Megugrottak az átlagbérek, ennyit visz haza az átlagmagyar: te keresel ennyit?

A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A KSH friss adatai alapján a nettó átlagkereset 475 100 forintra nőtt. A nettó bér gyorsabb ütemben emelkedett, amit a júliustól bevezetett magasabb családi adókedvezmény okozott. A reálkereset 5,5 százalékkal javult, mivel a fogyasztói árak 4,3 százalékkal nőttek egy év alatt.

A rendszeres bruttó átlagkereset 660 400 forint volt. A vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban pedig 689 200 forintot fizettek. Ezek a számok 8,6 és 11,2, illetve 10,2 százalékos éves növekedést mutatnak. A mediánkeresetek is emelkedtek. A bruttó medián 568 700 forintot ért el, a nettó medián pedig 397 400 forintot.

A január és szeptember közötti időszakban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 691 200 forint volt. A nettó átlag 476 ezer forintra jött ki. A bruttó bérek 9,1, a nettók 9,2 százalékkal nőttek egy év alatt.