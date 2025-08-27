2025. júniusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 704 400 volt - közölte a KSH. Mutatjuk a részletes statisztikákat!
Borzasztó hír érkezett rengeteg magyar dolgozónak: lehet, hogy elmarad a kívánt béremelés?
A kormány iparvédelmi és munkahelyvédelmi akciótervet dolgoz ki, miután a gazdaság gyenge teljesítménye miatt veszélybe került a tavaly kötött hároméves bérmegállapodás végrehajtása - írja a Portfolio.
A vállalkozások és munkavállalói képviseletek már hónapok óta jelzik, hogy a jövő évre tervezett 13%-os minimálbér-emelés nem lesz tartható a vártnál rosszabb gazdasági helyzet miatt. A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma által tavaly kötött hároméves bérmegállapodás azon az előfeltevésen alapult, hogy dinamikus GDP-növekedés mellett jelentősen emelkedhetnek a bérek.
Az idei első és második negyedév azonban kiábrándító gazdasági adatokat hozott. A korábban várt 2-3% helyett az éves GDP-növekedés várhatóan jóval 1% alatt marad, ami miatt a vállalatok nem tudják teljesíteni a megállapodásban vállalt béremeléseket.
Bár a kormány sokáig ragaszkodott a bérmegállapodás változatlan formában történő fenntartásához, mostanra elismerték a beavatkozás szükségességét. A Nemzetgazdasági Minisztériumban tartott tárgyalások után már felmerült a szociális hozzájárulási adó egy százalékpontos csökkentésének lehetősége.
Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter közösségi oldalán jelezte, hogy iparvédelmi és munkahelyvédelmi akcióterv készül, miután egyeztetett a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. A tárgyalásokon több konkrét javaslat is született a hazai cégek támogatására.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleménye szerint az Európai Unió elhibázott vámmegállapodása súlyos károkat okoz a magyar és uniós vállalkozásoknak, veszélyeztetve az ipart, a munkahelyeket és a bérmegállapodás végrehajtását is.
A tárca közleménye hangsúlyozza, hogy a kormány a bérek, munkahelyek és a magyar ipar védelme érdekében nyitott a további tárgyalásokra, és kész minden szükséges intézkedést megtenni. Ez arra utal, hogy a következő időszakban kormányzati lépések várhatók a gyors bérdinamika fenntartása érdekében.
Miközben Magyarországon továbbra is égető a tanárhiány, a szakképzésben dolgozó oktatók bérezése látványosan megugrott.
Jövő héten bértárgyalások kezdődnek az Oktatási Hivatalnál (OH), annak ellenére, hogy nemrég még tagadták azt, hogy az alacsony fizetések miatti elvándorlás gondot okozna.
Indul az aláírásgyűjtés a december 24-i munkaszüneti nappal kapcsolatos népszavazásra. Ha összejön a 200 ezer érvényes szignó, akkor jövő tavasszal szavazhatunk a kérdésben.
Hamarosan a Föld legnépesebb populációja lesz az úgynevezett Z-generáció, munkaerő-piaci súlyuk évről-évre nő.
Milliárdos lyukat üt a tb-kasszában az új adócsökkentés? A nyugdíjasok és az egészsgügy veszíthet az intézkedéssel
A szociális hozzájárulási adó (szocho) kulcsa 2026-tól újabb 1 százalékponttal, 13%-ról 12%-ra csökkenhet Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter bejelentése szerint.
A Holdról is látszik a szegénység, ezek Magyarország nyomorfalvai: havi pár tízezerből tengődnek a családok
Magyarország legszegényebb települése Csenyéte, ahol 2023-ban az egy főre jutó SZJA-alapú belföldi jövedelem mindössze 235 101 forint volt az egész évben.
Mennyit keresnek valójában a magyarországi szakmákban? Fizetési sávok, KSH-adatok és a No Fluff Jobs Salary Guide 2025 mutatják a valós képet.
A hagyományos adminisztratív és ügyfélszolgálati munkakörök jelentősen zsugorodhatnak, az AI (MI) és az automatizálás fokozatosan átveszi a rutin- és középszintű kreatív feladatokat.
Ismét közelítik az egy éve mért értékeket a béren kívüli juttatások alkalmazása tekintetében az egyik hazai bank kkv bizalmi indexének 2025 második negyedéves kutatási adatai.
A mesterséges intelligencia villámgyorsan alakítja át a munka világát, és a következő célpont a humán erőforrás lehet.
Egy friss nemzetközi felmérés szerint a munkavállalók közel fele használ nem engedélyezett mesterséges intelligencia-eszközöket.
A magyar munkavállalók gyakran a szabadságuk alatt sem tudják teljes mértékben letenni a munkahelyi teendőket és ennek nemcsak egyéni, hanem sokszor szervezeti okai is vannak.
Teljesen felforgatják a magyar fizetéseket: EU-s bértranszparencia és anyák szja-mentessége jön egyszerre
2026 június 7-ig minden uniós tagállamnak életbe kell léptetnie az Európai Unió új bérátláthatósági irányelvét, amely alapjaiban alakítja át a fizetési gyakorlatot.
Ahogy a fesztiválszezon véget ér és sok család még kihasználja a hosszú hétvégét egy rövid nyaralásra, egyre nagyobb szükség van megbízható állatszitterekre és kutyasétáltatókra.
Megszólalt a Shell legendás, magyar ex-vezére: Az a jó vezető, aki a sofőrrel, takarítónővel nagy tisztelettel bánik
Kapitány István a valaha volt legmagasabbra jutott magyar vezető. A Shell kereskedelemért felelős globális alelnöke volt. 37 év után hagyta ott a világcéget.
A vállalati leépítések folytatódnak 2025-ben, miközben a mesterséges intelligencia egyre nagyobb szerepet kap a munkaerőpiaci átalakulásban.
Moldova egy különleges, de ellentmondásos célpont azok számára, akik külföldön szeretnének munkát vállalni.
Magyarországon a Munka Törvénykönyve és az Egyenlő Bánásmód Törvénye határozza meg, meddig mehet el egy munkáltató az öltözködés, testdíszítés vagy hajviselet előírásában.
