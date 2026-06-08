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Anyagi helyzetéről vallott a Tankcsapda egykori gitárosa: vészesen fogy a pénze, mióta lelépett a zenekarból
Szórakozás

Anyagi helyzetéről vallott a Tankcsapda egykori gitárosa: vészesen fogy a pénze, mióta lelépett a zenekarból

Pénzcentrum
2026. június 8. 15:30

Egy évvel a Tankcsapda elhagyása után saját zenekart alapított Sidlovics Gábor, aki egy friss rádióinterjúban elárulta, hogy tudatosan nem indított civil vállalkozást, mert minden energiáját az új projektjébe fekteti, emiatt viszont lassan feléli az eddig felhalmozott anyagi tartalékait.

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Tizenkét évnyi közös zenélés után egy esztendeje távozott a Tankcsapdából Sidlovics Gábor. A zenész azóta megalapította a Siddhi nevű formációt, amelyben már frontemberként és énekesként áll a színpadra. Bár a debütáló videóklipjük már megjelent, az élő fellépésekkel még várnak, mivel a gitáros egy tökéletesen felépített produkcióval szeretne bemutatkozni, ehhez pedig rengeteg felkészülési időre van szüksége.

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A gitáros a Retro Rádióban, Abaházi Csaba műsorában beszélt a távozása óta eltelt időszakról. Kifejtette, hogy a jogdíjakból és a tavalyi televíziós szerepléseiből származó bevételei egyelőre kitartanak, de nem titkolta, hogy lassan elkezdi felélni a megtakarításait. Tudatosan döntött úgy, hogy nem vág bele semmilyen más üzleti tevékenységbe, mert a figyelmét kizárólag az új együttesre szeretné összpontosítani.

Tisztában van vele, hogy ez komoly pénzügyi kockázatot jelent, de úgy véli, ha a távozásával már mert egy nagyot ugrani az ismeretlenbe, azt csak teljes erőbedobással érdemes végigvinni. Bár jelenleg még megél a tartalékaiból, hozzátette, hogy jövőre már elképzelhető, hogy külső szponzori támogatásra lesz szüksége.

Nyitókép: Tankcsapda koncert - a készítő: Kiss Gábor, MTI
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