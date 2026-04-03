Földindulás jöhet a magyar devizahiteles ügyeknél: ez most mindent megváltoztathat - véget érhet az évtizedes sorscsapás?

Több mint 40 millió forintot kell visszafizetnie az UniCredit Banknak egy gyulai család számára. A Fővárosi Ítélőtábla ugyanis jogerősen az adósok javára döntött egy devizahiteles perben. Az ítélet kimondta, hogy az árfolyamkockázatról szóló hiányos tájékoztatás miatt a hitelszerződés érvénytelen. Így az ügyfeleknek kizárólag a ténylegesen felvett tőkével kell elszámolniuk, a túlfizetés pedig visszajár - írta a 24.hu.

A család még 2007-ben 20,5 millió forintnyi devizaalapú hitelt igényelt. Erre a végrehajtási eljárással is terhelt évek alatt összesen több mint 61,2 millió forintot törlesztettek, ami az eredeti tőkeösszeg háromszorosa. A hitel visszafizetése anyagilag teljesen felőrölte az adósokat.

A gazdálkodóként dolgozó családfőnek mindenét pénzzé kellett tennie a fizetőképesség fenntartása érdekében. Mára mindössze egy 70 ezer forintos nyugdíjból élnek napról napra. A több mint 60 millió forintos befizetés tényét a per során a bank sem vitatta.

A jogerős döntés az Európai Unió Bíróságának (EUB) tavaly tavaszi iránymutató határozatára épül. Az első- és másodfokú bíróság egyaránt megállapította, hogy a hitelintézet tájékoztatása elégtelen volt. Az ügyfelek emiatt nem tudták reálisan felmérni a rájuk váró pénzügyi terheket.

Ennek következtében a megkötött devizaalapú hitelszerződések és azok módosításai semmisek. Az árfolyamkockázatból eredő terheket így teljes egészében a pénzintézetnek kell viselnie.

A bíróság kötelezte a bankot, hogy fizesse vissza az indokolatlanul beszedett 40,7 millió forintot, valamint annak törvényes késedelmi kamatait. Az adósokat képviselő ügyvéd szerint a mostani határozat precedensértékű. A döntés alapjaiban formálhatja át a folyamatban lévő devizahiteles perek kimenetelét.