Tízmilliárdos adósságot örökölt Vajna Timi: egy éven belül fizetnie kell

Komoly adósságot halmoztak fel azok a vállalatok, amelyeket Vajna Tímea megörökölt Andy Vajna után.

Októberben derült ki, hogy Vajna Tímea, Andy Vajna özvegye 123 millió dollárt örökölt (ez kb. 37 milliárd forint), és október elsejétől az egykori filmügyi biztos cége, az AV Perfect KFt. is a nevére került.

A 24.hu most arról számolt be, hogy a Vajna-féle cégbirodalom egyszerűsödik, három darabját, a City Center Development Ingatlanfejlesztő Kft.-t, a GIBS Kereskedelmi Kft.-t és a Lucky Ventures Befektetési Kft.-t is beolvasztják az AV Investments Kft.-be. Mindhárom társaság megszűnik a beolvadás időpontjában, december végén.

A beolvadás kapcsán készített vagyonmérlegből az derült ki, hogy mióta nem Andy Vajna menedzseli a céget, azóta alaposan megnőttek a tartozásai. A cikk szerint az AV Investments adósságállománya tavaly év végén 5,5 milliárd forint volt, az átalakulási vagyonmérleg június végén készült, és abban már 42 millió 691 ezer dollár kötelezettséget tüntettek fel. Ez csaknem 13 milliárd forint, vagyis jóval több, mint a duplájára nőtt a cég adóssága fél év alatt.

Szinte a teljes összeg a rövid lejáratú kötelezettségek, az egy éven belüli kifizetni valók között szerepel.

A cikk szerint az AV Investments mérlege alapján fedezetnek is kell lennie a cégben. Június végén 12,7 millió dollárnyi forgóeszközt (betétet és készpénzt), illetve 10,4 millió dollárnyi értékpapírt tartottak nyilván a könyvekben, továbbá 16 millió dollárt tett ki a vagyonkezelő követelése, azaz ennyivel tartoztak nyár közepén a cégnek.