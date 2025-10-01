2025. október 1. szerda Malvin
14 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Lakások a főváros IX. kerületében, a Vágóhíd utcában az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az els�
Otthon

Mindent borít az Otthon Start: sosem láttunk ilyet Magyarországon, mindenki szabadulna a lakásától

Pénzcentrum
2025. október 1. 13:31

Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott: több mint 360 ezer telefonos érdeklődés érkezett szeptemberben az eladó lakásokra.

A kereslet Budapesten 30 százalékkal nőtt tavalyhoz képest, de Győr-Moson-Sopron, Tolna és Fejér vármegyében még ennél is nagyobb, 55–65 százalékos bővülést mértek. Még a leglassabban bővülő régiókban is kétszámjegyű növekedést mutatott a kereslet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kínálat is felpörgött: szeptemberben több mint 38 ezer lakást hirdettek meg eladásra, ami 2021 tavasza óta a legmagasabb havi adat. Az országos kínálat szeptember végére elérte a 135 ezret, ebből több mint 100 ezer felelt meg az OSP feltételeinek. Budapesten a friss hirdetések közel ezerrel bővültek, és az újépítésű lakásoknál is látványos növekedés indult.

Kapcsolódó cikkeink:

Balogh László, az ingatlan.com vezető szakértője szerint a kedvezményes hitelezés lakáspiaci láncreakciót indíthat el: az első lakásukat megvásárlók eladásai felszabadítják a következő szegmenst, így az újépítésű lakások piaca is erősödhet. Szeptember végére már 5–10 ezer OSP-s új lakás építését jelentették be, és további 10 ezer lakással állnak rajtra készen a fejlesztők.

A következő hónapokban a kereslet és a kínálat közötti új egyensúly lesz a kulcs: bár a lakásárak jelenleg növekvő pályán vannak, a kínálat hirtelen megugrása fékezheti az árrobbanást.

JÓL JÖNNE 3,3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 300 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 70 324 forintos törlesztővel (és 100 ezer forint jóváírással) a CIB Bank nyújtja (THM 10,61%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank 69 937 forintos törlesztőt (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapkép: MTI/MTVA
#otthon #lakáshitel #lakásvásárlás #Budapest #ingatlanpiac #kereslet #kínálat #ingatlan.com #újépítésű #lakásárak #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:22
14:15
14:10
14:01
13:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. október 1.
Kereskedelmi Szövetség: 100 forint eladáson 40 fillért buknak a boltok, tarthatatlan a helyzet
2025. október 1.
Ezzel a melóval itthon is degeszre keresheted magad: 950 ezres havi bér, diploma sem kell
2025. október 1.
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
2025. szeptember 30.
Jókora öröklési tévhitben él a magyarok zöme: egyszerű hiba miatt úszhat el a családi vagyon
2025. szeptember 30.
Már az általános suli is óriási bukta magyar gyerekként: sokaknak ezért nem lesz jól fizető állása
NAPTÁR
Tovább
2025. október 1. szerda
Malvin
40. hét
Október 1.
Az idősek világnapja
Október 1.
A mellrák elleni küzdelem világnapja
Október 1.
Vegetáriánus világnap
Október 1.
A fájdalomcsillapítás világnapja
Október 1.
A zene világnapja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
2
2 hete
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
3
2 hete
Fájó milliókat bukott, aki így adott el lakást az utóbbi időben: rengetegen sétáltak bele a csapdába
4
1 hete
Rendkívüli! Tényleg kivezetik a 3%-os Otthon Start hitelt a választások után? Megszólalt az államtitkár
5
2 hete
Így emelik suttyomban a rezsit Magyarországon: tömegek szembesülnek a hivatalban a lehúzással
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kamatváltoztatási mutató
A kamatváltoztatási mutató határozza meg, hogy a fix kamatozású hitel kamata milyen feltételek mellett módosulhat. A hitelünk mutatója megtalálható a szerződésben, a mutatók típusait pedig az MNB teszi közzé. Több típusa is létezik, 3, 4, 5, és 10 évente változó és teljes futamidőre fixált mutatók a jellemzőek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 12:58
Trump harapófogójában Magyarország: tényleg katasztrófa lenne leválni az orosz energiáról jővőre?
Pénzcentrum  |  2025. október 1. 12:02
Júliusi csúcs után augusztusi zuhanás: így változtatja meg az Otthon Start a piacot
Agrárszektor  |  2025. október 1. 13:32
Tényleg megszűnnek az uniós agrártámogatások?