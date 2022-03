Őrült bérháború kezdődött: ennyit keresnek a kasszások az Aldiban, Lidlben, Sparban, Penny-ben

Gosztola Judit Link a vágólapra másolva

Ismét is elképesztő munkaerőhiány jellemzi az országot, így a kidkereskedelmi láncoknál is nagy a hiány: Tescoból több mint 300 fő, a Penny-ből 200 fő, a SPAR-tól több mint 100 fő hiányzik. Az elérhető fizetések is folyamatosan emelkednek: egy kasszás ma már közel bruttó 400 ezer forintot is hazavihet - persze érdemes olykor a számok mögé nézni!

Rég nem látott magasságokban szárnyal az infláció, mindenki a saját bőrén érzi, mennyire durván megemelkedtek az árak. Annak a munkáltatónak, amelyik meg akarja tartani a dolgozóit, alkalmazkodni kell az új helyzethez, és az általa adott fizetéseknek is követniük kell a változást. Jól tudják ezt a kiskereskedelmi láncok, amelyik közül többen minden év első hónapjaiban bejelentik a béremelés mértékét, és az elérhető fizetések összegét. Legyünk azonban óvatosak, és nézzünk a számok mögé: nem minden arany, ami fénylik. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A koronavírus erőteljes hatással volt a munkaerőpiac szinte minden minden szektorára, kereskedelemre, a szállításra és a logisztikára is. A kiskereskedelmi láncok szárnyaltak, ahogy a házhozszállítás is egyre népszerűbb – ezek pedig kifejezetten emberigényes területek. Mivel néha monoton, és sok esetben nehéz fizikai munkáról van szó, nem számítanak a piac legvonzóbb területének, egy eszközzel lehet bevonzani az embereket: egyre magasabb fizetésekkel. (Persze utána a megtartásuk is legalább annyira fontos, ahogy a munkakörülmények is, ám azok már nehezen mérhető értékek.) Nem kell találgatnunk, hiszen pontosan tudjuk, hol mekkora a hiány, a KSH adatai szerint 2021. negyedik negyedévében a kereskedelem, gépjárműjavítás nemzetgazdasági ágban (ezt a kettőt együtt számolják) 5 221 betöltetlen álláshely volt, ez 1,2 százalékos hiány, a szállítás, raktározás ágazatban hivatalosan 4404 szabad álláshely volt, ez 2 százalékos hiány, az adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenységben, mely szintén kapcsolódhat több ponton is a kiskereskedelemhez, 8519 szabad álláshely volt, ez 4,2 százalékos hiány összesen. Ahogy a grafikonon is jól látszik, a hiány ugyan még nem érte el a járvány előtti szintet, de hónapról hónapra közelebb kerül a 2019. második negyedévének adataihoz. Tehát a hiány gyorsul, melyhez alkalmazkodnia kell a szektornak. Áruházi dolgozó, boltos, pultos Tavaly országosan a legtöbb szakembert szakmunkára keresték az utolsó negyedévben, a második legintenzívebben toborzó területnek a fizikai, segéd és betanított munka, míg a harmadiknak az értékesítés és kereskedelem bizonyult a Profession kutatása szerint. Éppen ezért 2022 legelején több nagy hazai élelmiszerlánc inflációt meghaladó béremelésről döntött, a szakszervezet szerint a vállalatok a munkaerőhiány miatt lépéskényszerbe kerültek. (Az azóta eltelt 3 hónapban pedig csak még tovább növekedett az infláció.) Korábban általánosan bevett gyakorlat volt, hogy az elérhető béreket a cégek igyekeztek a lehető legnagyobb titokban kezelni, mára ez azonban megváltozott. A legtöbb kiskerláncnak külön karrieroldala van, ahol listázzák területenként az üres álláshelyeket, sőt, az elérhető bruttó bérek is egyértelműen fel vannak tüntetve. (Azért bruttó és nem nettó fizetések, mert a nettója mindenkinek más, hiszen függhet a családi állapotától.) Ahogy régiónként eltérnek az átlagfizetések, úgy a boltos bérek is változók – ahogy erről korábban a Pénzcentrumnak adott interjúban Szigeti Barbara, a Tesco-Global Zrt. országos HR vezetője is beszélt. De azt az összes kiskereskedelmi lánc képviseletében nyilatkozó megerősítette, hogy egyértelműen Budapest számít nehéz diónak: itt majdhogynem lehetetlen munkaerőt találni. Elég