Magyarokat keresnek postásnak az osztrákok: 675 ezres alapbér, végzettség nem kell, csak B-s jogsi

1700 eurós, azaz mai árfolyamon átszámolva 675 ezer forintos bért ígér egy álláshirdetés, ami Ausztriába toboroz magyar munkavállalókat. A bérajánlat ráadásul minimumnak számít, ezt még prémiumrendszer segítségével fentebb lehet tornázni. Iskolai végzettség nem elvárás, de B-kategóriás jogosítvány, 3 éves tapasztalat és alapfokú német nyelvtudás szükséges. Mutatjuk az álláshirdetés részleteit, illetve kiszámoltuk azt is, mekkora keresetnek felelne meg idehaza az a bizonyos 1700 eurós nettó.

Ahogy szép lassan kezdetét veszi a nagy őszi hajtás a nyári pihenés után, úgy bukkannak elő egyre többször külföldi munkalehetőségek magyar munkavállalók számára. A Pénzcentrum ezúttal az egyutt_nemetul TikTok csatorna egyik videóját fogtuk el, amiben egy olyan csomagszállítói állásról van szó, ami nettó 675 ezer forint ajánl a potenciális munkavállalóknak.

A videó részleteiből kiderül, hogy a nettó 1700 eurós bért Linz és környékén lehet megkeresni Ausztriában, ahol az osztrák posta csomagjait kell kiszállítani. A pontosabb álláshirdetésben azonba kiderül, hogy az 1700 eurós nettó egy minimum bér, jó teljesítménnyel e fölött is lehet keresni.

Ami a munkavégzéshez viszont feltétel az B-kategóriás jogosítvány és minimum 2 éves gyakorlat. Iskolai papírokat vagy bármilyen végzettséget viszont nem kérnek. Nyelvtudásban is elegendő alapszint az álláshirdetés leírása szerint. A hirdetés legfontosabb részei ezek, azonban ha valaki felcsapja a videóhoz tartozó komment szekciót, akkor abból a hirdető által például kiderül, hogy ennél a munkánál nagy valószínűséggel még szállást is tudnak biztosítani.

Sok vagy kevés az 1700 eurós nettó?

Mai árfolyamon átszámolva egy havi 675 ezer forintos nettó igencsak kecsegetető, de azért azt nem szabad elfelejteni, hogy Ausztriában az élet is jóval drágább. A Pénzcentrumon viszont a Világbank adatai alapján kiszámoltuk, mekkora keresetnek felelne meg a kinti 1700 eurós fizu idehaza. Azaz vásárlóerőparitáson számolva, melyik keresettel lehetne jobban élni az adott országban.

Számításaink szerint a Linz környékén minimum kézhez kapható 675 ezer forint olyan, mintha valaki Magyarországon 371 ezer forintot keresne ugyanezért a munkáért.

Érdekességképpen érdemes megemlíteni, hogy a Pénzcentrumon éppen egy hete számoltunk be arról, hogy Budapesten egy kezdő csomagszállító a Magyar Postánál nettó 250 ezer forintra számíthat kezdésnél. Ez tehát értékben még így is jóval kevesebb, mint a Linz környéki állás. Igaz az osztrák munkahelyre nem is kezdőket, hanem legalább már 3 éves szakmai tapasztalattal rendelkező kollégákkal keresnek.

Ettől függetlenül élhetünk a gyanúperrel, hogy egy 3-5 éves tapasztalattal rendelkező, megbízható csomagszállító kolléga Magyarországon is simán kereshet már nettó 371 ezer forintot havonta. Így az 1700 eurós álomfizetés valószínűleg csak akkor érné meg igazán, ha az ember kinti életvitelére nem sok pénzt fordítana, és amennyi pénzt csak lehet hazahozni, és a brutálisan gyenge forint mellett átváltaná a teljes keresetét vagy legalábbis annyit, amit tud. Akit egyébként érdekelnek még a Magyar Postánál különböző pozíciókban elérhető keresetek, az olvassa a kiajánlóban található cikkünket: