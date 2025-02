Adómentesség az anyáknak: mutatjuk, hány nőt érinthet Orbánék nagy ajándéka

Orbán Viktor 2025-ös évértékelőjében bejelentette: nemcsak a négygyermekes anyák, hanem a két- és háromgyermekes dolgozó nők is SZJA-mentességet kapnak. A lépés óriási tömeget érint, hiszen a statisztikák szerint a többgyermekes anyák jelentős része aktívan dolgozik. Az adatok azt mutatják, hogy a kétgyermekes anyák 84 százaléka, míg a három vagy több gyermeket nevelő nők 67,1 százaléka foglalkoztatott – vagyis a változás nemcsak a családok életére, hanem az állami költségvetésre is komoly hatással lesz.

Orbán Viktor 2025. február 22-i évértékelőjén bejelentette, hogy a 4 gyermekes nők után a 2, illetve 3 gyermekes nők SZJA fizetési kötelezettségét is eltörli. Utóbbiakét egy lépésben, idén októberben, míg előbbiekét majd lépcsőzetesen 2026-tól fogva. A kettő vagy 3 gyerekkel rendelkező dolgozó nők száma azonban első blikkre igencsak nagy tömegnek tűnik, amit a számok is igazolnak.

2023-as adatok alapján ugyanis a KSH számai szerint a 25–49 éves nők foglalkoztatási rátája igen magas azok között is, akik több gyermeket nevelnek. Egészen pontosan ebben a korosztályban, aki 2 gyermeket nevel, azoknak a 84 (!) százaléka dolgozik is. De a három vagy több gyermeket nevelők aránya is igen magas, 67,1 százalék, ami több mint háromból két dolgozó nőt jelent.

Persze az adatok nem az összes két vagy 3 gyermekkel rendelkező dolgozó nő arányát fedik le, de már ebből a masszív csoportból is látna, rengeteg emberről van szó, akiknek kell majd többet SZJA-t fizetniük. Nem lehet ezért véletlen, hogy a két gyermekes anyák SZJA-mentessége nem egy csapásra, hanem lépcsőzetesen fog bevezetésre kerülni. Ez ugyanis egyben meglehetősen nagy ütés lenne a magyar költségvetés számára.