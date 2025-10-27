A harmadik negyedévben 2260 forint volt a fizikai munkát végző szak- és betanított munkások átlagos bruttó órabére a Trenkwalder közel 7 ezer fő béradatait feldolgozó...
Egyre több magyar bukja ezt a kedvezményt a munkahelyén: egyre kevesebb cég enged, mi lesz ennek a vége?
Egy új kutatás szerint egyre növekszik az irodai kihasználtság többek között Magyarországon is, de továbbra sem igazán közelednek az álláspontok a munkaadók és a munkavállalók között.
Miközben a vállalatok Európa-szerte újraértelmezik munkahely-stratégiáikat, a CBRE legújabb, CEE Regional Office Occupier Insights című kutatása arra világít rá, hogy a régió összetett átalakuláson megy keresztül. Az irodai kihasználtság növekszik, a rugalmasság egyre nagyobb szerepet kap, ám a szervezetek továbbra is megosztottak a hagyományos és a progresszív szemlélet között.
A közép-kelet-európai régió eredményei azt mutatják, hogy bár mindkét térség hasonló irányba halad, a változás üteme és módja jelentősen eltér. A tanulmány szerint Európa-szerte a vállalatok közel fele számít az irodai jelenlét növekedésére, a cél pedig az együttműködés és az elköteleződés erősítése. A régióban ez a tendencia egyértelműen megfigyelhető: a 61-80% közötti átlagos kihasználtságot jelentő vállalatok aránya közel megduplázódott az előző évhez képest, miközben a vállalatok 10%-a már csaknem teljes, 81–100%-os kihasználtsággal működik.
Továbbra is jelentős szakadék tátong a munkaadói elvárások és a munkavállalói preferenciák között, különösen a kisebb vállalatoknál és klasszikusabb ágazatokban. Ez a különbség nemcsak az irodai jelenlét mértékében, hanem a jelenlét céljának megítélésében is megjelenik, ami akadályozza a természetes kapcsolódást és így az összesített kihasználtság javulását is
– mondta Borbély Gábor, a CBRE Közép-Kelet-Európa és Magyarország piacelemzési igazgatója.
Tovább formálódik a rugalmasság és az adatok szerepe
A felmérés azt is kimutatta, hogy Európában folyamatosan bővül a rugalmas munkaterek aránya: az ilyen megoldások ma már átlagosan a portfóliók 21%-át teszik ki, és arányuk 2027-re várhatóan eléri az egyharmadot. A régióban azonban továbbra sem egységes az elfogadottságuk, ráadásul a vállalatok kevesebb mint 10%-a használ fejlett digitális eszközöket – például jelenlétérzékelőket – a kihasználtság részletes mérésére.
„A progresszív vállalatok – például az egészségügyi és pénzügyi szektor szereplői – élen járnak a rugalmasság, a hibrid munkavégzés és a közösségi fókuszú tervezés terén. Ezzel szemben a hagyományos modellt követő szervezetek továbbra is az irodai munkavégzést helyezik előtérbe, lassabban reagálnak a változásokra, és szinte egyáltalán nem fektetnek be a hibrid munkavégzést támogató technológiákba” – tette hozzá Racskó Balázs, a CBRE Magyarország Workspace Experience & Strategy társigazgatója.
Költségek, minőség és munkavállalói igények egyensúlya
Arra is felhívta a figyelmet a kutatás, hogy a régió iroda üzemeltetői egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a munkavállalói élményre és a hagyományosan a HR területhez kapcsolódó mutatókra – például az elégedettségre, fluktuációra.
A legtöbb szervezet azonban továbbra is reaktívan működik – a rövid távú problémák megoldására fókuszálva –, ahelyett, hogy hosszú távú, adatalapú munkahely stratégiát építene. Sok vállalat a korábbi alapterület csökkentés vagy a hibrid munkát támogató változáskezelési programok hiányának következményeivel is küzd, például a csúcsidőszakokban tapasztalható zsúfoltsággal.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A közép-kelet-európai régió szervezetei még mindig keresik az egyensúlyt az üzleti hatékonyság és az felhasználói élmény között. Azok a legsikeresebbek, akik pontosan meghatározzák, milyen munkahelyi mutatókat érdemes nyomon követniük saját meghatározott céljaik eléréséhez, és ezekre az adatokra építve cselekszenek
– egészítette ki Racskó Balázs.
Hagyományos és progresszív utak mentén kettéváló régió
A közép-kelet-európai régióban egyértelmű megosztottság figyelhető meg két munkahelyi stratégia között. Az úgynevezett hagyományos vállalatok – jellemzően a kisebb vagy ipari érdekeltségű cégek – konzervatívabb, irodaközpontú megközelítést követnek, és lassabban alkalmazkodnak az új eszközökhöz vagy a rugalmas munkamodellekhez.
Ezzel szemben a progresszív szervezetek – többnyire nagyobb méretű vagy dinamikusabb ágazatokban működő vállalatok – a rugalmasságot, az adatalapú döntéshozatalt és az emberközpontú tervezést helyezik előtérbe, bár a következetes irodai jelenlét és elköteleződés megvalósítása náluk is kihívást jelent.
