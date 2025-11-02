Így működik a passzív félév: tb-jogviszony, diákigazolvány érvényessége, diákmunka vállalása

Egyetemi éveink során bármikor előfordulhat velünk, hogy átmenetileg nem tudjuk vagy nem akarjuk folytatni megkezdett tanulmányainkat - ilyen esetekben nyújthat biztonságos megoldást a passziválás. Na de mégis, mivel jár egy passzív félév megkezdése, milyen hatással van mindez a diákmunka végzésére, a diákigazolvány kiváltására vagy a tb-jogviszonyra?

Cikkünkben ezúttal arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi a különbség az aktív és a passzív félév között az egyetemen. Tudd meg, mi a passziválás jelentése, jár-e a hallgatónak passzív félév diákigazolvány és milyen passzív félév tb jogviszony igazolás szükséges, ha felmerül az egészségügyi szolgáltatási járulék kérdése! Hányszor élhet ezzel a lehetőséggel a hallgató a magyarországi egyetemeken, mi mindenre érdemes még figyelnie annak, aki passziváltatni szeretné következő félévét?

Mi a passziválás jelentése?

Amikor egy diákot felvesznek az egyetemre és megkezdi a tanulmányait, hagyományosan egy aktív félévvel indul és folytatódik tanulmányi pályafutása. Ez azt jelenti, hogy hallgatói jogviszonyt létesít az egyetemmel, órákra jár, beadandó feladatokat és zárthelyi dolgozatokat ír, a félév végi vizsgákon pedig számot ad megszerzett tudásáról. Előfordulnak azonban olyan eshetőségek, amikor a diák mégsem tudja vagy akarja aktív hallgatóként tölteni az adott félévet – ilyen esetben kerül előtérbe a félév passziválásának kérdése.

A passziválás gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hallgató az adott félévben nem létesít hallgatói jogviszonyt az egyetemmel. Ez a döntés az adott félévre szól, nem jelenti az egyetemi tanulmányok végérvényes megszakítását.

Arról, hogy valaki aktív vagy passzív félévet szeretne-e teljesíteni, mindig a szemeszter elején kell dönteni, szándékunkat pedig a Neptun rendszerében tudjuk jelezni a Bejelentkezés/Beiratkozás modul alatt. Bár ez az egyetemtől függ, a legtöbb intézmény nem engedélyezi a legelső félév passziválását. Fontos szabály, hogy egy hallgató egymás után legfeljebb 2 félévet passziváltathat, az összes passzivált félév száma pedig nem haladhatja meg a képzési idő felét (a legtöbb képzés 3-3,5 évig tart). Különleges esetekben, dékáni engedéllyel van lehetőség arra, hogy kivételt tegyenek (pl. egy súlyos betegség fennállása esetén).

Passzív félév diákigazolvány, diákhitel

Az aktív és a passzív félév között tehát az a különbség, hogy a passzivált félévben a tanuló nem köt hallgatói szerződést az egyetemmel – vagyis hivatalosan ez idő alatt nem számít diáknak. Ebben az időszakban nem kell órákra járni vagy vizsgázni, önköltséges tanulóknak pedig tandíjat sem kell fizetniük – viszont az előnyök mellett két nagy hátrányt is érdemes megemlítenünk:

passzív félévben nem jár diákigazolvány: a hallgató nem veheti igénybe a diákoknak járó kedvezményeket, köztük az utazási kedvezményt sem;

passzív félévben diákhitel nem vehető fel: sem a tandíj fedezésére szánt, sem pedig a szabad felhasználású diákhitel nem folyósítható ilyenkor.

Passzív félévben lehet diákmunkát végezni?

Az iskolaszövetkezeteken keresztül végzett diákmunka miatt nem kell aggódni, ugyanis a diákmunkához a passzív hallgatói jogviszony is elégséges (sokan éppen a diákmunka végzés miatt passziváltatják magukat). A diákmunka egy kiváló lehetőség arra, hogy az egyetemisták már a tanulmányaik során belekezdhessenek a karrierépítésbe, 2025-ben pedig már otthonról végezhető diákmunka lehetőségekkel is gyakran találkozhatunk.

Passzív félév tb jogviszony

Az egyik leggyakoribb, a passziválás kapcsán felmerülő kérdés, hogy mit érdemes tudni a passzív félév tb jogviszonyáról – megmarad ilyenkor a hallgatói tb-jogviszony vagy sem? Nos, azoknak az egyetemistáknak, akiknek van élő hallgatói jogviszonya (felvették az egyetemre, hivatalosan az egyik egyetem diákja), de egy passzív félév miatt szünetelnek tanulmányai (nem szakította meg végérvényesen hallgatói jogviszonyát, csak az adott félévben nincs hallgatói szerződése), nem kell tb-t, pontosabban egészségügyi szolgáltatási járulékot fizetnie. A tb-jogviszony igazolást az Ügyfélkapuból egyszerűen letölthetjük, ha a NAV kérné tőlünk.

Azt azonban minden diáknak tudnia kell, hogy aki már elhasználta a számára biztosított passzív féléveket és már nem rendelkezik érvényes diákigazolvánnyal, nem tanul tovább, és nem is helyezkedett el egyetlen munkáltatónál sem (azaz nincs tb-jogviszonya), annak jelentkeznie kell a NAV-nál és fizetnie kell. Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege 2025-ben havonta napi 390 Ft, átszámolva havi 11.800 Ft mindenkinek, akinek nincs tb-jogviszonya.