Nyílik a bérolló: ezért nem mindegy, melyik boltláncnál dolgozik az ember, súlyos pénzek múlnak rajta

132 ezer forinttal is többet kereshet egyik bolti eladó a másiknál üzlettípustól függően. Ráadásul a boltosok 18 ezer forinttal kevesebbet keresnek, mint más fizikai dolgozók. Jó hír viszont, hogy 15 százalékkal emelkedtek a keresetek a boltokban: híradástechnikás boltok, turkálók, trafikok eladói negyedével vastagabb borítékot vághattak zsebre. A legtöbbet az illatszerboltban, legkevesebbet a ruhás piacon lehet keresni - írja a blokkk.com közleményében.

A statisztika szerint a nemzetgazdaságban a havi bruttó átlagkeresetek 13,7%-kal nőttek 2022 januárjában, az egy évvel korábbihoz képest. És ez növekedés már az év eleji fizuemelésekhez köthető. A fizikai dolgozók körében 14,5% volt az emelkedés, nyilván jelentős részben a minimálbérek növekedése révén, hiszen ezt a kört érintette leginkább. A boltos eladók körében 15,3%-os volt januárban az egy évvel korábbihoz képest a havi bruttó keresetek emelkedése. Ez viszont nem sokat változtatott a boltos eladók bérlemaradásán, akár az éves átlagokat, akár a januári változásokat dobjuk mérlegre. 2021 januárjában és 2022 elején is 18 ezer forint felett volt ez a különbség néhány száz forinttal:

Boltos bérjegyzék

2019 2020 2021 2022. január boltok összesen 250.525 274.916 294.089 321.105 nemzetgazdaság összesen 270.051 293.774 315.400 339.494 különbség -19.526 -18.858 -21.311 -18.389

KSH, érték: havi bruttó átlagkereset, éves átlag, 2022: január, bolti fizikai dolgozók (eladók, pénztárosok, árufeltöltők, raktárosok), legalább öt fős vállalkozások, teljes munkaidő

Toppon az illatszerbolt, drogéria, végén a piacos eladók

A boltos fizetések év közben hullámoznak, végül a boltos piachoz is igazodnak, ahol a január a legkisebb, a december pedig a legnagyobb árbevétellel kecsegtető hónap. A bért pedig az árbevételből fizetik a boltosok, így mindez nem a véletlen műve, amiben a forgalomhoz igazodó mozgó bérrésznek is elég sok köze van. De azért az emelésekről év elején kell dönteni, akkor is, ha az üzleti év fordulónapja egyes boltosoknál később van. A visszaköszönő munkaerőhiányban ez elkerülhetetlen. Nem véletlen az sem, hogy

a nagy karácsonyi roham révén egyes boltokban a 2021-es decemberi kerestek nagyobbak voltak a 2022-es januárinál.

Jelentősebb béremelések kerekedtek ki végül a boltok többségénél, a százalékos arányt nézve pedig nagyot ugrott a híradástechnikai boltos eladók keresete, de a turkálók és trafikok eladói sem panaszkodhatnak a negyedével vastagabb borítékokra.

A boltos topsor elején megkapaszkodtak a játékboltok is, előbbre tört a híradástechnikai boltos kör (ez feltehetően összefügg webforgalmukkal is). Lejjebb csúsztak viszont az élelmiszerboltok. A ruházati boltok nem tudnak feljebb kapaszkodni a bérekben, piacuk sem a régi egyébként. A bérsor vége alig változott, ahol a ruhás piac eladója keresi a legkevesebbet. A bérolló 2022 januárban a boltos eladók körében 132 ezer forint volt, 11 ezer forinttal több, mint korábban.