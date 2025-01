GYED extra kalkulátor 2025: kinek jár, mennyi a GYED 2025 bruttó, nettó összege?

Magyarországon a kisgyermekes családok jövedelmeinek egyik legfontosabb forrása a GYED, másnéven a gyermekgondozási díj, ami jelentős összegű juttatással egészíti ki a családi kasszát. Na de mégis, mi az a GYED, mi a GYED jelentése, hogyan változik a GYED 2025 évében – mit mond minderről a GYED kalkulátor 2025-ben, hogyan számol a GYED extra kalkulátor a szülői GYED 2025, nagyszülői GYED 2025 és hallgatói GYED 2025 évi összegeinek fényében? Mennyi a GYED 2025 évében, mennyi a GYED nettó összege 2025-ben, mit érdemes tudni a GYED igénylés szabályairól?

Tudod, mi a GYED jelentése, mi az a GYED extra? Mi a különbség a GYED és a GYED extra között, milyen összegekkel számol a GYED extra kalkulátor 2025 évében? Cikkünkben összegyűjtöttük, mi mindent érdemes tudnunk a GYED 2025 évi szabályairól: tudd meg, kinek jár a GYED 2025 évében, melyek a GYED 2025 évi feltételei, hogyan történik a GYED igénylése 2025 évében! Amellett, hogy eláruljuk, mennyi a GYED 2025 januárjától, annak is utánajárunk, mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor programunk szerint, illetve, hogy milyen speciális esetekkel és egyéb tudnivalókkal érdemes számolnunk a 2025 GYED összege kapcsán.

Mi az a GYED és mi az a GYED extra?

A GYED, vagyis a gyermekgondozási díj egyike a Magyarországon leggyakrabban igénybe vett, havi rendszerességgel folyósított családtámogatási juttatásoknak. A GYED 2025 évében a szabályrendszerét tekintve változatlanul egy nem szociális alapon, hanem tb-jogviszony alapján folyósított juttatás, régen tipikusan a kisgyermeküket otthon nevelő anyák bevétele volt, azonban a GYED extra törvény kihirdetése óta már nem csak az anya, hanem más jogosultak is igénybe vehetik a GYED 2025 évi juttatását.

A GYED 2025 évében változatlanul a gyermek féléves korától a 2. életévének betöltéséig jár, a kisgyermekes anyák tipikusan a CSED, azaz a csecsemőgondozási díj jogosultsági idejét követően veszik igénybe. A 2025 GYED nagy előnye, hogy a juttatásra jogosult anya – vagy opcionálisan az apa, ha az ő magasabb keresete befolyásolja a GYED 2025 összegét - (és egyéb jogosultak, akikre hamarosan bővebben is kitérünk) kereső tevékenységet is folytathat a GYED igénylés mellett, így magasabb jövedelemre tehet szert, mint korábban valaha.

Kinek jár a GYED 2025 évében?

A GYED jogszabály 2025 évében a „sima” anyai vagy apai GYED mellett kimondja, hogy a vérszerinti szülő mellett a 2025 GYED jogosultja lehet az örökbefogadó szülő, a szülővel együtt élő házastárs, a gyám, továbbá az a személy is, aki a saját háztartásában élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, abban az esetben, ha az eljárás már kezdetét vette. A GYED összegére jogosult az az egyedülálló férfi is, aki CSED-ben részesült, emellett a GYED összege jár a kritériumoknak megfelelő hallgatóknak is.

Mi a különbség a GYED és a GYED extra között?

Kezdjük az alapokkal és nézzük meg, hogy mi a különbség a GYED és a GYED extra között! A GYED régebben alapvetően az anyák juttatása volt, akik opcionálisan munkát is végezhettek a GYED mellett, azonban a GYED extra nevű törvénycsomag 2020-as bejelentésével a kormány kibővítette a GYED-jogosultak körét. A GYED jogosultja alapesetben a GYED folyósításához szükséges tb-jogviszonnyal rendelkező anya vagy apa volt, azonban

2020 óta igénybe vehető a hallgatói GYED (diplomás GYED), a nagyszülői GYED és a nevelőszülői GYED is,

azaz a GYED szabályai szerint 2025-ben a korábbiaknál jóval szélesebb célközönség képes hozzáférni a GYED 2025 évi juttatásához.

A GYED 2025 időtartama: meddig jár a GYED összege?

Amennyiben családalapítás előtt állunk, jó, ha tudjuk, hogy a gyermek születése után, pontosabban a szülési szabadság időtartama (ez 168 nap, legkorábban a szülés várható ideje előtti 28. naptól, legkésőbb a szüléstől indul a számláló) alatt a CSED, azaz a csecsemőgondozási díj jár az anyának (ez kifejezetten a kismama juttatása). A CSED időtartama fél év, a jogosultsági idő leteltét követően a gyermek 2. életévének betöltéséig jár a GYED, azaz a gyermekgondozási díj 2025-ben, ikergyermekek esetén pedig a gyermekek 3. életévének betöltéséig jár a GYED összege.

GYED után mi jön?

