falusi házak egy barátságos zöld utca mentén, buja előkertekkel és gondozott gyepekkel, kiskertekkel, rózsabokrokkal és új vörös agyagtetőkkel. otthon tulajdonosi koncepció. Európai falu.
Otthon

Júliusi csúcs után augusztusi zuhanás: így változtatja meg az Otthon Start a piacot

Pénzcentrum
2025. október 1. 12:02

Augusztusban mindössze 105,7 milliárd forint értékben kötöttek lakáshitel-szerződést a magyarok, ami óriási visszaesés a júliusi 141,9 milliárd forintos összeghez képest. Az ok? Nem a kamatok, hanem az új Otthon Start program bejelentése.

Az MNB adatai szerint a lakáshitelezés augusztusi volumene alig marad el az egy évvel korábbi 109,3 milliárd forintos szinttől. Ugyanakkor az elmúlt hónapokban a piac folyamatos növekedést mutatott: júliusban 141,9 milliárd, júniusban 143,7 milliárd, májusban pedig 148,7 milliárd forint értékben kötöttek szerződést a bankok - írja közleményében a Bankmonitor.

Ez több mint 25 százalékos csökkenést jelent egyetlen hónap alatt – az utóbbi évek egyik legnagyobb visszaesését. A kamatok alig változtak: augusztusban a lakáshitelek átlagos THM értéke 7,24% volt, júliusban 7,22%. Tehát nem egy drámai áremelkedés okozta a visszaesést.

A háttérben egy sokkal fontosabb tényező áll: az Otthon Start program, amelyet július elején jelentett be a kormány. A program keretében az első lakást vásárlók akár évi 3 százalékos kamattal juthatnak hitelhez, ami jóval kedvezőbb a piaci 6,5%-os kamatoknál.

Ezért sokan vártak a hiteligényléssel, amíg a program elindul – a banki bírálatok átfutási idejét figyelembe véve ez az augusztusi adatokban jelent meg.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A Duna House Barométer szerint a lakásadások száma augusztusban nőtt, 9 492-ről 11 369-re, ami az elmúlt években nem volt jellemző. Az emberek tehát kerestek, de a hitelfelvételre vártak a kedvező Otthon Start miatt. A program elindulása után szeptember első három hetében 15 ezer igénylést regisztráltak, ami korábban havi 6–7 ezer volt. Elemzők szerint a következő hónapokban a lakáshitel-szerződések összege 220–250 milliárd forintra is nőhet havonta.
Címlapkép: Getty Images
