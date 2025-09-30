Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Elképesztő pörgés van most az ingatlanpiacon: erre még a szakértők sem számítottak
Szeptemberi adatok alapján közel 25%-kal több új ingatlanértékesítési megbízást kaptak az ügynökök a nyári hónapok átlagához képest, miközben duplájára nőtt a jelzáloghitelek iránti kereslet az idei csúcshónaphoz képest. Ez egyszerre jelzi az eladói és a vevői oldal élénkülését, és azt is, hogy az Otthon Start Program (OSP) miatt a szakértők szerepe jócskán felértékelődött a lakáspiacon. A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja.
A megbízások számának gyors emelkedése önmagában is fontos ingatlanpiaci fejlemény, de a valódi érdekességet most az adja, hogy a megszokott összefüggés megfordult: általában a közvetítők sok vevővel (vagyis keresleti piacon) kevesebb megbízást tudnak elérni, most azonban ennek éppen az ellenkezője történt.
„A július-augusztusi időszak heti átlagaihoz képest szeptemberben csaknem 25%-kos növekedést láttunk az új megbízások számában. A legerősebb szeptemberi hét pedig közel 40%-kal múlta felül a nyár leggyengébb hetét" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.
A megbízáskötések növekedésének két fő oka rajzolódik ki:Az emelkedő árak: a rekordközeli árszintek miatt sokan döntöttek úgy, hogy piacra teszik ingatlanjaikat, köztük számos befektető is, aki most látja elérkezettnek az időt az értékesítésre.
Az OSP közvetlen hatása: sokan eladásban gondolkodnak, hogy így teremtsék meg a vásárlás fedezetét egy másik lakásra. A megbízások számának látványos növekedése azért is különösen figyelemre méltó, mert a lakáspiacon általában fordított összefüggést látunk: amikor sok a vevő és élénk a kereslet, az eladók gyakran közvetítők nélkül próbálják értékesíteni az ingatlanjaikat. Most azonban ennek éppen az ellenkezője történik: a kereslet erősödése mellett az eladók nagyobb számban fordultak közvetítőkhöz, ami a szakértői támogatás iránti növekvő igényt és a közvetítők felértékelődését mutatja.
„A tulajdonosi megbízások növekedésében pszichológiai tényezők is szerepet játszanak” – véli az elemző. A gyorsan változó piaci környezetben az eladók sokszor bizonytalanok: tartanak a hibás beárazástól, félnek attól, hogy lemaradnak a megfelelő vevőről, vagy nem tudják, hogyan igazodjanak el a hitelprogramok nyújtotta lehetőségek között.
Ez a bizonytalanság erősíti a közvetítők felértékelődését, az emberek meghatározó országos szakértői hálózattal együttműködve biztonságosabbnak érzik az értékesítési folyamatot. „A szeptemberi adatok így nemcsak a kereslet élénkülését és a megbízások számának emelkedését igazolják, hanem azt is, hogy a közvetítői szerep jelentősége folyamatosan nő a magyar lakáspiacon” – hangsúlyozta Szegő Péter.
Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük.
Csorba Dániel ingatlanos a TikTokon arról beszélt, hogy a 3%-os hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ.
A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.
Megnéztük Kelet-Magyarországon a legolcsóbb és a legdrágább újépítű lakásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start Programnak.
Az őszi zsidó ünnepek a zsidó naptár szerint tisri hónapban kezdődnek, amely a polgári naptárban általában szeptember-októberre esik.
Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya.
A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.
Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben.
A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék.
MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.
Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra.
2024-ben tíz százalékkal több, mintegy 243 ezer magyar keresett új állandó lakóhelyet egy másik településen.
Érik a szemétkáosz egy budapesti kerületben: rendkívüli közleményt adott ki az önkormányzat, ezt követelik a MOHU-tól
A MOHU-sztrájk miatt Óbuda önkormányzata arra kérte a lakókat, hogy további tájékoztatásig ne rakjanak ki lomot, a kerületi lomtalanítás emiatt meg is akadt.
Nem a kertészeti gondok miatt akadt fenn az M7-es autópályán ellenőrzött kisbusz, hanem azért, mert a NAV Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei több mint 4,4 kilogramm marihuánát...
Míg az Európai Unió számos tagállamában a bérlakás mint lakhatási megoldás domináns modellként jelenik meg, addig hazánkban a saját tulajdonszerzés élvez prioritást.
A Portfolio Property Investment Forum 2025 konferencia IV. szekciójában két kulcstéma került reflektorfénybe: az országos otthonfelújítási program és az építőipar jövője.
