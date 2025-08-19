Hivatalos: ennyivel keres majd többet rengeteg magyar szeptember 1-jétől

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők 15 százalékos béremelésben részesülnek szeptember elsejétől.

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkatársai 2025. szeptember 1-jétől 15%-os béremelésben részesülnek, melyhez a kormány biztosítja a többletforrást.

A pénzügyek rendezéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel, Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával:

2025-ben egyszeri jelleggel több mint 10,4 milliárd forintot különítenek el erre a célra a költségvetésből.

2026-tól kezdve tartósan biztosítják az emelés fedezetét, ami évente közel 42 milliárd forintot jelent majd a költségvetésben.

Az azonnali kifizetés a 2025-ös évben valósul meg, a további összegek pedig a 2026-os és az azt követő évek költségvetésébe épülnek be.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA