Vallott a magyar kormánytisztviselő: sokkolóak a bérek, van, aki nettó 200 ezret se kap diplomával

Ugyan mostanában az alacsony tanári bérekről hallhattunk a legtöbbet, nem csak a pedagógusfizetések rendkívül alacsonyak ma Magyarországon. Egy, a Pénzcentrumhoz eljuttatott levélből az derült ki, hogy bizonyos közigazgatási munkakörökben a legmagasabb bruttó fizetés sem éri el a 400 ezer forintot, ráadásul évek óta nem került sor béremelésre. Ez a 20,1%-os infláció mellett óriási nyomást helyzet a kormánytisztviselőkre, ráadásul ilyen bérek mellett könnyen lehet, hogy nemsokára komoly munkahiánnyal kell szembesülnie a közszférának. Most utánajártunk, a szóban forgó munkakörökben mennyit kereshet egy kormánytisztviselő ma egy tanárhoz vagy egy ápolóhoz képest itthon.

Ugyan mostanában a tanártüntetések és a pedagógusok béremelés-követelése az egyik leggyakoribb téma a hírekben, de úgy látszik, nem ők az egyetlen olyan állami foglalkoztatásban álló munkavállalói csoport, ahol nagyon alacsonyak a fizetések. A Pénzcentrumhoz nemrég eljuttatott levélből az derül ki, hogy itthon bizonyos kormánytisztviselők anyagi helyzete sem túl rózsás. A levelet a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósítójánál dolgozó kormánytisztviselő írta.

A birtokunkba jutott levél szerint péntekeket kivéve napi 9 órát kell dolgozni ezekben a közigazgatási munkakörökben, a fizetések pedig ehhez képest meglehetősen alacsonyak, még akkor is, ha valaki magas végzettségű és több évtizede dolgozik a közszférában.

Nem csak a közoktatásban alacsonyak a bérek

Kormánytisztviselőként bérek jelenleg bruttó 300 ezer és bruttó 385 ezer forint között mozognak a levél írója szerint, a következő öt kategóriában:

bruttó 300 ezer forint/hó nettó 199 500 forint bruttó 350 ezer forint/hó nettó 232 750 forint bruttó 365 ezer forint/hó nettó 242 725 forint bruttó 375 ezer forint/hó nettó 249 375 forint bruttó 385 ezer forint/hó nettó 265 025 forint

Jól látszik, hogy a legmagasabb bruttó fizetés nem éri el a 400 ezer forintot sem, az idén júliusi bruttó 500 ezer forintos átlagkeresetet pedig meg sem közelíti.

Ráadásul ezekben a munkakörökben sokszor magasan képzett, egyetemi diplomával és akár több nyelvvizsgával rendelkező munkavállók is dolgoznak, többek között a következő feladatok látják el:

ügyintéző

referens

előadó

revizor

A levél írója azt is kiemeli, hogy az olyan feladatok ellátása nélkül, mint a nyugdíjfolyósítás, a különböző támogatások elszámolása és igények elbírálása, nagyon sokan kerülnének bajba. Szintén hangysúlyozza, hogy a közigazgatásban dolgozók anyagi helyzete rendkívül rossz, egyik napról a másikra élnek, másodállást vállalni a 9 órás munkanapok mellett szinte képtelenség vállalni, illetve az azt jelentené, hogy ideje nem maradna a családjára.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy 2022-ben sok területen emeltek az állami szférában, de úgy tűnik nem ezeknél az állami alkalmazottaknál. A levél írójának elmondása szerint 2019. március óta nem emelkedett a fizetésük, ugyanis eltörölték a bértáblákat, ami alapján korrekciót kaphattak volna. 2019 előtt külön kategóriába estek a munkavállalók a legmagasabb végzettségük szerint, és a szolgálati idővel egyenesen arányosan növekedtek a bérek is. Ebben a rendszerben 2-3 évente járt emelés, ami szerinte bár nem volt sok, de kiszámítható volt. A levél írója szerint azonban ez az utóbbi három év során elmaradt.

A levélíró néhány gondolat erejéig kitért arra is, hogy az alacsony fizetések miatt logikus lenne máshol elhelyezkedni, azonban egy felmondási hullám komoly gondot okozhatna az állami szféra feladatinak ellátásában. Emellett még mindig fontos szempont, hogy állami alkalmazottként dolgozni biztonságot jelent, ami különösen felértékelődhet, ha a versenyszférában kirúgási sorozata indulna el a gazdasági válság és a megemelkedett energiaköltségek miatt.

Kilátástalan helyzet a közigazgatásban

Ha a kormánytisztviselői fizetéseket összehasonlítjuk más, hagyományosan alacsony, állami foglalkoztatású szakmákkal, például az egészségügyi dolgozókéval, akkor nem tapasztalunk túl nagy eltérést: tavaly egy középiskolai tanárátlagosan bruttó 379 764 forintot keresett, míg az ápolók bruttó 351 718 forintot, az egészségügyi asszisztensek pedig bruttó 342 523 forintot kerestek.

Ez alapján nem csak a közigazgatásban jellemzőek az alacsony állami bérek, így nagyon széles körű problémáról beszélhetünk.

A levél írója arra is kitér, hogy az alacsony bérek a jövőben még nagyobb problémát okozhatnak: sokan vonulnak nyugdíjba a kormánytisztviselők közül, és nagyon nehéz lesz pótolni ezeket a munkavállalókat. Ma a frissdiplomásoknál valóban nem ritka a bruttó 400-500 ezer forintos kezdőfizetés, ezt viszont meg sem közelítik a közigazgatásban kínált bérek. Már most is komoly munkaerőhiány van itthon, ha pedig nem lesz elég ember az állami szféra feladatainak ellátására, akkor az nagyon sokakat érintő problémává válhat.

Régóta húzódó probléma

Év elején jelentős béremelések voltak, amiből az állami szféra bizonyos területeire is igaz volt, azonban idén szeptemberben az infláció mértéke elérte a 20,1%-os, 25 éves rekordot ekkora drágulás mellett pedig 20% feletti emelésekre lenne szükség a fizetések értékének megőrzéséhez.

Ehhez képest viszont úgy tűnik, az állami alkalmazottak egy jelentős része 2019 óta nem kapott emelést, így az ő fizetésük értéke nem csak az utóbbi egy évben tapasztalt drágulás mértékével, hanem ez előző két év inflációjával is kevesebbet ér.

Ez nagyon komoly érvágást jelenthet az ezekben a munkakörökben dolgozó kormánytisztviselőknek, úgyhogy itt is nagyobb emelésre lenne szükség, hogy ne értéktelenedjenek el a fizetések teljesen.