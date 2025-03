Neked is egekben a banki költségeid? Itt a gyors megoldás, így takaríthatsz meg most rengeteg pénzt

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Az utóbbi hetekben sorra jelentették be a hazai bankok, hogy megemelik a bankszámlákhoz kapcsolódó költségeket. Bár a pénzintézetek jellemzően a tavalyi évi infláció mértékének megfelelő díjemelést jelentett be, Nagy Márton nemzetgazdasági miniszternél még ez is kiverte a biztosítékot – legalábbis erre utal az a Facebook-bejegyzése, amelyben a bankszámlák esetleges ársapkájának bevezetésére utalt. Pedig a túl magas számladíjak ellen nem kell a miniszteri beavatkozás, azok ellen mi magunk is tehetünk, elvégre mindenki számára adott lehetőség a számlaváltás, amely a hiedelmekkel ellentétben nem feltétlenül bonyolult folyamat. Az alábbiakban azt vesszük végig, hogy lehet mindezt a legegyszerűbben lezongorázni.

Ahogyan már évek óta minden évben, idén is január 31-ig kellett megkapnunk a bankszámlák költségeit összesítő éves díjkimutatást. Legkésőbb eddigre tehát mindenkinek képbe kellett kerülnie azzal, hogy mennyibe is kerül éves szinten az aktuális bankszámlája fenntartása. Ebben a helyzetben jelentették be egymás után a hazai pénzintézetek, hogy (jellemzően) a tavalyi évi infláció mértékének megfelelő díjemelést eszközölnek a bankszámláikkal kapcsolatban. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mindezek hatására alighanem sokan lehetnek abban a helyzetben, hogy elgondolkodtak a bankszámlaváltáson. A váltásban gondolkodók aztán gyakran mégsem tesznek semmit, mert túlságosan bonyolultnak, nehézkesnek képzelik el a számlaváltás menetét. Pedig valójában nem feltétlenül olyan nehéz a folyamat, mint amilyennek sokan elképzelik. Egyszerűsített bankváltás Évek óta elérhető, mégis talán viszonylag szűk körben ismert szolgáltatás az úgynevezett egyszerűsített bankváltás. A folyamatot a számla tulajdonosa – illetve közös számla esetén a tulajdonosai – kérhetik az új banknál, tehát ahol szeretnénk az új számlát megnyitni. Ehhez ki kell töltenünk egy úgynevezett számlaváltási meghatalmazást, amit a régi bank köteles elfogadni. Az általunk kiválasztott új bank a meghatalmazás kitöltése után kettő munkanapon belül felkéri a régi bankot, hogy öt munkanapon belül adja át neki a következő adatokat a megelőző 13 hónapra vonatkozóan: beérkező ismétlődő átutalások,

rendszeres ismétlődő átutalási megbízások,

beszedési felhatalmazások. A nyilatkozatban meghatározhatjuk azt a kezdő munkanapot is, amelytől kezdve a különböző tranzakciókat már az újonnan nyitott számláról kell teljesíteni (ez az időpont legkorábban az adatoknak az új intézményhez történő megérkezését követő 6. munkanap lehet). Emellett arról is rendelkezhetünk, hogy mikor kerüljön felmondásra a régi számla. A feltételek teljesülésével és az adatok átadását követően az eredeti számla megszűnik, a pozitív egyenleget pedig átutalják az új számlára. A felmondás napját megelőzőleg a korábbi szolgáltatunk nem tilthatja le a bankkártyákat. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) Amennyiben minden rendben megy, úgy a szolgáltatóváltás akár 13 munkanapon belül lezongorázható. Ez nem lehet akadály Fontos tudni, hogy a fizetési számlát akkor is megszüntethetjük, ha azt több szolgáltatással együtt – netbankkal, biztosítással stb. – vettük igénybe, vagy ha például hitelszerződés is kötődik hozzá. Ugyanakkor érdemes tudatában lenni annak, hogy ha valamilyen kedvezmény kötődött a számlához – ez például igen gyakori a lakáshiteleknél -, akkor az is megszűnhet a számlával együtt. Ezzel kapcsolatban értelemszerűen az eredeti banknál érdemes tájékozódni még a számla megszüntetése előtt. Ezt érdemes átgondolni Láthattuk tehát, hogy a szolgáltatóváltás ideális esetben akár meglehetőségen gördülékenyen is végbe mehet. Ennek ellenére még a számlaváltás megkezdése előtt érdemes számba venni az alábbiakat: Érdemes számba venni, hogy az eredeti szolgáltatónál milyen szolgáltatásokat vettünk igénybe a számlához kapcsolódóan, továbbá érdemes kitudakolni, hogy az új szolgáltatónál is igényelhetünk-e hasonlót?

A váltás kezdeményezése előtt egyenlítsük ki esetleges tartozásunkat.

Az átmeneti időszakban is érdemes annyi pénzt a számlán tartani, amely fedezi a korábbi tranzakciók teljesítését.

Címlapkép: Getty Images

