös megegyezés sikere azon múlik, hogy a megegyezés feltételeinek megtárgyalása során mindkét fél számára előnyös kompromisszumok születtek-e. Egy jól megtervezett és alaposan megtárgyalt közös megállapodás hozzájárulhat ahhoz, hogy mindkét fél elégedetten zárja le a munkaviszonyt, elkerülve a későbbi vitákat vagy pereskedést.
