Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Már az első hónap brutális számokat hozott: így tarolja le az Otthon Start Magyarországot

Pénzcentrum
2025. október 1. 17:03

Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.

Az ingatlanpiac továbbra is erős aktivitást mutat: a tranzakciószámok a nyári hónapok élénkülése után is magasak maradtak - közölte a Duna House.

A szeptemberi 13 426 darabos forgalom az előző év azonos időszakához képest 37,6%-os növekedést jelent, míg az előző hónaphoz viszonyítva 18,1%-kal emelkedett – ilyen élénk forgalomra legutóbb 2022 elején volt példa. A növekedést nagyrészt az Otthon Start Program (OSP) generálta kereslet hajtja, amely augusztusban kezdett látványosan érvényesülni.

Az adatok jól mutatják a két piac eltérő trendjeit: míg az ingatlantranzakciókat főként az OSP kereslete mozgatja felfelé, a hitelezésre a program hatása egyelőre csak átmenetileg mérsékelt. Az elemzők szerint októbertől viszont a hitelpiac is felpörög, és akár rekordhitel-volumen is kialakulhat.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #otthon #mnb #lakáshitel #jelzáloghitel #lakás #lakásvásárlás #ingatlan #duna house #ingatlanpiac #lakásár #tranzakció #ingatlanok #otthon start

