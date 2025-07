Brutál megszorítást jelentettek be: 2 munkaszüneti napot eltörölnek, befagyasztják a nyugdíjakat

A francia miniszterelnök két munkaszüneti nap eltörlését és szigorú költségvetési megszorításokat javasol az ország növekvő államadósságának kezelésére. Habár Magyarország gazdasági helyzete is meglehetősen instabil, és a költségvetés ingadozó, itthon épp a munkaszüneti napok számának növelését tervezik. Nemrég a Kúria jóváhagyta például, hogy népszavazás legyen arról, hogy december 24-ét hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítsák idehaza.

François Bayrou francia miniszterelnök radikális intézkedéseket jelentett be az ország költségvetési hiányának csökkentése és gazdaságának fellendítése érdekében - írja a The Guardian. A 2026-os költségvetés ismertetésekor a kormányfő két munkaszüneti nap, a húsvét hétfő és a május 8-i győzelem napja eltörlését javasolta, bár nyitott más lehetőségekre is.

Az egész nemzetnek többet kell dolgoznia, hogy az ország teljes tevékenysége növekedjen, és Franciaország helyzete javuljon. Mindenkinek hozzá kell járulnia az erőfeszítéshez

- fogalmazott a centrista miniszterelnök.

Franciaországra nyomás nehezedik, hogy a GDP 5,8%-át kitevő költségvetési hiányát az EU által előírt 3% alá szorítsa, és megfékezze a 3,3 billió eurós államadósságot, amelynek évi 60 milliárd eurós kamata hamarosan a legnagyobb költségvetési tétellé válhat.

Bayrou szerint az adósságtömeg "halálos veszélyt" jelent az országra, amely "szakadék szélén áll". A bejelentett intézkedések 43,8 milliárd eurót faragnak le a költségvetésből, a hiányt jövőre 4,6%-ra, 2029-re pedig 3%-ra csökkentve.

A további intézkedések között szerepel a kormányzati kiadások általános befagyasztása - kivéve az adósságszolgálatot és a védelmi szektort, amelynek Emmanuel Macron elnök követelésére jövőre 3,5 milliárd euróval kell növekednie. A megszorítások érintik

a nyugdíjak 2025-ös szinten tartását, a jóléti kiadások korlátozását és az egészségügyi kiadások 5 milliárd eurós csökkentését.

Továbbá a közszolgálati és kormányzati ügynökségi fizetéseket is befagyasztanák, a közszféra munkahelyeinek számát pedig csökkentenék. Hasonlóra volt példa itthon is, nemrég írtunk arról, hogy az állami cégeknek - kevés kivétellel - csökkenteniük kell a személyi jellegű ráfordításokat.

A munkaszüneti napok eltörlése várhatóan erős ellenállásba ütközik majd Franciaországban. Jordan Bardella, a szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) vezetője szerint "két ünnepnap eltörlése közvetlen támadás történelmünk, gyökereink és a dolgozó Franciaország ellen". Más pártvezetők is elítélték a javaslatot.

Macron tavalyi előrehozott választási döntése megosztott parlamentet eredményezett, amelyben Bayrou-nak nincs elegendő szavazata a költségvetés elfogadásához a baloldal vagy a jobboldal támogatása nélkül. Megállapodás hiányában a veterán miniszterelnök valószínűleg bizalmatlansági indítvánnyal néz szembe, amikor részletes költségvetési törvényjavaslata októberben a parlament elé kerül.

Magyarországon bővítenék a munkaszüneti napok számát

Korábban Németországban is felmerült a munkaszüneti napok eltörlésének lehetősége a gazdasági teljesítmény növelése érdekében. Mindezzel szemben Magyarországon a munkaszüneti napok számának növelését tervezik, régóta napirenden van, hogy a december 24-ét hivatalos munkaszüneti nappá nyilvánítsák.

Nemrég a Kúria jóváhagyta, hogy népszavazás legyen a kérdésről, ami tovább erősítheti a társadalmi támogatottságot. A fentiek tekintetében mindez azért is érdekes, mivel Magyarország gazdasági helyzete jelenleg meglehetősen instabil, és a költségvetés is ingadozó - nem egyszer volt szükség az elmúlt időszakban az újraírására.