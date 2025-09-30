2025. szeptember 30. kedd Jeromos
az ingatlanügynök átadja az otthont az ügyfélnek, miután kiválasztotta az otthont és megtárgyalta az adásvételi szerződést az ingatlanügynökkel A megbízható ingatlanügynöktől történő lakásvásárlás koncepciója
Elképesztő pörgés van most az ingatlanpiacon: erre még a szakértők sem számítottak

Pénzcentrum
2025. szeptember 30. 21:04

Szeptemberi adatok alapján közel 25%-kal több új ingatlanértékesítési megbízást kaptak az ügynökök a nyári hónapok átlagához képest, miközben duplájára nőtt a jelzáloghitelek iránti kereslet az idei csúcshónaphoz képest. Ez egyszerre jelzi az eladói és a vevői oldal élénkülését, és azt is, hogy az Otthon Start Program (OSP) miatt a szakértők szerepe jócskán felértékelődött a lakáspiacon. A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja.

A megbízások számának gyors emelkedése önmagában is fontos ingatlanpiaci fejlemény, de a valódi érdekességet most az adja, hogy a megszokott összefüggés megfordult: általában a közvetítők sok vevővel (vagyis keresleti piacon) kevesebb megbízást tudnak elérni, most azonban ennek éppen az ellenkezője történt.

„A július-augusztusi időszak heti átlagaihoz képest szeptemberben csaknem 25%-kos növekedést láttunk az új megbízások számában. A legerősebb szeptemberi hét pedig közel 40%-kal múlta felül a nyár leggyengébb hetét" – mondta Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője.

A megbízáskötések növekedésének két fő oka rajzolódik ki:Az emelkedő árak: a rekordközeli árszintek miatt sokan döntöttek úgy, hogy piacra teszik ingatlanjaikat, köztük számos befektető is, aki most látja elérkezettnek az időt az értékesítésre.

Az OSP közvetlen hatása: sokan eladásban gondolkodnak, hogy így teremtsék meg a vásárlás fedezetét egy másik lakásra. A megbízások számának látványos növekedése azért is különösen figyelemre méltó, mert a lakáspiacon általában fordított összefüggést látunk: amikor sok a vevő és élénk a kereslet, az eladók gyakran közvetítők nélkül próbálják értékesíteni az ingatlanjaikat. Most azonban ennek éppen az ellenkezője történik: a kereslet erősödése mellett az eladók nagyobb számban fordultak közvetítőkhöz, ami a szakértői támogatás iránti növekvő igényt és a közvetítők felértékelődését mutatja.

„A tulajdonosi megbízások növekedésében pszichológiai tényezők is szerepet játszanak” – véli az elemző. A gyorsan változó piaci környezetben az eladók sokszor bizonytalanok: tartanak a hibás beárazástól, félnek attól, hogy lemaradnak a megfelelő vevőről, vagy nem tudják, hogyan igazodjanak el a hitelprogramok nyújtotta lehetőségek között.

Ez a bizonytalanság erősíti a közvetítők felértékelődését, az emberek meghatározó országos szakértői hálózattal együttműködve biztonságosabbnak érzik az értékesítési folyamatot. „A szeptemberi adatok így nemcsak a kereslet élénkülését és a megbízások számának emelkedését igazolják, hanem azt is, hogy a közvetítői szerep jelentősége folyamatosan nő a magyar lakáspiacon” – hangsúlyozta Szegő Péter.
Címlapkép: Getty Images
