Példátlan uniós művelet zárult le Ukrajnában: elképesztő dolgot telepítettek az országba

Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában. A létesítmény közel egymillió ember villamosenergia-ellátásához járul majd hozzá, és kulcsszerepet játszik az orosz agresszió miatt megrongálódott ukrán energiahálózat stabilizálásában.

A nagyszabású akció célja az volt, hogy enyhítse az ukrán energetikai rendszerben keletkezett súlyos károkat, amelyeket az orosz fegyveres erők támadásai okoztak. Az átszállított berendezések több ukrajnai térségben is meghatározó szerepet játszottak a kritikus javítások elvégzésében.

A logisztikai feladat végrehajtása csaknem egy évet vett igénybe. A 11 hónapos időszak alatt 149 különálló szállítmánnyal összesen 2399 tonna műszaki berendezést juttattak el Ukrajnába. A fuvarozás különleges kihívásokat jelentett, mivel 40 rakomány rendkívüli méretű volt. Többek között 172 tonnás transzformátorokat és sztátorokat kellett biztonságosan mozgatni és célba juttatni.

A speciális méretű és súlyú eszközök szállításában meghatározó szerepet vállalt a lengyel Kormányzati Stratégiai Tartalékok Ügynöksége, amely logisztikai kapacitásával és szakértelmével érdemben hozzájárult a projekt sikeréhez.

Az erőművi berendezések áttelepítése az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében megvalósuló, szélesebb körű támogatási program részeként zajlott. Ez a segítségnyújtás 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta folyamatos.

Az energetikai területen nyújtott uniós támogatás mértéke jelentős: a közlés szerint eddig mintegy 9 millió ukrán állampolgár energiaellátási igényeit sikerült kielégíteni. Ennek keretében 9500 áramfejlesztő generátor és 7200 transzformátor érkezett az országba.

Az energetikai segítségen túl az Európai Bizottság humanitárius célokra több mint 1,2 milliárd eurót fordított ukrajnai programokra, és 160 ezer tonna segélyszállítmány jutott el a háború sújtotta térségekbe. A támogatásban valamennyi uniós tagállam részt vett, és hat nem EU-tag ország – Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Izland, Szerbia és Moldova – is csatlakozott a közös erőfeszítésekhez.

Az egészségügyi együttműködés keretében eddig több mint 4700 ukrán pácienst helyeztek el 22 ország egészségügyi intézményeiben, ahol speciális szakorvosi ellátást kapnak.