Itt van a friss táblázat az anyákat érintő kedvezményről: újra megszólalt Nagy Márton minisztériuma

A szombati miniszterelnöki évértékelő után most kiderült, ki mikor kaphatja a z SZJA-mentességet, és azt is, hogy ez pontosan mennyibe fog kerülni. Az biztos, hogy több millióan járnak majd jól ezzel.

Egyetlen táblázatot tett ki Facebook-oldalára a nemzetgazdasági miniszter ma délelőtt - kiszolgálva azt az igényt, hogy az Orbán Viktor miniszterelnök által szombaton bejelentett döntésekről többet tudhassunk meg.

A mellékelt táblázatból kiderül, hogy a 30 év alatti, egygyermekes anyák SZJA-mentessége már most is 55-65 ezer anyát vagy családot érint, de most emelik a tétet. Mint a miniszterelnök is szólt róla, a három gyermekes anyák SZJA-mentessége már idén októberben, egy lépésben megvalósul, ez pedig a minisztérium számításai szerint legalább 200 ezer, de inkább negyedmillió anyát vagy családot érint majd. A költségvetési hatása ennek idén vagy jövőre 200 milliárd forint lesz a büdzsében.

Mint tegnap mi is beszámoltunk róla, a kétgyermekes anyákra vonatkozó SZJA-elengedés idén még nem valósul meg, és sokaknak több évet kell várniuk arra, hogy megkapják. A táblázatból az derül ki, hogy a 40 év alatti kétgyermekesek kedvezménye 120, a 40-50 év közöttieké 231, az 50-60 év közöttieké 248, a 60 év feletti kétgyerekes anyák SZJA-mentessége pedig 124 milliárd forintba fog majd kerülni.