Kommunizmusban épült külvárosi negyed. Poszt-szovjet beton lakás blokkok
Már látszik is az Otthon Start brutális hatása: erre kevesen számítottak, mi jön még a lakáspiacon?

Pénzcentrum
2025. október 1. 11:01

Az augusztusi kivárás után szeptemberben az Otthon Start 3 százalékos hitelprogram új lendületet adhat a lakáshitelezésnek, amely 2026 végéig akár 1500 milliárd forintos bővülést hozhat a piacon. Juhász Attila szerint a felfutás elkerülhetetlen, de időzítése és hatása bizonytalan, ami turbulenciákat is okozhat a lakás- és építőiparban.

Augusztusban még a kivárás jellemezte a lakáshitelezést, mivel a piac a szeptemberben elindult 3 százalékos Otthon Start hitel bevezetésére várt. A bankszektor becslései szerint azonban már önmagában ez a konstrukció 2026 végéig akár 1300–1500 milliárd forinttal növelheti a lakossági hitelezést, főként a használt lakások piacán - derül ki az MNB jelentéséből.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ építőanyag-kereskedelmi tagozatának elnöke szerint a lakáshitelezés felfutása elkerülhetetlen, de annak időzítése és összetétele még sok bizonytalanságot rejt. A mostani kilátások alapján a kereslet az idén és a jövő év elején lehet a legerősebb, mivel sokan nem hiszik, hogy a kedvezményes konstrukció hosszabb távon fennmarad.

Ez a hullámszerű élénkülés ugyanakkor turbulenciákat okozhat a lakás- és építőipari piacon, miközben a szektor szereplői kiszámíthatóbb, stabil növekedésben lennének érdekeltek.

A hitelezés szerkezete évek óta egyoldalú: a használt lakások finanszírozása dübörög, ami kedvez a felújítási piacnak és a kisebb építőipari cégeknek, de az új lakások és az építési projektek hitelezése még mindig messze elmarad a korábbi rekordoktól. Juhász szerint kulcskérdés, hogy az Otthon Start miként hat majd ezekre a szegmensekre. Úgy véli, a program 2–3 éves távon is jelentős stabilizáló szerepet tölthetne be az építőipar számára, amely jelenleg a kereslet évről évre változó hullámzásával küzd.

Pozitívum, hogy egyre több nagy társasházfejlesztési projekt indult el, és a növekedés lehetősége nemcsak Budapesten, hanem a vidéki városokban is adott.
