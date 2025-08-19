2025. augusztus 19. kedd Huba
Budapest, 2025. június 3.Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter sajtótájékoztatót tart a Nemzetgazdasági Minisztériumban 2025. június 3-án. A kormány a múlt héten döntött egy új gyorsvasúti kapcsolat kiépítésérõl a Liszt Ferenc Nem
Gazdaság

Hivatalos: ennyivel keres majd többet rengeteg magyar szeptember 1-jétől

Pénzcentrum
2025. augusztus 19. 09:52

A legfrissebb Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a területi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők 15 százalékos béremelésben részesülnek szeptember elsejétől. 

A fővárosi és vármegyei kormányhivatalok munkatársai 2025. szeptember 1-jétől 15%-os béremelésben részesülnek, melyhez a kormány biztosítja a többletforrást.

A pénzügyek rendezéséért Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter felel, Navracsics Tibor, a közigazgatási és területfejlesztési miniszter bevonásával:

  • 2025-ben egyszeri jelleggel több mint 10,4 milliárd forintot különítenek el erre a célra a költségvetésből.
  • 2026-tól kezdve tartósan biztosítják az emelés fedezetét, ami évente közel 42 milliárd forintot jelent majd a költségvetésben.
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
Nem néz ki jól a költségvetés, és még csak most jön a java: tényleg leminősíthetik Magyarországot 2025-ben?
A kormány választások előtti lakossági támogatásai és a költségvetési kilátások komoly gazdasági kihívásokat jelentenek, a hitelminősítők figyelme is Magyarországra irányul.

Az azonnali kifizetés a 2025-ös évben valósul meg, a további összegek pedig a 2026-os és az azt követő évek költségvetésébe épülnek be.

Címlapi kép: Purger Tamás, MTI/MTVA