csak egy pillantást vetni Magyarország bértérképére, egyből látszik, a fővárosi bruttó átlagfizetések köszönőviszonyban sincsenek a déli, keleti régiókban elérhetőkkel. A Tescoban kétféle bért kapnak az áruházi dolgozók: az ország nyugati felében, a fővárosban, egyes Pest megyei településeken, az elérhető bruttó bér 374 ezer forint (ez tartalmazza az alapbért, átlagos műszakpótlékot és túlórát, cafetériát és vásárlási kedvezményt is), és nem találtunk olyan települést az országban, ahol br. 344 ezer forintnál kevesebbet fizetnének. A SPAR az áruházi eladóknak, szakeladóknak, pénztárosoknak bruttó 392 ezer forintot kínál, ez azonban már szintén tartalmaz bizonyos elemeket, például a 13. havi fizetést, a dolgozói kedvezményt, az átlagos műszak és teljesítmény- pótlékot, valamint a túlórát is. A Penny-nél az eladó-pénztáros pozíciónk esetében a kezdő fizetés heti 40 órás műszakban bruttó 269 ezer forint/hónap. Próbaidő utáni átlagosan elérhető jövedelem heti 40 órás műszakban pedig bruttó 372 808 forint/hónap. Emellett jár 14 ezer forintos SZÉP-Kártyára, és bizonyos esetekben még ingyenes szállás is jár. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Emellett jár 14 ezer forintos SZÉP-Kártyára, és bizonyos esetekben még ingyenes szállás is jár. Több mint 200 nyitott pozíciónk van országosan, ahova keresünk munkatársakat. Kulcspozícióink az üzletekben az Eladó-pénztáros munkakör és raktárainkban az Áruösszekészítő pozíció, emellett Műszakvezető, Üzletvezető- helyettes és Üzletvezető pozíciókra is keresünk munkatársakat. Továbbá az országos központunkba is több nyitott területre várjuk a jelentkezőket - mondta el a Pénzcentrumnak Kazatsay Eszter, a PENNY magyarországi kommunikációs vezetője. A diszkontláncoknál senki nem kommunikálja transzparensebben a béreket, így tudjuk, idén az ALDI-nál új belépőként munkát vállaló áruházi eladó, vagy logisztikai munkatárs kezdő bére 8 órás munkarendben 2022. januárjától bruttó 362 600 forintra emelkedett, a 6. évtől pedig bruttó 432 100 forintra nő. A Lidlnél elérhető belépő bruttó jövedelem 366 ezer forint, 3 év után az összeg 402 ezer forintra nő. Területi különbségek itt is vannak a karrieroldal tanúsága szerint: Szombathely például az elérhető belépő bruttó jövedelem: 398 ezer forint. Az Auchan nem kommunikálja a széles nyilvánosság felé a retailben elérhető bruttó átlagbéreket, a COOP hálózat nagyrészt franchise rendszerben működik, a bérek tehát nem központilag szabályozottak, eltérnek. A Profession-ön pár ajánlatot találtunk: egy városföldi, egy budapesti és egy kecskeméti üzletben 300 ezer forintos bruttóért kerestek eladót. Ugyanez a helyzet a REÁL-lal is: nagyrészt franchise rendszerben működnek, a karrieroldalon a béreket nem kommunikálják. A CBA egyik telephelyére eladó-pénztárost nettó 190-220 ezer forintért keresnek, ennél több adat a bérekről nem lelhető fel. Logisztika, raktár áruösszekészítő A járvány kitörésekor számos olyan tényező merült fel, amely bizonyos szolgáltatók és megoldások egyértelmű hasznára vált. A bezárkózás a vásárlási szokásokat is felül írta, egyre nagyobb népszerűségre tett szert a webshop alapú vásárlás és az online rendelés, ezzel is csökkentve a közvetlen találkozások számát - olvasható a PwC tanulmányában. Ez persze extra terheket rótt a kereskedelemre, még ha édes terhek is ezek, de valahonnan meg kell szerezni a raktárosokat, a komissiózókat és a sofőröket, mivel úgy tűnik a házhozszállításról a közvetlen veszély elmúltával sem mondtak le az emberek. Éppen ezért ma már a hazai átlagbérhez képest csillagászati összegeket kínálnak a logisztikában dolgozóknak. Persze ezek a bérek bruttó összegek, senki sem fog ennyit készhez kapni, sok esetben a 13. havi fizetéseket, a bónuszokat, pótlékokat, sőt az esetleges túlórákat is beleszámolták, csak hogy tényleg jobban csillogjanak a számok, és felkeltsék az érdeklődést.

Címlapkép: Getty Images

