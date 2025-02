Szja-mentesség: újabb információk láttak napvilágot

A kétgyerekes anyák személyi jövedelemadó-mentessége 2026-tól fokozatosan, négy év alatt épül be az adórendszerbe, ami mintegy 600 ezer édesanyát érinthet - jelentette be Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Pénz7 nyitórendezvényén - közölte a Portfolio.

A nemzetgazdasági miniszter ismertette a kormány új gazdaságpolitikai programjának három pillérét: a 100 gyár építését, az adócsökkentést és az anyák további támogatását, valamint az inflációellenes intézkedéseket.

A háromgyerekes dolgozó anyák életre szóló szja-mentessége már idén októberben életbe lép, míg a kétgyerekeseké 2026-tól indul és 2030-ra válik teljessé. A kedvezmény a már meglévő gyerekek után is jár majd, és nem lesz sem kor-, sem bérlimit.

Nagy Márton kiemelte, hogy a rendszer a négygyerekes családoknál már működő modellt követi majd. Az új kedvezmény mellett az apák továbbra is igénybe vehetik a családi adókedvezményt. A fokozatos bevezetés során akár 150 ezres csoportokban is haladhatnak a jogosultak körének bővítésével.

A miniszter hangsúlyozta, hogy az új szabályozás kiegészíti a jelenlegi kedvezményeket. A 25 év alattiak általános szja-mentessége mellett a 30 év alatti anyák az átlagbér összegéig már most is élveznek adómentességet új gyerek születése esetén. Az új rendszerben azonban a korhatár és a jövedelemkorlát is megszűnik a két- és háromgyerekes anyák esetében.

A részletes szabályozásról Orbán Viktor miniszterelnök parlamenti beszédében várhatók további információk.