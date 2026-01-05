Ismét összeszedtük a hét legolvasottabb Pénzcentrumos cikkeit, hogy újra tudd olvasni őket, ha kimaradt volna valamelyik.
Radikális nyugdíjreformmal álltak elő: közel 1 millió magyar idős élete változna meg ettől gyökeresen
Az Egyensúly Intézet radikális javaslatot tett a magyar nyugdíjrendszer átalakítására: minden nyugdíjas számára biztosítanák a létminimumnak megfelelő alapnyugdíjat, miközben jelenleg 850 ezer idős ember él ennél alacsonyabb nyugdíjból.
Boros Tamás, az Egyensúly Intézet igazgatója a Telexnek adott interjújában kijelentette, hogy senki ne éljen nyugdíjas korában a létminimum alatt, és az államnak a többi európai országhoz hasonló mértékben kellene finanszíroznia a nyugdíjakat. Az intézet nemrég megjelent "Magyarország-kézikönyv, 33 megoldás 33 égető problémára" című könyvében a nyugdíjrendszer működését az ország 10. legfontosabb problémájaként azonosították.
Jelenleg Magyarországon 850 ezer idős ember kap a 174 ezer forintos létminimumnál alacsonyabb nyugdíjat, miközben 77 ezren félmillió forintnál magasabb ellátásban részesülnek. Az Egyensúly Intézet szakértői egy kétpilléres rendszert javasolnak: az első pillér egy mindenkinek alanyi jogon járó, a létminimummal megegyező minimálnyugdíj lenne, a második pedig egy megtakarítási pillér, ahol a dolgozók virtuális számlán gyűjthetnék befizetéseiket.
A javaslat meglepőnek tűnhet, hiszen a szakértők általában a nyugdíjrendszer fenntarthatatlanságáról beszélnek. A probléma gyökere, hogy a magyar nyugdíjakat csak az inflációval indexálják, ami nem biztosítja, hogy lépést tartsanak a fizetésekkel. Ennek eredményeként míg 2010-ben az átlagnyugdíj az átlagkereset 75 százaléka volt, ma a 13. havi nyugdíjjal együtt sem éri el annak 60 százalékát.
A finanszírozás kérdésére az intézet azt válaszolja, hogy Magyarországnak egyszerűen többet kellene költenie erre a területre. Az EU országai átlagosan GDP-jük 9,3 százalékát fordítják öregségi nyugdíjakra, míg Magyarország csak 5,4 százalékot. A fenntarthatóság érdekében azt javasolják, hogy a nyugdíjkorhatárt a várható élettartamhoz kössék, és az új rendszer erősebben jutalmazza a hosszú szolgálati időt.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem ez az egyetlen formabontó nyugdíjreform-javaslat, amit a közelmúltban a szakértők diskurzus tárgyává tettek. A Pénzcentrumon tavaly megjelent interjúban Banyár József közgazdászt azt fejtegette, hogy a nyugdíj mértékének megállapításakor az kellene legyen az elsődleges szempont, hogy ki mennyivel járult hozzá a következő generáció felneveléséhez - azaz, hogy vállalt-e gyereket, és ha igen, mennyit.
Óriási változás élesedik a nyugdíjaknál 2026-tól: ezt még mindig sokan benézik, pedig minden idős magyart érint
A 2026-ban megállapítandó nyugdíjak összegének számításakor új valorizációs szorzókat alkalmaznak majd, amelyek várhatóan 10%-kal lesznek magasabbak a 2025-ös értékeknél.
Súlyos ítélet született, veszélyben a ma ismert nyugdíjrendszer: ennek rengeteg magyar nagyon nem fog örülni
Az európaiak többsége attól tart, hogy országuk állami nyugdíjrendszere belátható időn belül fenntarthatatlanná válik.
Ezt minden nyugdíjra várakozónak be kell fizetnie december 31-ig: sokat elfelejtik, bukják a jóváírást
December 31-e a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) egy részénél és a nyugdíjbiztosításoknál is fontos határnap.
Hogy mi van? Emelnék a nyugdíjkorhatárt és csökkentenék az ingyenes egészségügyi szolgáltatások számát
Elkerülhetetlenné vált a nyugdíjkorhatár egyéniesítése és a jóléti kiadások visszafogása.
Ennyivel csökkenhet a jövedelem nyugdíjazás után: erre a legtöbb magyar nincs felkészülve, nagyot koppanhatnak
Havonta 232 ezer forint mínuszt jelent a nyugdíjba vonulás az átlagok alapján. A különbség mértéke miatt érdemes előre gondoskodni a nyugdíjas évek pénzügyi biztonságáról.
Nyugdíj utalás 2026 január: itt a hivatalos nyugdíjfolyósítási dátum, ekkor érkezik a januári nyugdíj
Azok, akik postán kapják a nyugdíjat, 2026. januárban is a Magyar Posta által kiadott kézbesítési naptárban megjelölt napon számíthatnak a nyugdíj érkezésére.
Nyugdíj utalás 2026: itt vannak a hivatalos nyugdíj-folyósítási dátumok - Mikor jön a nyugdíj 2026-ban?
A nyugdíj utalása az adott hónap 12. napjához legközelebb eső munkanapon kerül utalásra 2026-ban is, ez leggyakrabban épp 12-re esik, de nem minden hónapban.
A közlönyben többek között megjelent a nyugellátások 2026. januári emeléséről szóló rendelet is.
Az igazgatási szünet a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által folyósított ellátásoknak a megszokott rendben, határidőben történő kifizetését nem érinti.
Egy parlamenti képviselő a nyugdíjasok szervezetének kérésére több fontos kérdést intézett a kormányhoz.
Nyugdíjemelés, 13. és 14. havi juttatás, munkavégzés nyugdíj mellett: mutatjuk, mi marad és mi változik 2026-ban.
A szociális szférában nem csak alulfizetettség okozza a munkaerőhiányt, a lapunk által kérdezett szakértő szerint rendszerszintű problémák vannak.
Immár hivatalos, bevezetik a 14. havi nyugdíjat Magyarországon: készülhetnek az idősek, ekkor és ennyi pénz érkezik
A 14. havi nyugdíj fokozatosan épül be a rendszerbe: 2026-ban a havi nyugdíj 25 százalékát, 2027-ben 50 százalékát, 2028-ban 75 százalékát fizetik ki.
Közel 204 ezer nyugdíjas járandósága 180-200 ezer forintot tesz ki havonta, az emelés számukra 6480-7200 forintos összeget jelent majd.
Ezek a magyar nyugdíjasok már decemberben megkapják a 13. havi nyugdíjat: rengetegen örülhetnek az év végén
A Szociális Biztosító automatikusan folyósítja a 13. nyugdíjat minden jogosult nyugdíjas számára még idén decemberben Szlovákiában.
Pár nap múlva lejár egy fontos határidő: eddig használható fel a nyugdíjas élelmiszer-utalvány, nem árt sietni
A vásárlás során az élelmiszert árusító ellenőrzi az utalvány érvényességét, eredetiségét, sérülésmentességét, és csak a megfelelő utalványt fogadhatja el.
Szlovákiában már tárgyalnak egy olyan reformról, ami csökkentené a százalékos emelésből adódó különbségeket.
A jelentés aggasztó képet fest az idősek helyzetéről, miközben a demográfiai trendek további kihívásokat vetítenek előre.