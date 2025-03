Kész, vége! Végleg lehúzza a rolót a patinás luxusszálloda a vidéki nagyvárosban

Aki egy kicsit is ismeri az egykor Nyugat királynőjének becézett Szombathelyt és annak természeti, kulturális adottságait, az nehezen értheti, hogyan fordulhat elő, hogy a város mindhárom patinás nagy szállodája jelenleg üresen áll. Mostanra pedig biztossá vált: a Savaria Nagyszálló és a Claudius Hotel után a Park Hotel Pelikán is feladta a küzdelmet. Egy ideje munkásszállóként működik, ám tulajdonosa mostanra megszabadulna tőle, ez is eladó.

Újabb fejezet kezdődik a szombathelyi Park Hotel Pelikán történetében, miután „Eladó” tábla került az egykor elegáns, négycsillagos szálloda bejáratához – számolt be róla a Nyugat.hu. A szálloda tulajdonosa, Csonka Tamás a lapnak elmondta, hogy az épület eladása csupán egy lehetőség a jövőjét illetően. Jelenleg is bérlik, ám a 2+2 éves szerződést már nem a korábbi feltételekkel hosszabbították meg. A bérlő elfogadta az új ajánlatot, de jóval kevesebb vendégmunkás lakik az épületben, mint korábban. A bizonytalan kilátások miatt merült fel az értékesítés lehetősége.

Pedig a századfordulós stílusú hotel üvegtetős éttermét és konyháját is sokan szerették Szombathelyen, a patinás szállodához pedig gyönyörű kert, beltéri medence, jakuzzi, szauna is tartozott. A tulajdonos, Csonka Tamás hangsúlyozta, hogy az eladásra nincs konkrét határidő, de ha valaki lát benne fantáziát, érdemes megkeresni. Bár a felújítás lehetősége is felmerült, rövid távon ennek nincs realitása. Az ingatlan áráról a tulajdonos nem árult el részleteket, mondván, konkrét ajánlat esetén tárgyalna a komoly érdeklődőkkel.

A Park Hotel Pelikán 2002-ben nyílt meg, és 21 éven át meghatározó szereplője volt Szombathely turizmusának. Az eredetileg árvaháznak épült, majd gyermekkórházként működő, helyi védettség alatt álló épületet magánberuházás keretében alakították szállodává. Az üzleti vendégek mellett sportcsapatokat és konferenciaturistákat is fogadott, étterme pedig népszerű helyszíne volt rendezvényeknek.

Az energiaválság és a forráshiány betett a szállodának

A tulajdonos szerint az épület energetikai korszerűsítése elengedhetetlenné vált, ám a pályázati lehetőségek hiánya és a védettségi előírások miatt nem volt mód fejlesztésekre:

„Ez a régió, ez a szállodaméret az elmúlt 20 évben kimaradt a központi pályázati célterületek közül, energetikai beruházásainkat az épület védettsége is megakadályozta, 50kw-os napelemes rendszer kiépítésére nyert pályázatunkat vissza kellett vonnunk, mivel a helyi rendelet nem tette lehetővé a napelemek elhelyezését az épület tetején. Komplex energetikai pályázatunk nyílászárók cseréjére, kazáncserére és hőszivattyúk telepítésére ugyan első körben befogadásra került, végül azonban azt a Nyugat-Dunántúli régió kedvezőtlen besorolása miatt forráshiány miatt elutasították.” - tette hozzá Csonka Tamás.

A 2022-es bezárás óta a szállodát munkásszállóként hasznosították. Ahogy a tulajdonos elárulta, ez a működés bizonyult a legéletképesebb opciónak, ám ennek a szerződése most lejárt.

A másik két nagy szálloda is üresen áll Szombathelyen

Még január végén a HelloVidék is írt róla, hogy közel egy milliárd forintért, 100 szobájával, egyedülálló báltermeivel eladó Szombathely szívében a Savaria Hotel, amely már évtizedek óta üresen áll. Most apróhidetésben próbálnak túladni a város egyik legimpozánsabb épületén.A szállodát 2005-ben zárták be, és azóta üresen áll. az 1900-as évek elején, szecessziós stílusban Vida Artúr tervezte meg, a neobarokk és szecessziós palotasor egyik legjelentősebb része lett. Az építkezések 1914. április 14-én kezdődtek meg, az először elkészült Kávéház 1915. szeptember 11-én nyitotta meg kapuit. Egykor a Savaria Nagyszálló számtalan kulturális és szórakoztató rendezvénynek adott otthont. Volt időszak, amikor naponta több előadást is tartottak a kamarakoncertektől kezdve a kabarén keresztül az irodalmi eseményekig.

Szombathely másik frekventált helyén, a Csónakázó tónál már 5 éve zárva tart a Claudius Hotel is. A Bartók Béla körút egykori éke, a 100 szobás hotel lassan az enyészeté lesz, az egyik erkélyén tavaly egy kis fácska is kidugta a fejét.

Hiába az Alpokra néző ablakok, és az uszoda szomszédsága: 5 éve zárva a négy csillagos Claudius is

A 100 szobás szállodakomplexum, a Hotel Claudius még 1972 nyarán nyitotta meg kapuit. A szocreáls stílusú hotel, ami mellett közvetlenül ott áll a városi uszoda, közelében pedig a Tófürdő, még a külföldiek számára is népszerű helynek számított. Bárja elsőosztályú volt, a szombathelyiek számára már-már megfizethetetlen árakkal. Sorsa akkor pecsételődött meg, amikor 1998-ban, amikor a Hungarhotels szállodaláncot privatizálták, a Claudius a Savaria Hotellel együtt új tulajdonoshoz került, a kecskeméti IGN Zrt.-hez. A hotelt 2003 és 2004 között másfél évre bezárták, majd előre betervezetten felújították, aztán újranyitották.

A 2008-as gazdasági világválság váratlan aztán fordulatot hozott az IGN Zrt. számára, jelentős pénzügyi nehézségek elé állítva a céget. Az egyre romló helyzet végül oda vezetett, hogy 2012. július 9-én az IGN Zrt. hivatalosan is eladta a Hotel Claudiust a Wolf-CRS Kft.-nek. Az üzlet azonban már kezdetekkor problémás volt, ugyanis a Wolf-CRS Kft. 2011. május 31. óta NAV-végrehajtás alatt állt, így nem volt meglepő, hogy a vállalat a 2013. január 31-i határidőig nem tudta kifizetni a vételárat. A helyzet tovább súlyosbodott, amikor 2014 júniusában megindult az IGN Zrt. felszámolása, majd 2015. október 1-jén újabb végrehajtási eljárás indult a Wolf-CRS Kft. ellen is.

A szálloda 2020 februárjában aztán egyik napról a másikra bezárt. A döntés olyan hirtelen született meg, hogy minden előzetesen lefoglalt szobát és rendezvényt le kellett mondani. 2020 őszére már csupán a hotel ügyvezető igazgatója és egy karbantartó maradt az épület felügyeletére. Végül 2024-ben a bíróság kimondta, hogy a Wolf-CRS Kft. jogellenesen jutott hozzá a Hotel Claudiushoz, így az ingatlan visszakerült az IGN Zrt.-hez - írta a Nyugat.hu. Az IGN Zrt. felszámolásának lezárultával várhatóan az épületet árverésre bocsátják.

Az előzetes becslések szerint akár a teljes vételár 40 százalékáért, azaz körülbelül 240 millió forintért is új tulajdonosra találhat, bár ez a legkedvezőtlenebb forgatókönyv.