Több mint öt év telt el azóta, hogy a szolgáltatócégek kénytelenek voltak alkalmazkodni az otthoni, majd a hibrid munkavégzéshez. A legtöbbjük ez idő alatt már új bérleti ciklusba lépett, mivel Magyarországon jellemzően 3-5 éves szerződéseket kötnek. Az összesített statisztikák szerint az irodák iránti kereslet ebben az időszakban 35%-kal csökkent az előző öt éves ciklushoz képest. Azonban ezt a keresletcsökkenést nem lehetett minden vállalatnál egyformán érezni, mivel az irodatér stratégiák bérlői profilonként nagymértékben eltérnek egymástól
– összegezte Borbély Gábor.
Október 27. az Egyenlő Díjazás Napja: ettől a szimbolikus dátumtól kezdve a nők statisztikailag „ingyen” dolgoznak az év végéig a férfiakhoz képest.
A Zalakerámia tófeji gyárában augusztus végén megszűnt a termelés, a továbbiakban csak logisztikai és támogató tevékenységek folytatódnak a létesítményben.
A legnagyobb mértékben a vendéglátás, hotel, idegenforgalom kategóriában esett vissza az új munkalehetőségek száma
. Az AI „láthatatlan szelekciós tényezővé” vált, amely új gondolkodásmódot követel.
A fizikai munkavállalók toborzása és megtartása egyre összetettebb feladattá válik a magyar munkaerőpiacon
Miközben a munkaerőhiány miatt minden nap számít egy pozíció betöltésében, a Z generáció alkalmazása újfajta kihívást állít a cégek elé.
Millió felett kereshetsz, ha most jelentkezel: csak kétszer van ilyen egy évben, itt vannak a részletek
A HungaroControl október 20-tól ismét várja a jelentkezőket a 2026 őszén induló légiforgalmiirányító- képzésére.
A Bosch hangsúlyozta, hogy az átszervezést átláthatóan és társadalmi felelősséggel hajtja végre.
A technológiai tudás mellett az emberi készségek is egyre fontosabbnak számítanak a személyes fejlődésben a CETIN Hungary országos reprezentatív felmérésé szerint.
Hamarosan óriási változás jön a hazai munkahelyeken: minden dolgozó fizetését érinti, sokan fognak örülni
Jövő nyártól a hazai vállalatoknak is átláthatóan kell biztosítaniuk, hogy az azonos, vagy hasonló értékű munkáért egyenlő díjazást kapjanak a dolgozóik.
Az új törvényjavaslat további rugalmasítást hoz, beleértve a kétnapos szerződéseket és a gyorsított alkalmazási folyamatot egy applikáción keresztül.
Alkalmi munkák Budapesten: így egy vagyont lehet keresni napi néhány óra melóval is - komissióst, raktárost, ételfutárt is sorra keresnek
Bármikor szembesülhetünk olyan élethelyzettel, amiben jól jönne egy kis plusz bevétel, erre jöhet jól egy alkalmi munka.
Itt a hidegzuhany, többszázezer magyarnak csökken a fizetése: nagy bajban a dolgozók, hogy fognak megélni?
Miközben a hivatalos adatok szerint a reálbérek 5% körüli növekedést mutatnak, a munkavállalók egyharmadának valójában csökken a fizetésének vásárlóereje.
Készülniük kell a cégeknek a nyílt bérkommunikációra és a jelentős adminisztrációs terhekre.
Szokatlanul feszült légkörben folynak a minimálbér és a garantált bérminimum tárgyalásai.
2026 nyarától lép életbe Magyarországon is az Európai Unió bértranszparencia-irányelve, ami adókedvezmények, így SZJA mentesség nélkül fogja összehasonlítani az egyes bérsávokat.
Bár egyre több cég – köztük a MÁV–Volán-csoport és a MOL – szigorítja a távoli munkavégzés feltételeit, a teljes tiltás nem tűnik reálisnak.
Mérséklődött a vezetők váltási hajlandósága az elmúlt időszakban, azonban egyelőre kifejezetten bizonytalannak látják a gazdasági kilátásokat.
-
Dübörög az energiaátmenet a kkv-szektorban - akár félmilliárd forint hitel is igényelhető
A kkv-szektor gyorsan igyekszik alkalmazkodni az új energiapiaci környezethez, de ez rendkívül tőkeigényes. Pánikra nincs ok: a cégeknek csak válogatnia kell a pályázatok között.
-
Daibau.hu – Gyors és egyszerű megoldás, ha szakemberre van szüksége (x)
Ha valaha keresett már jó szakembert, pontosan tudja, milyen fárasztó lehet. Internetes hirdetések böngészése, barátok és szomszédok kérdezgetése – gyakran csak frusztrációhoz vezet, és a munka csak várat magára. Szerencsére van egy egyszerű, gyors megoldás, ami mindig kéznél van.
-
Nem csak lakástakarék: így hódítja meg az ingatlanpiacot a Fundamenta (x)
A Fundamenta neve eddig főleg a megtakarításról és hitelezésről szólt, de mára a pénzügyi szolgáltató az ingatlanközvetítésben is a vezető piaci szereplők egyikévé vált.