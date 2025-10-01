Mindent borít az Otthon Start: sosem láttunk ilyet Magyarországon, mindenki szabadulna a lakásától

Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott: több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben az eladó lakásokra.

A kereslet Budapesten 30 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, de Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében még ennél is nagyobb, 55–65 százalékos bővülést mértek. Még a leglassabban bővülő régiókban is kétszámjegyű növekedést mutatott a kereslet.

A kínálat is felpörgött: szeptemberben több mint 38 ezer lakást hirdettek meg eladásra, ami 2021 tavasza óta a legmagasabb havi adat. Az országos kínálat szeptember végére elérte a 135 ezret, ebből több mint 100 ezer felelt meg az OSP feltételeinek. Budapesten a friss hirdetések közel ezerrel bővültek, és az újépítésű lakásoknál is látványos növekedés indult.

Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője szerint a kedvezményes hitelezés lakáspiaci láncreakciót indíthat el: az első lakásukat megvásárlók eladásai felszabadítják a következő szegmenst, így az újépítésű lakások piaca is erősödhet. Szeptember végére már 5–10 ezer OSP-s új lakás építését jelentették be, és további 10 ezer lakással állnak rajtra készen a fejlesztők.

A következő hónapokban a kereslet és a kínálat közötti új egyensúly lesz a kulcs: bár a lakásárak jelenleg növekvő pályán vannak, a kínálat hirtelen megugrása fékezheti az árrobbanást.

