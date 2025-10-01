Fontos, hogy a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül!
Már látszik is az Otthon Start brutális hatása: erre kevesen számítottak, mi jön még a lakáspiacon?
Az augusztusi kivárás után szeptemberben az Otthon Start 3 százalékos hitelprogram új lendületet adhat a lakáshitelezésnek, amely 2026 végéig akár 1500 milliárd forintos bővülést hozhat a piacon. Juhász Attila szerint a felfutás elkerülhetetlen, de időzítése és hatása bizonytalan, ami turbulenciákat is okozhat a lakás- és építőiparban.
Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt. A bankszektor becslései szerint azonban már önmagában ez a konstrukció 2026 végéig akár 1300–1500 milliárd forinttal növelheti a lakossági hitelezést, főként a használt lakások piacán - derül ki az MNB jelentéséből.
Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke szerint a lakáshitelezés felfutása elkerülhetetlen, de annak időzítése és összetétele még sok bizonytalanságot rejt. A mostani kilátások alapján a kereslet az idén és a jövő év elején lehet a legerősebb, mivel sokan nem hiszik, hogy a kedvezményes konstrukció hosszabb távon fennmarad.
Ez a hullámszerű élénkülés ugyanakkor turbulenciákat okozhat a lakás- és építőipari piacon, miközben a szektor szereplői kiszámíthatóbb, stabil növekedésben lennének érdekeltek.
A hitelezés szerkezete évek óta egyoldalú: a használt lakások finanszírozása dübörög, ami kedvez a felújítási piacnak és a kisebb építőipari cégeknek, de az új lakások és az építési projektek hitelezése még mindig messze elmarad a korábbi rekordoktól. Juhász szerint kulcskérdés, hogy az Otthon Start miként hat majd ezekre a szegmensekre. Úgy véli, a program 2–3 éves távon is jelentős stabilizáló szerepet tölthetne be az építőipar számára, amely jelenleg a kereslet évről évre változó hullámzásával küzd.
Pozitívum, hogy egyre több nagy társasházfejlesztési projekt indult el, és a növekedés lehetősége nemcsak Budapesten, hanem a vidéki városokban is adott.
Lakásvásárlás vagy bérlés előtt egyre többen veszik figyelembe nemcsak az ingatlan árát, hanem a mindennapi közlekedés időigényét is.
A fűtésszámla komoly teher lehet 2025-ben is, ezért érdemes megismerni azokat a trükköket, amelyekkel spórolhatunk, miközben az otthon melege sem vész el.
Terény önkormányzata a helyi önazonosság védelméről szóló törvény alapján korlátozta a településre való beköltözést.
legnagyobb kihívást jelenleg a gyenge kínálat jelenti, ezért szaladtak el az árak.
Az önkormányzatnak sikerült tárgyalásokat kezdenie a MOHU-val, melynek eredményeként október 1-re és 2-ra pót lomtalanítási napokat sikerült kieszközölniük.
Csorba Dániel ingatlanos a TikTokon arról beszélt, hogy a 3%-os hitel valójában sokkal több embernek árt, mint amennyinek használ.
A szakértők szerint az Otthon Start hitel számításánál mindig az értékbecslő által megállapított nettó alapterületet veszik figyelembe.
Megnéztük Kelet-Magyarországon a legolcsóbb és a legdrágább újépítű lakásokat, amelyek megfelelnek az Otthon Start Programnak.
Az őszi zsidó ünnepek a zsidó naptár szerint tisri hónapban kezdődnek, amely a polgári naptárban általában szeptember-októberre esik.
Az elmúlt három hónapban leginkább Budapesten csökkent az Otthon Start programos lakóingatlanok aránya.
A Pénzcentrum friss elemzése szerint idén is százezrek vészelhetik át fűtetlen lakásokban a telet.
Egyre nagyobb az érdeklődés az első lakásszerzőknek szóló, maximum 3 százalékos kamatozású Otthon Start lakáshitel iránt.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok egyre erősebb nyomást gyakorol Magyarországra az orosz energiafüggőség megszüntetése érdekében.
A magyarországi luxusingatlan-piacon a prémium felszereltségű, örökpanorámás, kulcsrakész villák iránt van a legnagyobb kereslet, elsősorban a budai villanegyedekben.
A magyarok többsége csapvizet iszik, de a megkérdezettek harmada nem tudja, milyen vezetéken keresztül érkezik a poharába a legfontosabb természetes folyadék.
MOHU BUDAPEST: elindult a szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal – több pontban megállapodás született.
Óbuda polgármestere határozott fellépéssel reagált a III. kerületben kialakult hulladékkezelési válságra.
2024-ben tíz százalékkal több, mintegy 243 ezer magyar keresett új állandó lakóhelyet egy másik településen.
