Az anyák teljes szja-mentessége a bértárgyalásnál fájhat a nőknek: kinyílhat a bérolló?!

Orbán Viktor miniszterelnök újabb adókedvezményeket jelentett be a magyar családok és nyugdíjasok számára: a két- és háromgyermekes anyák SZJA-mentességet kapnak, míg az idősek bizonyos termékek esetében áfa-visszatérítésre lesznek jogosultak. Az intézkedések jelentős hatással lehetnek a munkaerőpiaci egyensúlyra és a költségvetésre. Míg a családok számára pénzügyi könnyebbséget jelentenek, szakértők szerint a bérfeszültség növekedhet, és hosszú távon az állami bevételek csökkenése is kihívásokat okozhat. A gazdasági elemzők arra figyelmeztetnek, hogy a kedvezmények munkahelyi egyenlőtlenségeket is erősíthetnek.

