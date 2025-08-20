A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ) további javaslatokat tesz a vállalkozások működési feltételeinek javítására.
Adóemelés után itt az adócsökkentés? Bejelentette a kormány, ez a közteher csökkenhet
A kormány 1 százalékpontos szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentést tervez, hogy a hazai cégek könnyebben finanszírozhassák a következő évek béremeléseit. A jelenlegi 13%-os kulcs 12%-ra mérséklődne, ami jelentős könnyítést jelenthet a munkáltatóknak - írta meg a Portfolio.
Horváthné Szabó Beáta, a Moore Hungary adótanácsadási üzletágának együttműködő partnere szerint még számos részletkérdés tisztázásra vár. Nem világos, hogy mikor lép életbe az alacsonyabb kulcs, lesz-e évközi változás, plafon nélkül alkalmazzák-e a csökkentést, illetve hogy minden jövedelemtípusra vonatkozik-e az új szabályozás.
Az elmúlt években jelentős változások történtek a szocho szabályozásában. 2016-ban még 27% volt az adókötelezettség mértéke, ami mára 13%-ra csökkent. Emellett a korábban fizetendő 1,5%-os szakképzési hozzájárulás is megszűnt, ami további könnyítést jelentett a vállalkozásoknak.
A szakértő szerint ideális lenne, ha az új adómérték bevezetése előtt néhány hónap felkészülési időt hagynának, és a kulcsváltás az új év kezdetével lépne életbe, mivel a szocho minden kifizetőt érint.
A szocho-csökkentés hatását a minimálbéremelés hatásával együttesen kell vizsgálni. Bár a dolgozók magasabb nominális jövedelem után fizetnek majd járulékot és személyi jövedelemadót, a munkáltatók terhe csökken az alacsonyabb szocho-kulcs miatt.
A munkavállalók két területen érezhetik meg közvetlenül az adócsökkentés hatását: a cafeteria keretösszegek nettó értéke növekedhet, illetve a befektetésekkel kapcsolatos szocho-kötelezettségek is csökkenhetnek, javítva a rendelkezésre álló jövedelmet.
Konkrét példákkal szemléltetve: egy minimálbéres dolgozó esetében a munkáltató havi 3300 forintot, éves szinten 39.600 forintot takaríthat meg az adócsökkentés révén. A mediánbér (562.300 Ft) szintjén ez a megtakarítás havi 6000 forint, éves szinten 72.000 forint lehet.
Kérdéses, hogy a munkáltatók hogyan gazdálkodnak majd a szocho-csökkentésből származó előnnyel: megtartják maguknak, teljes egészében átadják a munkavállalóknak, vagy megosztva gazdálkodnak vele. Ez várhatóan az adott bértárgyalásokon, a felek alkupozíciójától függően alakul majd ki.
A Budapest Borfesztivál szeptember 11. és 14. között 4 napra elfoglalja méltó helyét a borkultúra, a gasztronómia és az elegancia fellegvárában.