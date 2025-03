Megtörte a csendet a Tankcsapdából kilépő Sidlovics Gábor: ezért lép le a zenekarból 13 év után

A Tankcsapda gitárosa, Sidlovics Gábor 13 év után távozik a zenekarból. A népszerű rockegyüttes utolsó koncertjét ebben a felállásban május 2-án adja a Budapest Parkban. A gitáros hosszas megfontolás után hozta meg döntését, és bár a pontos okokat egyelőre nem részletezte, hangsúlyozta, hogy nem hirtelen felindulásból döntött így - derül ki a zenész Facebook-bejegyzéséből.

Meglepő bejelentést tett csütörtök reggel a Tankcsapda: a zenekar gitárosa, Sidlovics Gábor – vagy ahogy a rajongók ismerik, Sidi – távozik az együttesből. A döntés váratlanul érte a rajongókat, hiszen semmi nem utalt arra, hogy változás következne be a 13 éve együtt zenélő trió életében.

A gitáros közösségi oldalán részletesebben is beszámolt döntéséről.

Még január végén hoztam meg a döntést, hogy kilépek a zenekarból, ami egy hosszú folyamatnak vége, nem hirtelen felindulásból pattant ki valami.

– mondta a kilépés okairól a Facebook-oldalán Sidi

Sidi arra kérte a rajongókat, hogy egyelőre fogadják el: nem kívánják részletezni a távozás pontos okait. Helyette inkább az utolsó közös koncertekre szeretne koncentrálni, amelyek közül a záró fellépés május 2-án lesz a Budapest Parkban.

A gitáros a jövőbeli terveiről is beszélt: bár korábban nem készült a távozásra, most új lehetőségek nyíltak meg előtte. Ígérete szerint továbbra is zenélni fog, és más területeken is ki szeretné próbálni magát, de ezekről később fog részletesebben beszámolni követőinek.