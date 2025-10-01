Az ingatlan.com elemzése szerint a kereslet havi alapon ugyan enyhén mérséklődött, de éves szinten még mindig látványos, 34 százalékos növekedést mutatott.
Már az első hónap brutális számokat hozott: így tarolja le az Otthon Start Magyarországot
Egy friss becslés szerint 2025 szeptemberében 13 426 lakóingatlan cserélt gazdát Magyarországon.
Az ingatlanpiac továbbra is erős aktivitást mutat: a tranzakciószámok a nyári hónapok élénkülése után is magasak maradtak - közölte a Duna House.
A szeptemberi 13 426 darabos forgalom az előző év azonos időszakához képest 37,6%-os növekedést jelent, míg az előző hónaphoz viszonyítva 18,1%-kal emelkedett – ilyen élénk forgalomra legutóbb 2022 elején volt példa. A növekedést nagyrészt az Otthon Start Program (OSP) generálta kereslet hajtja, amely augusztusban kezdett látványosan érvényesülni.
Az adatok jól mutatják a két piac eltérő trendjeit: míg az ingatlantranzakciókat főként az OSP kereslete mozgatja felfelé, a hitelezésre a program hatása egyelőre csak átmenetileg mérsékelt. Az elemzők szerint októbertől viszont a hitelpiac is felpörög, és akár rekordhitel-volumen is kialakulhat.
Abony város is élne az önrendelkezési jogával, beköltözési pénz megfizetésére kötelezné a beköltözni vágyókat.
A kereslet még a legmerészebb szakértői várakozásokat is felülmúlja: mi lesz itt?
Az önkormányzatok az így befolyó összegeket saját feladataik ellátására fordíthatják.
Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is.
A fűtésszámla komoly teher lehet 2025-ben is, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
legnagyobb kihívást jelenleg a gyenge kínálat jelenti, ezért szaladtak el az árak.
Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük.
Csorba Dániel ingatlanos a TikTokon arról beszélt, hogy a 3%-os hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ.
A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.
Megnéztük Kelet-Magyarországon a legolcsóbb és a legdrágább újépítű lakásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start Programnak.
Az őszi zsidó ünnepek a zsidó naptár szerint tisri hónapban kezdődnek, amely a polgári naptárban általában szeptember-októberre esik.
Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya.
A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.
Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben.
A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék.
-
Kupon Kánaánnal indul az október a SPAR-ban (x)
Kapcsold turbóra az őszi bevásárlást a SPAR és INTERSPAR áruházakban! Az új kuponfüzet 2025. szeptember 29. és október 1. között szerezhető be országszerte a promócióban részt vevő áruházakban, miközben a kuponok a MySPAR appban is elérhetőek.
-
Lehet-e egyszerre fenntartható és biztonságos az áramellátás? (x)
Rengeteg a feladat a magyar energiaszektor előtt, de szerencsére megoldási irány is akad bőven – derült ki a villamosipar első számú szakmai rendezvényén.