A GYED-en lévő jogosultak részéről fontos kérdés, hogy mi jön a GYED után, azaz mi történik, ha megszűnik a GYED jogosultsági ideje. Nos, ilyenkor még mindig jár az anyának (vagy más jogosultnak) a GYES, azaz a gyermekgondozást segítő ellátás nevű szociális juttatás. A GYES 2025 évében változatlanul fixen bruttó 28.500 Ft havonta (nettó 25.650 Ft/hó), a gyermek 3. életévének betöltéséig (a GYES ennél korábban csak akkor jár, ha CSED, GYED nem folyósítható).

Mik a GYED feltételei 2025 évében?

A GYED 2025 évében alapjaiban véve nem változott: ugyanúgy, ahogy az elmúlt években (GYED 2024, GYED 2023, GYED 2022), a GYED legfontosabb alapfeltétele, hogy

az igénylőnek 2 évre visszamenőleg rendelkeznie kell legalább 365 napnyi tb-jogviszonnyal, de ennek nem kell feltétlenül folyamatosnak lennie.

A GYED 2025 évi szabályai szerint az igénylőnek a gyermeket a saját háztartásában kell nevelnie. A GYED folyósítása alatt a gyermeket csak akkor lehet bölcsődében elhelyezni, ha a jogosult kereső tevékenységet folytat, vagy ha nappali rendszerű oktatás keretében iskolában, szakképző intézményben, felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanuló jogviszonyt folytat (pl. szakmát tanuló vagy diplomázó szülő).

A GYED melletti munkavégzés szabályai

Ahogy a fentiekben írtuk, a GYED-en lévő vérszerinti vagy örökbefogadó szülő korlátozás nélkül folytathat kereső tevékenységet a GYED folyósítása mellett, azonban a GYED extra 2025 évében is megkülönbözteti a GYED speciális eseteit, tipikus példaként megemlítenénk a nagyszülői GYED 2025 évi juttatását is. Nagyszülői GYED igénylése esetén a gyermeket szintén otthon kell nevelni, azonban a GYED-en lévő nagyszülő ezalatt kizárólag úgy folytathat kereső tevékenységet, ha azt otthonában végzi.

GYED klakulátor 2025: mennyi a GYED 2025 évében?

Így, hogy tudjuk, mi az a GYED extra, mi a GYED jelentése, és hogy mi a különbség a GYED és a GYED extra között, nézzük, mennyi a GYED 2025 évében alapesetben, szülői GYED vagy örökbefogadó szülői GYED igénylése esetén! A GYED 2025 számítás alapja az igénylés előtti utolsó 180 napi átlagkereset (30 napnál hosszabb ideig tartó tb-jogviszony-megszakítás esetén 120 napot vizsgálnak, a jogosultságot közvetlenül megelőző 3. hónap utolsó napjától visszafelé számítva). Mivel a GYED mellett a jogosult opcionálisan kereső tevékenységet is folytathat, a GYED összegét a GYED jogszabályok maximalizálják:

a GYED maximális összege legfeljebb a minimálbér duplájának a 70%-a lehet.

A VKF 2024 novemberében megállapodott a minimálbér emelés mértékéről: a minimálbér 2025 évében +9%-kal emelkedik, azaz bruttó 290.800 Ft lesz, a garantált bérminimum összege 2025 évében (szakmunkás minimálbér 2025 összege) pedig +7%-kal emelkedik, bruttó 348.820 Ft-ra.

Ha gyorsan elvégezzük a számításokat a GYED kalkulátor 2025 évi friss számaival, máris láthatjuk, hogy a GYED 2025 összege átszámolva tehát bruttó 407.100 Ft a jogosultsági idő alatt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A legújabb bérmegállapodás egyébként nem csak 2025-re vonatkozik: a hároméves minimálbér megállapodás értelmében a minimálbér 2026 évében tervezetten 13%-kal, 2027-ben pedig további 14%-kal emelkedik majd.

Mennyi lesz a GYED 2026-ban?

Ha a minimálbér 2026 során 328.600 Ft-ra emelkedik, a GYED összege 2026 évében maximum bruttó 457.240 Ft lehet.

Mennyi lesz a GYED 2027-ben?

Abban az esetben, ha a minimálbér 2027 januárjától 374 600 Ft lesz, a GYED összege 2027 során maximum bruttó 524.440 Ft lehet.

Nettó GYED kalkulátor 2025: mennyi a GYED 2025 nettó összege?

A fentiekben részletezett GYED juttatás tehát maximum 407.100 Ft lehet 2025-ben – ez egy bruttó pénzösszeg, amiből levonásra kerül a 15%-os személyi jövedelemadó és a 10% nyugdíjjárulék, így (alapesetben) a GYED maximális összege 2025-ben nettó 305.400 Ft.

GYED utalás 2025: mikor jön a GYED összege 2025-ben?

A GYED utalása havi rendszerességgel történik, a juttatás mindig a hónap első napjaiban érkezik meg a számlára (+1 nap jóváírási idő), de ahogy bármelyik szociális vagy nem szociális alapú juttatás esetében, a GYED összege is kérhető postai kifizetés útján – utóbbi esetben számoljunk azzal, hogy a GYED postai kifizetése néhány nappal hosszabb GYED ügyintézési időt vehet igénybe.

