Az Európai Unióban novemberben és az év eddigi részében is nőtt az új személygépkocsik forgalomba helyezése az egy évvel korábbihoz képest.
Példátlan uniós művelet zárult le Ukrajnában: elképesztő dolgot telepítettek az országba
Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában. A létesítmény közel egymillió ember villamosenergia-ellátásához járul majd hozzá, és kulcsszerepet játszik az orosz agresszió miatt megrongálódott ukrán energiahálózat stabilizálásában.
A nagyszabású akció célja az volt, hogy enyhítse az ukrán energetikai rendszerben keletkezett súlyos károkat, amelyeket az orosz fegyveres erők támadásai okoztak. Az átszállított berendezések több ukrajnai térségben is meghatározó szerepet játszottak a kritikus javítások elvégzésében.
A logisztikai feladat végrehajtása csaknem egy évet vett igénybe. A 11 hónapos időszak alatt 149 különálló szállítmánnyal összesen 2399 tonna műszaki berendezést juttattak el Ukrajnába. A fuvarozás különleges kihívásokat jelentett, mivel 40 rakomány rendkívüli méretű volt. Többek között 172 tonnás transzformátorokat és sztátorokat kellett biztonságosan mozgatni és célba juttatni.
A speciális méretű és súlyú eszközök szállításában meghatározó szerepet vállalt a lengyel Kormányzati Stratégiai Tartalékok Ügynöksége, amely logisztikai kapacitásával és szakértelmével érdemben hozzájárult a projekt sikeréhez.
Az erőművi berendezések áttelepítése az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében megvalósuló, szélesebb körű támogatási program részeként zajlott. Ez a segítségnyújtás 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta folyamatos.
Az energetikai területen nyújtott uniós támogatás mértéke jelentős: a közlés szerint eddig mintegy 9 millió ukrán állampolgár energiaellátási igényeit sikerült kielégíteni. Ennek keretében 9500 áramfejlesztő generátor és 7200 transzformátor érkezett az országba.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Az energetikai segítségen túl az Európai Bizottság humanitárius célokra több mint 1,2 milliárd eurót fordított ukrajnai programokra, és 160 ezer tonna segélyszállítmány jutott el a háború sújtotta térségekbe. A támogatásban valamennyi uniós tagállam részt vett, és hat nem EU-tag ország – Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Izland, Szerbia és Moldova – is csatlakozott a közös erőfeszítésekhez.
Az egészségügyi együttműködés keretében eddig több mint 4700 ukrán pácienst helyeztek el 22 ország egészségügyi intézményeiben, ahol speciális szakorvosi ellátást kapnak.
Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokra hivatkozva tart igényt Grönlandra.
Ez az egymilliárdos kérdés jelenleg az orosz-ukrán háborúban: tényleg csatlakozhat Ukrajna az EU-hoz?
Az ukrán gazdaság jelenleg rendkívül gyenge állapotban van, 2024-ben az egy főre jutó GDP az EU-27 átlagának kevesebb mint 30 százalékát érte el.
Keményen beszólt az európai miniszterelnök Donald Trump-nak: nem túlzás, komolyan fél az amerikai megszállástól
Trump vasárnap Jeff Landry louisianai kormányzót nevezte ki az Egyesült Államok különmegbízottjává.
Szó szerint robbant a bomba Oroszországban karácsony előtt: magas rangú tábornokot öltek meg, tombol a Kreml
A nyomozók közzétettek egy videót a roncsolt járműről, amelyen a vezetőülésen vér is látható volt.
Sokkoló beismerést tett a NATO főtitkára: úgy tűnik, ebben Donald Trump az utolsó reménye - nem fest jól a dolog
Kiemelte, hogy az európai államok továbbra is teljesíteni fogják az Ukrajnát támogató koalíción belül vállalt kötelezettségeiket.
Ezt már nem lehet visszafordítani? Aggasztó folyamatok indultak el a Föld klímájában: itt a figyelmeztetés
Az emberiség olyan éghajlati billenőpontok közelébe ért, amelyek átlépése önmagukat erősítő, visszafordíthatatlan folyamatokat indíthat el.
Itt az áttörés? Putyin kész tárgyalni Macronnal a béketervről: ezt üzente a Kreml a francia elnöknek
Moszkva jelezte, hogy nyitott az ukrajnai konfliktus rendezéséről szóló párbeszédre Emmanuel Macron francia államfővel.
Kiszivárgott, Putyin nem adja fel: a teljes volt szovjet blokkot magáénak akarja, nem tervez meghátrálni
Az amerikai hírszerzés megítélése szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök továbbra is ragaszkodik eredeti háborús céljaihoz.
Charlie Kirk özvegye nyíltan támogatásáról biztosította J. D. Vance alelnök jövőbeli elnöki ambícióit.
Kemény üzenetet küldött Putyin erős embere: fenyegetés a nyugati béketerv, nem a biztonságot szolgálja
A kairói Oroszország–Afrika Partnerségi Fórumon Szergej Lavrov orosz külügyminiszter határozottan elutasította az európai terveket
Nyilvánosságra hozta az amerikai igazságügyi minisztérium a Jeffrey Epsteinnel kapcsolatos dokumentumok első részét.
Az ukrán államfő szerint a háborús helyzet és a biztonsági kockázatok lehetetlenné teszik a demokratikus választások megtartását.
Vilmos walesi herceg elvitte 12 éves fiát, György herceget egy londoni hajléktalanokat segítő szervezethez.
Mi történt? Minden bíborost a Vatikánba rendelt XIV. Leó pápa: rendkívüli tanácskozást hirdetett az egyházfő
XIV. Leó meghirdette pápasága első rendkívüli konzisztóriumát, amelyre a Vatikánba hívatta a bíborosi testület tagjait.
A játékipar jól szemlélteti a globális kereskedelem átalakulását.
Most érhet igazán magasra az Epstein-botrány: rengeteg ismert ember szerepel az eddig titkos iratokban
Az amerikai igazságügyi minisztérium nyilvánosságra hozta a Jeffrey Epstein-ügy több százezer oldalnyi iratát.
Ukrajnától több ezer kilométerre csaptak le az ukrán drónok: végzetes csapást mértek orosz célpontokra
Ukrán drónok a líbiai partok közelében, eddig példa nélküli távolságban támadtak meg egy orosz olajszállító hajót a Földközi-tengeren.
Sokkoló, amit a meteorológusok jósolnak: erre Magyarországon sem lehet felkészülni, küszöbön a katasztrófa
A Met Office előrejelzése szerint 2026-ban is 1,4°C felett marad a globális átlaghőmérséklet emelkedése az iparosodás előtti szinthez képest.
-
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
-
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
-
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
-
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
-
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.