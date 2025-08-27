2025. augusztus 27. szerda Gáspár
Ferencváros–Qarabag: nem sok esélye van a Fradinak a BL-továbbjutásra
HRCENTRUM

Borzasztó hír érkezett rengeteg magyar dolgozónak: lehet, hogy elmarad a kívánt béremelés?

Pénzcentrum
2025. augusztus 27. 10:30

A kormány iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgoz ki, miután a gazdaság gyenge teljesítménye miatt veszélybe került a tavaly kötött hároméves bérmegállapodás végrehajtása - írja a Portfolio.

A vállalkozások és munkavállalói képviseletek már hónapok óta jelzik, hogy a jövő évre tervezett 13%-os minimálbér-emelés nem lesz tartható a vártnál rosszabb gazdasági helyzet miatt. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma által tavaly kötött hároméves bérmegállapodás azon az előfeltevésen alapult, hogy dinamikus GDP-növekedés mellett jelentősen emelkedhetnek a bérek.

Az idei első és második negyedév azonban kiábrándító gazdasági adatokat hozott. A korábban várt 2-3% helyett az éves GDP-növekedés várhatóan jóval 1% alatt marad, ami miatt a vállalatok nem tudják teljesíteni a megállapodásban vállalt béremeléseket.

Bár a kormány sokáig ragaszkodott a bérmegállapodás változatlan formában történő fenntartásához, mostanra elismerték a beavatkozás szükségességét. A Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott tárgyalások után már felmerült a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésének lehetősége.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv készül, miután egyeztetett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A tárgyalásokon több konkrét javaslat is született a hazai cégek támogatására.

Kapcsolódó cikkeink:

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és uniós vállalkozásoknak, veszélyeztetve az ipart, a munkahelyeket és a bérmegállapodás végrehajtását is.

A tárca közleménye hangsúlyozza, hogy a kormány a bérek, munkahelyek és a magyar ipar védelme érdekében nyitott a további tárgyalásokra, és kész minden szükséges intézkedést megtenni. Ez arra utal, hogy a következő időszakban kormányzati lépések várhatók a gyors bérdinamika fenntartása érdekében.
Címlapkép: Getty Images
