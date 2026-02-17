Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások

A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatai szerint 2025-ben összesen 1393 ingatlan kiürítésére került sor, ami enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábbi 1643 esettel szemben. A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.

A nyilvántartás szerint tavaly a legtöbb lakáskiürítés a lakóingatlanok sikeres árverését követő birtokbaadás miatt történt. Ebbe a kategóriába 729 eset tartozott, ami arra utal, hogy sok eljárás hiteltartozáshoz vagy végrehajtási árveréshez kapcsolódott.

A második leggyakoribb ok a lakásügyben hozott határozatok végrehajtása volt, összesen 463 esetben. Ez jellemzően olyan döntések végrehajtását jelenti, amelyek az ingatlan kiürítésére vagy a jogosult részére történő átadására kötelezik az érintetteket.

Kiemelkedő adat, hogy 2025-ben 178 önkényes lakásfoglalóval szemben kellett intézkedni. Ez 2019 óta a legmagasabb érték ebben a kategóriában, ami arra utal, hogy az ilyen típusú ügyek száma érezhetően megugrott.

A bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést követő intézkedések száma jóval alacsonyabb volt, mindössze 22 esetben kellett a végrehajtóknak fellépniük. A statisztika szerint rendőri kényszerintézkedéssel végrehajtott kilakoltatásra szinte egyáltalán nem volt szükség, 2025-ben mindössze egy ilyen esetet rögzítettek.

Hosszabb távon nézve a kilakoltatások száma 2023 óta nagyjából stabil szinten mozog, miközben a koronavírus-járvány idején a moratóriumok miatt alacsonyabb értékek voltak jellemzők. A mostani adatok jóval elmaradnak a devizahitel-válság időszakától is, amikor az éves kilakoltatások száma akár a jelenlegi szint többszöröse volt. Például 2017-ben 3667 lakáskiürítést hajtottak végre Magyarországon.