Mi történik, ha az anya nem munkából, hanem GYED-ről megy szülni?

A GYED 2025 jogszabály kapcsán fontos kiemelnünk, hogy ha a következő gyermek GYED alatt, vagy annak megszűnését követő 1 éven belül születik, létezik egy olyan kedvezmény, amely szerint, ha az előző gyermek jogán kapott juttatás összege magasabb volt, mint ami az újabb juttatás esetében járna, akkor a következő gyermek esetében is az előző, magasabb összeg képezi az új GYED alapját.

GYED extra kalkulátor 2025: mennyi a nagyszülői GYED összege 2025-ben?

A sima szülői GYED és a nagyszülői GYED 2025 évében is egyforma mértékű juttatást biztosít a családoknak, azonban a juttatásra való jogosultsági feltételek és a GYED melletti munkavégzés szabályai eltérnek.

A nagyszülői GYED 2025 évi összege tehát ugyanannyi, mint a sima szülői GYED-nél: a nagyszülőnek is a minimálbér duplájának a 70%-a jár, vagyis maximum bruttó 407.100 Ft jár havonta a GYED-re jogosult nagyszülőnek is.

A nagyszülői GYED 2025 évi feltételei

A nagyszülői GYED 2025 törvény értelmében a nagyszülő akkor válik jogosulttá a GYED 2025 évi juttatására, ha az anya és az apa (vagy az egyedülálló szülő) olyan kereső tevékenységet végez, ami szükségessé teszi, hogy a nagyszülő vegye fel helyette a juttatást és nevelje helyette háztartásában a gyermeket (unokáját). A GYED extra 2025 feltételek szerint a nagyszülőnek rendelkeznie kell az elmúlt 2 évre visszamenőleg összesen 365 napnyi tb-jogviszonnyal, a gyermeknek pedig a szülői háztartásban kell nevelkednie.

Fontos kitétel továbbá, hogy legalább az egyik szülőnek meg kell felelnie a sima szülői GYED feltételeinek (azaz, ha a szülő alapból nem jogosult a GYED-re, a nagyszülő sem kaphatja meg azt),

továbbá a szülőnek írásban hozzá kell járulnia a nagyszülői GYED folyósításához. Mivel a juttatás a dolgozó nagyszülők támogatását célozza, a nagyszülő nem lehet nyugdíjas, (a folyósítási időszakban a nagyszülőt fizetés nélküli szabadság és felmondási védelem illeti meg). A gyermek a nagyszülői GYED esetében nem részesülhet napközbeni ellátást nyújtó intézményi elhelyezésben, otthon kell nevelni őt a háztartásban. A nagyszülői GYED összege mellett más személy nem vehet fel ugyanarra a gyermekre GYED-et, vagy más hasonló támogatást.

GYED extra 2025: mennyi a hallgatói GYED 2025 évi összege?

A nagyszülői GYED mellett fontos kitérnünk a hallgatói GYED 2025 évi szabályaira (diplomás GYED 2025) is, ugyanis az egyetemista szülőkre más szabályok vonatkoznak, emellett a GYED kalkulátor 2025 évi számításai is máshogy alakulnak. A hallgatói GYED összege kapcsán elöljáróban jó, ha tudjuk, hogy a sima GYED-nél alacsonyabb összegű támogatásról van szó:

az alapképzésen résztvevő hallgatók esetében a minimálbér 70%-a után jár a diplomás GYED, azaz bruttó 203.560 Ft jár nekik;

mesterképzéses hallgatók esetében pedig a garantált bérminimum 70%-a után jár a diplomás GYED 2025-ben, vagyis ők bruttó 244.170 Ft-ból gazdálkodhatnak.

A diplomás GYED 2025 vagy hallgatói GYED 2025 feltételei

A hallgatói GYED 2025 évében változatlan formában nyújt jelentős összegű anyagi segítséget azoknak a szülőknek, akik nem munkaviszony, hanem tanulói jogviszony keretei között vállalnak gyereket. A diplomás GYED 2025-ben akkor jár a szülőnek, ha fennáll a hallgatói jogviszony a gyermek születésekor, vagy ha a szülést megelőző 1 éven belül szűnt meg. Ahhoz, hogy folyósíthassák számára a GYED-et, a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévei alapján összesen 260 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkeznie.

Így, hogy tudjuk, mi az a GYED, illetve, hogy mi a különbség a GYED és a GYED extra között, továbbá ismerjük a GYED kalkulátor 2025 évi számításait, térjünk ki röviden arra is, hogy milyen speciális szabályok vonatkoznak a diplomás GYED-re: a jogosultnak magyar vagy EGT állampolgárnak kell lennie, a gyermeket saját háztartásában kell nevelnie, és a baba születésének időpontjában rendelkeznie kell hazai lakcímmel is. Az apa is felveheti a diplomás GYED-et, ha az összes leírt feltételnek megfelel, de a szülő nő elhalálozik, ha a nem felel meg a feltételeknek, vagy ha a GYED 2025 általános szabályai szerint nem jogosult a GYED 2025 összegére.