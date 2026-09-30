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HelloVidék

Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?

HelloVidék
2026. szeptember 30. 18:15

Harminchét helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal - tájékoztatta az MTI-t a Magyar Fürdőszövetség.

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A Magyar Fürdőszövetség 2018 óta minden évben október első hétvégéjén rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét, amelyet a szaunaszezon nyitóeseményének szánnak. A változatos programok mellett egy előre meghatározott időpontban az ország több tucat fürdőjében egyszerre, közös zenére, azonos koreográfiára és illatokra szaunázhatunk. Az országos eseményre idén október 3-4-én kerül sor. A Szaunázók hétvégéjének részletes programját itt találjátok! 

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íme, a rendezvényhez eddig csatlakozott fürdők listája: 

  1. Zalakarosi Fürdő – http://www.zkf.hu
  2. Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő – http://www.sarvarfurdo.hu
  3. Debrecen – Aquaticum SPA  – http://www.aquaticum.hu
  4. Harkány – Dráva Hotel Thermal Resort – https://dravahotel.hu/
  5. Nyírbátor – Sárkány Wellness és Gyógyfürdő – http://www.sarkanyfurdo.hu
  6. Ráckeve – Aqua Land Termál-, és Élményfürdő – http://www.aqualand.hu
  7. Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont – http://www.cegledfurdo.hu
  8. Mosonmagyaróvár,- Flexum Zrt. – Flexum Thermal & Spa – http://www.flexumthermal.hu
  9. Martfű Gyógyfürdő és Uszoda – http://www.martfuspa.hu
  10. Tiszakécske – Barack Gyógy- és Élményfürdő – http://www.barack.hu
  11. Gyulai Várfürdő – http://www.varfurdo.hu
  12. Hajdúnánási Gyógyfürdő – http://www.nanasfurdo.hu
  13. Nyíregyháza – Aquarius Élmény és Parkfürdő – http://www.aquariusspa.hu
  14. Vác Városi Uszoda és Strand – http://www.vacistrand.hu
  15. Igali-Gyógyfürdő – http://www.igalfurdo.hu
  16. Kisújszállás – Kumánia Gyógy- és Strandfürdő – http://www.kumania.hu
  17. Kanizsa Uszoda és Strandfürdő http://www.kanizsauszoda.hu
  18. Hajduszoboszló – Aqua-Palace Élményfürdő, Hungarospa Gyógyfürdő – http://www.hungarospa.hu
  19. Budapest – Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda – https://www.szechenyifurdo.hu/
  20. Budapest – Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő – https://www.pesterzsebetifurdo.hu/
  21. Budapest – Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő – https://www.csillaghegyifurdo.hu/
  22. Szentendre – Aquapalace Kft. / V-8 uszoda – http://v-8.hu
  23. Berettyóújfalu – Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő – https://www.bihartermalliget.hu/
  24. Pápai Vártkertfürdő – http://www. varkertfurdo.hu
  25. Siófok – Galerius Élményfürdő és Wellness Központ – http://www.galeriusfurdo.hu
  26. Makó – Hagymatikum Gyógyfürdő – www.hagymatikum.hu
  27. Szentesi Sport- és Üdülőközpont – www.udulokozpont-szentes.hu
  28. Lenti Gyógyfürdő Kft. – https://therme.balanceresort.hu/
  29. Leányfalu Termálfürdő Kft. – http://www.leanyfurdo.hu
  30. Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő – https://spaheviz.hu/
  31. Bükfürdő Thermal & Spa – http://www.bukfurdo.hu
  32. Kerekdombi Termálfürdő és kemping – http://www.termaldomb.hu
  33. Miskolc – Ellipsum Élményfürdő – http://ellipsumfurdo.hu
  34. Miskolctapolca Barlangfürdő – https://www.barlangfurdo.hu/
  35. Szeged – Anna Fürdő – http://szegedsport.hu
  36. Algyő – Borbála Gyógyfürdő – http://www.borbalafurdo.hu
Címlapkép: Getty Images
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