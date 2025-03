Bemondta Nagy Márton: az élelmiszerek csak a kezdet, váratlan helyen jöhet az újabb ársapka

Nagy Márton ultimátumot adott a bankoknak: ha nem csökkentik a bankszámladíjakat néhány héten belül, a kormány árszabályozással fog beavatkozni. A jegybank szintén támogatja az intézkedést, miközben a pénzintézetek rekordnyereséget könyvelhettek el tavaly - írja a Népszava.

A bankszámladíjak drasztikus emelkedése miatt a kormány lépéseket helyezett kilátásba. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hétfői sajtótájékoztatón figyelmeztette a bankokat: ha nem mérséklik a díjakat néhány héten belül, a kormány árszabályozással fog közbeavatkozni. A jegybank szintén támogatja az intézkedést, miközben a pénzintézetek rekordnyereséget könyvelhettek el tavaly.

Ársapkával fenyeget a kormány

Nagy Márton szerint a bankszámladíjak a vártnál jóval gyorsabban emelkedtek, ezért a kormány minimálcsomagot szeretne biztosítani a családok és nyugdíjasok számára. Ha a bankok néhány héten belül nem hajlandók önként csökkenteni az árakat, a miniszter szerint bevezethetik a banki díjakra vonatkozó ársapkát, hogy korlátozzák az indokolatlan emelkedéseket.

Ám nemcsak a kormány, hanem a jegybank is lépéseket szorgalmaz. Varga Mihály, a frissen kinevezett jegybankelnök a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági évnyitóján beszélt arról, hogy a szolgáltatások árazása terén szükség lehet szabályozásra.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a hazai bankrendszer tavaly 2007 milliárd forintos nyereséget ért el, ami történelmi rekord. Ennek fényében kérdéses, hogy valóban indokoltak-e a lakossági banki díjak meredek emelkedései.

A szabályozás maga is növeli az árakat

A banki szolgáltatási díjak emelkedését részben az is okozza, hogy az inflációhoz kötött díjkorrekciók lehetőséget adnak a bankoknak az árak éves növelésére. A magas inflációs időszak után most ez a mechanizmus tovább fűtheti az áremelkedést. Tavaly egyes díjak akár 15 százalékkal is nőttek, idén pedig a jelenlegi szabályozás alapján 4 százalékos további emelés lehetséges. A következő hetekben eldől, hogy a bankok önként engednek-e az állami nyomásnak, vagy a kormány ténylegesen beavatkozik az árakba.

