2026. április 6. hétfő Vilmos, Bíborka
10 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Pénz: euró és forint bankjegyek
Hitel

Földindulás jöhet a magyar devizahiteles ügyeknél: ez most mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?

Pénzcentrum
2026. április 3. 09:05

Több mint 40 millió forintot kell visszafizetnie az UniCredit Banknak egy gyulai család számára. A Fővárosi Ítélőtábla ugyanis jogerősen az adósok javára döntött egy devizahiteles perben. Az ítélet kimondta, hogy az árfolyamkockázatról szóló hiányos tájékoztatás miatt a hitelszerződés érvénytelen. Így az ügyfeleknek kizárólag a ténylegesen felvett tőkével kell elszámolniuk, a túlfizetés pedig visszajár - írta a 24.hu.

A család még 2007-ben 20,5 millió forintnyi devizaalapú hitelt igényelt. Erre a végrehajtási eljárással is terhelt évek alatt összesen több mint 61,2 millió forintot törlesztettek, ami az eredeti tőkeösszeg háromszorosa. A hitel visszafizetése anyagilag teljesen felőrölte az adósokat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A gazdálkodóként dolgozó családfőnek mindenét pénzzé kellett tennie a fizetőképesség fenntartása érdekében. Mára mindössze egy 70 ezer forintos nyugdíjból élnek napról napra. A több mint 60 millió forintos befizetés tényét a per során a bank sem vitatta.

A jogerős döntés az Európai Unió Bíróságának (EUB) tavaly tavaszi iránymutató határozatára épül. Az első- és másodfokú bíróság egyaránt megállapította, hogy a hitelintézet tájékoztatása elégtelen volt. Az ügyfelek emiatt nem tudták reálisan felmérni a rájuk váró pénzügyi terheket.

Ennek következtében a megkötött devizaalapú hitelszerződések és azok módosításai semmisek. Az árfolyamkockázatból eredő terheket így teljes egészében a pénzintézetnek kell viselnie.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy fizesse vissza az indokolatlanul beszedett 40,7 millió forintot, valamint annak törvényes késedelmi kamatait. Az adósokat képviselő ügyvéd szerint a mostani határozat precedensértékű. A döntés alapjaiban formálhatja át a folyamatban lévő devizahiteles perek kimenetelét.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #devizahitel #Európai Bíróság #bank #adósság #magyarország #bíróság #végrehajtás #ítélet #hitelek

Jelentem Mégsem
1 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
0
0
20:27
20:03
19:33
19:02
18:33
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Hitel legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási díj
a biztosító kockázatviselésének ellenértéke

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
