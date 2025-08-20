Adóemelés után itt az adócsökkentés? Bejelentette a kormány, ez a közteher csökkenhet

A kormány 1 százalékpontos szociális hozzájárulási adó (szocho) csökkentést tervez, hogy a hazai cégek könnyebben finanszírozhassák a következő évek béremeléseit. A jelenlegi 13%-os kulcs 12%-ra mérséklődne, ami jelentős könnyítést jelenthet a munkáltatóknak - írta meg a Portfolio.

Horváthné Szabó Beáta, a Moore Hungary adótanácsadási üzletágának együttműködő partnere szerint még számos részletkérdés tisztázásra vár. Nem világos, hogy mikor lép életbe az alacsonyabb kulcs, lesz-e évközi változás, plafon nélkül alkalmazzák-e a csökkentést, illetve hogy minden jövedelemtípusra vonatkozik-e az új szabályozás.

Az elmúlt években jelentős változások történtek a szocho szabályozásában. 2016-ban még 27% volt az adókötelezettség mértéke, ami mára 13%-ra csökkent. Emellett a korábban fizetendő 1,5%-os szakképzési hozzájárulás is megszűnt, ami további könnyítést jelentett a vállalkozásoknak.

A szakértő szerint ideális lenne, ha az új adómérték bevezetése előtt néhány hónap felkészülési időt hagynának, és a kulcsváltás az új év kezdetével lépne életbe, mivel a szocho minden kifizetőt érint.

A szocho-csökkentés hatását a minimálbéremelés hatásával együttesen kell vizsgálni. Bár a dolgozók magasabb nominális jövedelem után fizetnek majd járulékot és személyi jövedelemadót, a munkáltatók terhe csökken az alacsonyabb szocho-kulcs miatt.

A munkavállalók két területen érezhetik meg közvetlenül az adócsökkentés hatását: a cafeteria keretösszegek nettó értéke növekedhet, illetve a befektetésekkel kapcsolatos szocho-kötelezettségek is csökkenhetnek, javítva a rendelkezésre álló jövedelmet.

Konkrét példákkal szemléltetve: egy minimálbéres dolgozó esetében a munkáltató havi 3300 forintot, éves szinten 39.600 forintot takaríthat meg az adócsökkentés révén. A mediánbér (562.300 Ft) szintjén ez a megtakarítás havi 6000 forint, éves szinten 72.000 forint lehet.

Kérdéses, hogy a munkáltatók hogyan gazdálkodnak majd a szocho-csökkentésből származó előnnyel: megtartják maguknak, teljes egészében átadják a munkavállalóknak, vagy megosztva gazdálkodnak vele. Ez várhatóan az adott bértárgyalásokon, a felek alkupozíciójától függően alakul majd ki.