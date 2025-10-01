Már az első hónap brutális számokat hozott: így tarolja le az Otthon Start Magyarországot

Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.

Az ingatlanpiac továbbra is erős aktivitást mutat: a tranzakciószámok a nyári hónapok élénkülése után is magasak maradtak - közölte a Duna House.

A szeptemberi 13 426 darabos forgalom az előző év azonos időszakához képest 37,6%-os növekedést jelent, míg az előző hónaphoz viszonyítva 18,1%-kal emelkedett – ilyen élénk forgalomra legutóbb 2022 elején volt példa. A növekedést nagyrészt az Otthon Start Program (OSP) generálta kereslet hajtja, amely augusztusban kezdett látványosan érvényesülni.

Az adatok jól mutatják a két piac eltérő trendjeit: míg az ingatlantranzakciókat főként az OSP kereslete mozgatja felfelé, a hitelezésre a program hatása egyelőre csak átmenetileg mérsékelt. Az elemzők szerint októbertől viszont a hitelpiac is felpörög, és akár rekordhitel-volumen is kialakulhat.