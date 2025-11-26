2025. november 28. péntek Stefánia
Budapest
HR (R)EVOLUTION 2025 konferencia – Powered by Prohuman & Pénzcentrum, első panelbeszélgetés.
HRCENTRUM

5 HR-megatrend, ami durván átalakítja a munka világát: rengeteg dolgozó készülhet a változásra

Pénzcentrum
2025. november 26. 12:40

A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum november 26-i konferenciájának első panelbeszélgetésén nagyvállalati HR-vezetők beszéltek a szakma legégetőbb kihívásairól, a technológiai változásokról és a bértranszparencia hatásairól. A résztvevők szerint a HR lényege nem változott, de a működés ma már elképzelhetetlen adatvezéreltség és technológiai nyitottság nélkül. Abban is egyetértettek, hogy az AI és a verseny fokozódása alapjaiban formálja át a mindennapi gyakorlatot, Ujvári Beáta, a B+N Csoport Group HR-igazgatója pedig azt emelte ki, hogy a HR-vezetők számára elengedhetetlen, hogy a legnagyobb részletességgel ismerjék az üzletmenetet.

A HR (R)evolution 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum konferencia első kerekasztalbeszélgetésén HR-szakemberek beszélgettek a szektor kihívásairól, HR stratégiáról, HR megatrendekről, bértranszparenciáról, valamint a mesterséges intelligenciáról, a digitalizációról és robotizációról.

Kántor Gyöngyi, a Master Good cégcsoport HR igazgatója elmondta, hogy amikor stratégiát terveznek, akkor a globális trendek mellett a vezetőket is figyelik, hogy ők hogyan fordítják le ezt a mindennapokban. Mint mondta, azt a fajta információt, ami egy vállalatnak a versenyelőnyt hoz, azt nagyon gyorsan be kell szerezni.

A legelsőnek kell lenni mindenben ahhoz, hogy a nyereségességünket, eredményességünket fenntartsuk.

Göndöcs Viktor, a Prohuman stratégiai vezérigazgató-helyettes és a beszélgetés moderátora hozzátette, hogy az információáramlás, mint olyan, egy nagyon fontos pont, és a lehető legkorábban kell megszerezni azokat a trendeket, amelyekkel érdemes foglalkozni.

Erdei Katalin, a Richter Gedeon Nyrt. emberierőforrás-igazgató arról beszélt, hogy a gyógyszeripar egy viszonylag stabilabb és jól kiszámítható szektor, ugyanakkor azt is látják, hogy erősödik a verseny. Kiemelte, hogy egyre fontosabb nekik is, hogy mindennapokban lássák, hogy a versenytársak hogyan mozognak. A trendekről szólva megjegyezte, hogy a 2000-es évek eleje óta szó van többek közt a növekvő fluktuációról, a technológiáról, most az AI megjelenése csak taktikailag változtathat a fókuszon, de alapvetően az, hogy a technológia befolyásolja azt, hogy milyen képességekkel kell működi, nem újdonság. Mint mondta, szétválik az AI alapú működés és a digitalizáció, gyorsabban nyerik és elemzik ki az adatokat az AI segítségével. Ugyan nem járnak élen, az erőforrásaik limitáltak, így azt figyelik elsősorban, hogy a nagyok mit csinálnak.

Tóth Zsuzsa, a Magyar Telekom Chief People Officere rámutatott, hogy a HR lényege és fókusza nem változott az évtizedek alatt. Fontosak a vezetők, a képzés, a fejlesztés, a változásokhoz való igazodás, a tehetségek megtalálása, de közben a technológia is folyamatosan változik. Mint mondta, sokat foglalkoznak a technológia változásával, tech cégként óriási náluk a fókusz ezen. A munkaerőpiaci helyzetről szólva megjegyezte, hogy rekordalacsony az önkéntes fluktuációjuk, melynek oka, hogy lelassult a gazdaság, és nincs annyi lehetőség a piacon, ugyanakkor az is fontos szempont, hogy a Telekomnak alapvetően jó pénzügyi eredményeik vannak. 

Mint mondta, intenzíven foglalkoznak a mesterséges intelligenciával. Alapvetően az a cél, hogy ne a digitalizációról leválasztva foglalkozzanak az AI-jal. Hozzátette, hogy bevételi oldalon és ügyfélkiszolgáló oldalon tud igazán hatékony lenni az AI, ebben üzletileg sokkal nagyobb potenciál van, mint önmagában a hatékonyságában.

HR (R)EVOLUTION 2025 konferencia – HR-kihívások vállalati perspektívából - Navigálás a jövő munkaerőpiacán (5 kép)

Ujvári Beáta, a B+N Csoport Group HR-igazgatója ugyanakkor arról számolt be, hogy a cégüknél magas a fluktuáció, főleg hogy a munkaerő létszámunknak a 80%-a fizikai munkaerőből tevődik össze, tehát nagy a kihívás, hogy megtalálják a megfelelő munkaerőt. Igyekeznek reagálni a munkaerőpiaci hiányokra, hirdetnek képzéseket is, valamint rengeteget áldoznak a skillek fejlesztésére.

Az AI megjelenésével kapcsolatban elmondta, hogy talán az egyetlen olyan, vagy azon nagyon kevés facility management cégek közé tartoznak, akinek saját kutatás-fejlesztés és robotika területe van. Hozzátette még, hogy egyre inkább azt tapasztalja, hogy

a HR-vezetők számára elengedhetetlen, hogy a legnagyobb részletességgel ismerjék az üzletmenetet.

A bértranszparenciával kapcsolatban a beszélgetés résztvevői elmondták, hogy a témával foglalkozni kell, hogy sikeresek legyenek a toborzásban és megtartásban is. Többen is rámutattak arra, hogy ahogyan az unió előírja ezt, az nem feltétlen szerencsés, de ez egy trend, és a munkavállalóknak erre igénye van.

Ujvári Beáta megjegyezte, hogy rengeteg még a kérdőjel, sok mindenben nem látnak tisztán, hogy mire kell készülni, de minden előkészítő lépést megtesznek, ugyanakkor azt még nem látják át, hogyan fog ez a gyakorlatban működni.

Göndöcs Viktor utolsó kérdése az volt, hogy a résztvevők mit üzennének a HR-vezetőknek. Kántor Gyöngyi azt mondta, hogy az együttgondolkodás és együttműködés a fontos, ez kell, hogy a szemléletben és a cégen belül megvalósuljon. Erdei Katalin szerint az ambíció és a realitás egyformán fontos kell, hogy legyen. Ujvári Beáta azt emelte ki, hogy a vezetőknek minél jobban meg kell ismernie a saját üzleti működését, mint mondta, az aktív tudásmegosztás és tapasztalatcsere is fontos a szakmeberek között. Tóth Zsuzsa pedig azt emelte ki, hogy ahhoz, hogy HR-esként sikeresek legyünk adatvezéreltség, tehcnológiai nyitottság és humán fókusz szükséges.

Címlapi kép: Portfolio
#hrcentrum #digitalizáció #hr #konferencia #munkaerőpiac #technológia #fluktuáció #mesterséges intelligencia #prohuman

