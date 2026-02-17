Sokan csak akkor jönnek rá, milyen fontos volt önértékelésük szempontjából a munkájuk, amikor már nem dolgoznak, és hirtelen "nincs rájuk szükség".
Döbbenetes, hány magyart tettek utcára a végrehajtók: csúcsra pörögnek a kilakoltatások
A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar adatai szerint 2025-ben összesen 1393 ingatlan kiürítésére került sor, ami enyhe csökkenést jelent az egy évvel korábbi 1643 esettel szemben. A friss statisztika alapján a kilakoltatások száma az elmúlt években inkább stagnál, jóval a korábbi válságidőszakok szintje alatt.
A nyilvántartás szerint tavaly a legtöbb lakáskiürítés a lakóingatlanok sikeres árverését követő birtokbaadás miatt történt. Ebbe a kategóriába 729 eset tartozott, ami arra utal, hogy sok eljárás hiteltartozáshoz vagy végrehajtási árveréshez kapcsolódott.
A második leggyakoribb ok a lakásügyben hozott határozatok végrehajtása volt, összesen 463 esetben. Ez jellemzően olyan döntések végrehajtását jelenti, amelyek az ingatlan kiürítésére vagy a jogosult részére történő átadására kötelezik az érintetteket.
Kiemelkedő adat, hogy 2025-ben 178 önkényes lakásfoglalóval szemben kellett intézkedni. Ez 2019 óta a legmagasabb érték ebben a kategóriában, ami arra utal, hogy az ilyen típusú ügyek száma érezhetően megugrott.
A bírósági végrehajtáson kívüli értékesítést követő intézkedések száma jóval alacsonyabb volt, mindössze 22 esetben kellett a végrehajtóknak fellépniük. A statisztika szerint rendőri kényszerintézkedéssel végrehajtott kilakoltatásra szinte egyáltalán nem volt szükség, 2025-ben mindössze egy ilyen esetet rögzítettek.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Hosszabb távon nézve a kilakoltatások száma 2023 óta nagyjából stabil szinten mozog, miközben a koronavírus-járvány idején a moratóriumok miatt alacsonyabb értékek voltak jellemzők. A mostani adatok jóval elmaradnak a devizahitel-válság időszakától is, amikor az éves kilakoltatások száma akár a jelenlegi szint többszöröse volt. Például 2017-ben 3667 lakáskiürítést hajtottak végre Magyarországon.
Az Otthon Start Program elindítása óta már több mint 25 ezer kedvezményes lakáshitelt folyósítottak.
Hétfőtől az MVM elérhetővé tette ügyfelei számára a januári rezsistop nyilatkozati felületeket.
Az éves drágulás üteme országosan 5 százalékra, Budapesten 5,1 százalékot tett ki, szemben a tavaly januári 9,4, illetve 9,5 százalékos emelkedéssel.
Az MVM február 16-tól elérhetővé teszi a nyilatkozati felületeket azon ügyfelei számára, akik kizárólag elektromos árammal fűtenek.
Habár az adásvételi szerződések száma még nem ad okot az optimizmusra, január végére visszatértek a lakáskeresők.
Eddig mintegy 150 ezren igényelték az Otthontámogatást, ami magasabb részvételt jelent a kormány és az MNB előzetes várakozásainál.
Teljesen más tényezők hajtják a lakásárakat, mint gondolnánk: megdöbbentő, hol pörög igazán az ingatlanpiac
Több régióban éppen ott volt élénk az adásvétel, ahol nehezebb munkát találni.
A hitelező bankoknak nem kötelességük részletesen ismertetniük a változó kamatlábak alapjául szolgáló referenciamutatók számítási módszertanát.
A Bankmonitor elemzése szerint egy átlagos hiteligénylő akár a havi törlesztőrészletének több mint kétszeresét is megkaphatja ajándékpénzként a kölcsön mellé.
Csőgörény-maffia portyázik Magyarországon: így ismerd fel a lehúzós szakikat, rengeteg embert vertek már át
Egyre több panasz érkezik a hatóságokhoz a köznyelvben csak „csőgörény-maffiának” nevezett duguláselhárító szolgáltatók miatt.
Gyanúsítottként hallgatott ki a rendőrség egy férfit, aki az eltűnt Egressy Mátyás mobiltelefonját tulajdoníthatta el.
Az ingatlant a Dumaszínházból ismert Török Ádám saját közösségi oldalán hirdeti, mintegy három évig tartó felújítást követően.
Kiderült, 76 éves férfi lőtt rá a nagyteveli polgármesterre: emberölési kísérlettel gyanúsítják, videón az elfogás
Egy 76 éves férfi lőtt rá a polgármesterre, és már nem először kereste. Kiderült: súlyos kényszerképzetei voltak.
Az egyik hazai ingatlaniroda januári keresletindexe 79 ponton állt, ami az elmúlt évtized egyik legalacsonyabb évkezdő értéke.
A hazai ingatlanpiac látványos fordulatot vett 2025 végére: a korábban szinte kötelező alkudozás a keresett ingatlanoknál gyakorlatilag eltűnt.
Az előrejelzés szerint Magyarországon pedig a hét közepére már 10 Celsius-fok körüli hőmérsékletek várhatók.
Fegyveres támadás történt Nagytetelben a polgármesteri hivatalban: egy férfi gázpisztollyal meglőtte Orbán Sándor polgármestert.
Megszólalt a pilisvörösvári bankrabló: csak pár százezer kellett volna a tartozásaira, kifigyelte a fiók dolgozóit
A sikertelen akció után elfogott elkövető ellen fegyveresen elkövetett rablás miatt emelt vádat az ügyészség.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén