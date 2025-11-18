2025. november 18. kedd Jenő
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Magyar forint kézben tartva
Gazdaság

Megugrottak az átlagbérek, ennyit visz haza az átlagmagyar: te keresel ennyit?

Pénzcentrum
2025. november 18. 08:31

A KSH friss adatai szerint 2025 szeptemberében 687 100 forint volt a bruttó átlagkereset. Ez 9,5 százalékos emelkedést jelent az előző évhez képest.

A KSH friss adatai alapján a nettó átlagkereset 475 100 forintra nőtt. A nettó bér gyorsabb ütemben emelkedett, amit a júliustól bevezetett magasabb családi adókedvezmény okozott. A reálkereset 5,5 százalékkal javult, mivel a fogyasztói árak 4,3 százalékkal nőttek egy év alatt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendszeres bruttó átlagkereset 660 400 forint volt. A vállalkozásoknál 656 300, a költségvetésben 664 200, a nonprofit szektorban pedig 689 200 forintot fizettek. Ezek a számok 8,6 és 11,2, illetve 10,2 százalékos éves növekedést mutatnak. A mediánkeresetek is emelkedtek. A bruttó medián 568 700 forintot ért el, a nettó medián pedig 397 400 forintot.

Kapcsolódó cikkeink:

A január és szeptember közötti időszakban a teljes munkaidőben foglalkoztatottak bruttó átlagkeresete 691 200 forint volt. A nettó átlag 476 ezer forintra jött ki. A bruttó bérek 9,1, a nettók 9,2 százalékkal nőttek egy év alatt.
Címlapkép: Getty Images
#bér #átlagkereset #béremelés #ksh #gazdaság #szeptember #statisztika #bruttó #nettó #mediánbér #reálkereset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:36
09:31
09:24
09:18
09:11
PC BLOGGER & PODCASTER
Media1
2025. november 18. 07:23
Nem lett volna volt elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk éléről történt távozásáról (Media1, 2025.11.11.)  
Portfolio Checklist
2025. november 17. 17:01
Terézvárosi Airbnb-tiltás: indul az országos lavina?  
MEDIA1  |  2025. november 18. 08:15
Nem lett volna elég távolság a NER-től - interjú Nagy Iván Zsolttal, a Blikk volt főszerkesztőjével
Ahogyan arról már beszámoltunk, a Mészáros Lőrinc-közeli Indamedia októberben felvásárolta a Ringier...
Holdblog  |  2025. november 18. 08:00
Ki fizeti meg végső soron a bankadó növelését?
4,9 százalékos GDP-arányos hiányadatról érkezett hír, ami jóval magasabb, mint a kormány várakozásai...
Bankmonitor  |  2025. november 18. 01:12
Megjelent a rendelet a CSOK Pluszról: ahol jön a baba, ott végleg eltekintenek az életkori előírásoktól
A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkére...
MNB Intézet  |  2025. november 17. 12:49
Amikor racionális az irracionális viselkedés
Miután nagyobb összeget nyerünk, hajlamosabbak vagyunk kisebb kockázatot vállalni és "ráülni" az ere...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 18.
Újabb mélyütés jöhet a magyar autóipari álomnak? Komoly válság érik, ezt nagyon nehéz lesz kivédeni
2025. november 17.
Banki csalások: milliárdos anyagi károk, tízezer fölött a visszaélések száma – hogyan védekezzünk?
2025. november 17.
Ezeket a munkahelyeket 5 éven belül kinyírja a mesterséges intelligencia: ma jól fizető szakmák is a listán
2025. november 17.
Ezekben az országokban már szinte senki sem ül autóba, a magyar adat is meglepő
2025. november 17.
Kevés magyar ingatlantulaj tudja, erre bizony nem fizet a biztosító: sokan csak akkor eszmélnek, amikor már késő
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 18. kedd
Jenő
47. hét
November 18.
A koraszülöttek világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Összeomlott az OTP, vele bukott a BUX is – ez áll a háttérben
2
4 napja
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
1 hete
Adóemelést jelentett be Nagy Márton: ez sokaknak fog fájni, elszáll a költségvetési hiány
4
2 napja
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
7 napja
Örökre vége lehet a filléres kínai termékek korának: már nem sokáig éri meg a Temu-ról rendelni?
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állampapír
Az állam által kibocsátott kötvény, amely a költségvetés hiányát finanszírozza. Lehet fix és változó kamatozású, kibocsátása történhet saját, illetve idegen valutában. A teljes állampapír-állomány a teljes államadósságtól függ. Az állampapír hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. A hitelező az értékpapírt megvásárló Ügyfél, a hitelfelvevő pedig a magyar állam nevében az Államadósság Kezelő Központ. Az állampapírok esetén a tőke visszatérítésére és a kamatfizetésekre az állam vállal garanciát.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 07:32
Váratlan fordulat a CSOK Plusznál: sokkal többen lehetnek jogosultak, mint eddig
Pénzcentrum  |  2025. november 18. 06:29
Így spórolnak vagyonokat a karácsonyi bevásárláson a legélelmesebb magyarok: bármelyik hazai boltláncál működik a trükk
Agrárszektor  |  2025. november 18. 08:14
Megérkezett a hó Magyarországra: ebben a térségben minden kifehéredett