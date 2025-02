Itt a bejelentés: tesztüzemben az alapjövedelem, ennyi ingyenpénzt kapnak a résztvevők az államtól

A mesterséges intelligencia térnyerésével egyre többen tartanak attól, hogy a hagyományos munkahelyek eltűnhetnek. Egy párizsi csúcstalálkozón a szakértők arra figyelmeztettek, hogy az AI két-három éven belül felülmúlhatja az emberi képességeket szinte minden területen. Ebben a helyzetben sokan az egyetemes alapjövedelem (UBI) bevezetésében látják a megoldást - tudósított az Independent.

Az UBI koncepciója szerint minden állampolgár rendszeresen, feltétel nélkül kapna egy meghatározott összeget az államtól. Bár sokak számára radikálisnak tűnhet ez az elképzelés, világszerte már számos kísérleti program zajlik a hatások felmérésére.

Írországban például 2000 művész és kulturális dolgozó kap heti 282 fontot három éven keresztül. Az egyik résztvevő, Elinor O'Donovan 27 éves művész szerint: "Ez elképesztő. Több időt tudtam a művészetemmel tölteni. A tudat, hogy a pénz három évig érkezik, hatalmas megkönnyebbülés."

Skóciában és Walesben már kipróbálták az UBI kisléptékű változatát, Angliában pedig most indul az első kísérleti projekt. Jarrowban és East Finchleyben harminc ember kap havi 1600 fontot, hogy megvizsgálják ennek hatásait.

Az UBI támogatói szerint ez gyakorlatias megoldást jelenthet a modern világ kihívásaira. Andy Burnham, Manchester polgármestere a kezdeményezés mellett áll. A legtöbb modell szerint az UBI mellett megmaradnának bizonyos szociális juttatások, de az adórendszer egyes részeit kiváltaná.

A kritikusok azonban arra figyelmeztetnek, hogy az UBI bevezetése akár növelheti is az egyenlőtlenségeket. Dr. Luke Martinelli, a Bath-i Egyetem munkatársa szerint a legalacsonyabb jövedelműek rosszabbul járhatnak, mivel a jelenleg rájuk fordított pénz egy részét a magasabb jövedelműeknek adnák.

A mesterséges intelligencia munkahelyekre gyakorolt hatása miatt egyre sürgetőbbé válik az UBI-rendszerek bevezetése. A Goldman Sachs előrejelzése szerint az AI akár 300 millió munkahely megszűnéséhez is vezethet. Míg korábban főleg a fizikai munkákat fenyegette az automatizálás, most már a magasan képzett, jól fizetett munkakörök is veszélyben vannak.

Will Stronge, az Autonomy nevű agytröszt igazgatója szerint: "Társadalmunknak az elkövetkező években szüksége lesz az alapjövedelem valamilyen formájára, tekintettel az éghajlatváltozásra, a technológiai zavarok és az ipari átalakulás előttünk álló zűrzavarára."

Az UBI-kísérletek eddigi eredményei biztatóak. Finnországban például a programban résztvevők átlagosan több napot dolgoztak, mint a munkanélküli segélyben részesülők. Emellett javult a mentális egészségük és jólétük is. Alaszkában, ahol 1982 óta működik az UBI egy formája, nem csökkent a munkavállalási hajlandóság.

Cleo Goodman, az Autonomy alapjövedelemért felelős vezetője szerint: "Amikor az emberek alapjövedelmet kapnak, nem csökken jelentősen a fizetett munka. A pilóták elmagyarázzák, hogy az állandó jövedelem lehetővé tette számukra, hogy olyan munkát keressenek, amely hosszú távon jobban megfelel nekik."

Az UBI bevezetése nemcsak a munkavállalásra, hanem a vállalkozói kedvre és az önkéntes munkára is pozitív hatással lehet. Egy japán kísérlet során a résztvevők 3,9-szer nagyobb érdeklődést mutattak egy új vállalkozás elindítása iránt.

Bár az UBI koncepciója ígéretesnek tűnik, a gyakorlati megvalósítás még számos kérdést felvet. A rendszer fenntarthatóságához a lakosság elég magas jövedelemmel kell rendelkezzen ahhoz, hogy adójából finanszírozni tudja azt.