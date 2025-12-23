2025. december 23. kedd Viktória
4 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Minden ellenőrzés alatt áll. Csővezeték felszerelés. Forrásszállítás. Munkás szivattyúzza le a vezetékeket a gázfúrótelepen. Gáz vagy olaj lekapcsolása vagy csatlakoztatása
Világ

Példátlan uniós művelet zárult le Ukrajnában: elképesztő dolgot telepítettek az országba

Pénzcentrum
2025. december 23. 15:31

Az Európai Bizottság befejezte eddigi legösszetettebb logisztikai műveletét, amelynek keretében egy teljes litván hőerőművi berendezést telepítettek és helyeztek üzembe Ukrajnában. A létesítmény közel egymillió ember villamosenergia-ellátásához járul majd hozzá, és kulcsszerepet játszik az orosz agresszió miatt megrongálódott ukrán energiahálózat stabilizálásában.

A nagyszabású akció célja az volt, hogy enyhítse az ukrán energetikai rendszerben keletkezett súlyos károkat, amelyeket az orosz fegyveres erők támadásai okoztak. Az átszállított berendezések több ukrajnai térségben is meghatározó szerepet játszottak a kritikus javítások elvégzésében.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A logisztikai feladat végrehajtása csaknem egy évet vett igénybe. A 11 hónapos időszak alatt 149 különálló szállítmánnyal összesen 2399 tonna műszaki berendezést juttattak el Ukrajnába. A fuvarozás különleges kihívásokat jelentett, mivel 40 rakomány rendkívüli méretű volt. Többek között 172 tonnás transzformátorokat és sztátorokat kellett biztonságosan mozgatni és célba juttatni.

A speciális méretű és súlyú eszközök szállításában meghatározó szerepet vállalt a lengyel Kormányzati Stratégiai Tartalékok Ügynöksége, amely logisztikai kapacitásával és szakértelmével érdemben hozzájárult a projekt sikeréhez.

Kapcsolódó cikkeink:

Az erőművi berendezések áttelepítése az Európai Unió polgári védelmi mechanizmusának keretében megvalósuló, szélesebb körű támogatási program részeként zajlott. Ez a segítségnyújtás 2022 februárja, az orosz invázió kezdete óta folyamatos.

Az energetikai területen nyújtott uniós támogatás mértéke jelentős: a közlés szerint eddig mintegy 9 millió ukrán állampolgár energiaellátási igényeit sikerült kielégíteni. Ennek keretében 9500 áramfejlesztő generátor és 7200 transzformátor érkezett az országba.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az energetikai segítségen túl az Európai Bizottság humanitárius célokra több mint 1,2 milliárd eurót fordított ukrajnai programokra, és 160 ezer tonna segélyszállítmány jutott el a háború sújtotta térségekbe. A támogatásban valamennyi uniós tagállam részt vett, és hat nem EU-tag ország – Norvégia, Törökország, Észak-Macedónia, Izland, Szerbia és Moldova – is csatlakozott a közös erőfeszítésekhez.

Az egészségügyi együttműködés keretében eddig több mint 4700 ukrán pácienst helyeztek el 22 ország egészségügyi intézményeiben, ahol speciális szakorvosi ellátást kapnak.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #európai unió #európai bizottság #ukrajna #oroszország #szállítás #világ #erőmű #villamosenergia #logisztika #lengyelország #energetika #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború #Litvánia

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:15
16:03
15:52
15:45
15:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 23.
Leesik az állad, mennyit kaszáltak a magyar tippmixkirályok 2025-ben: 8 ezerből csinált 8 milliót a legnagyobb mágus
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 23.
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
2025. december 23.
Rejtett veszély leselkedik a magyarokra karácsonykor, sokan nem is sejtik, mik a következmények
2025. december 23.
Felborult a lakáshitelpiac: erre senki sem számított az Otthon Start után
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 23. kedd
Viktória
52. hét
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Kész a mesterterv: így léptetné ki az USA Magyarországot az Európai Unióból
2
5 napja
Most érkezett! Orosz katonák törtek be egy NATO tagállam területére
3
2 hete
Olyan beismerést tett Zelenszkij, amire eddig nem volt példa: itt fordul meg végleg a háború?
4
2 hete
Olyan pofont kapott Donald Trump, amire nem volt felkészülve: ezt a helyzetet vajon hogyan fogja kezelni?
5
2 hete
Valamit megsejtettek az ukrán katonák? Tömegesen dezertálnak a hadseregből az orosz nyomulás után
PÉNZÜGYI KISOKOS
Outsourcing
Szó szerinti fordításban kiszervezést jelent. Vállalkozások esetében bizonyos tevékenységek leválasztása a fő tevékenységről, és külső cégek általi ellátása. A kiszervezés történhet úgy, hogy, már a piacon jelenlévő cégre bízzák, a feladat ellátását vagy maguk a dolgozók, tulajdonosok alapítanak új céget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 16:03
Legjobb karácsonyi ajándék ötletek az utolsó pillanatra: last minute egyedi ajándék, csináld magad ötletek, hasznos tippek
Pénzcentrum  |  2025. december 23. 15:52
Bejelentette Gulyás Gergely: rengeteg dolog változik január 1-től, itt vannak a részletek
Agrárszektor  |  2025. december 23. 15:33
Ez a növény lesz a jövő nyertese Magyarországon? Jól járhat, aki termeszti