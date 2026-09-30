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Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?
Harminchét helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal - tájékoztatta az MTI-t a Magyar Fürdőszövetség.
A Magyar Fürdőszövetség 2018 óta minden évben október első hétvégéjén rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét, amelyet a szaunaszezon nyitóeseményének szánnak. A változatos programok mellett egy előre meghatározott időpontban az ország több tucat fürdőjében egyszerre, közös zenére, azonos koreográfiára és illatokra szaunázhatunk. Az országos eseményre idén október 3-4-én kerül sor. A Szaunázók hétvégéjének részletes programját itt találjátok!
íme, a rendezvényhez eddig csatlakozott fürdők listája:
- Zalakarosi Fürdő – http://www.zkf.hu
- Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő – http://www.sarvarfurdo.hu
- Debrecen – Aquaticum SPA – http://www.aquaticum.hu
- Harkány – Dráva Hotel Thermal Resort – https://dravahotel.hu/
- Nyírbátor – Sárkány Wellness és Gyógyfürdő – http://www.sarkanyfurdo.hu
- Ráckeve – Aqua Land Termál-, és Élményfürdő – http://www.aqualand.hu
- Ceglédi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont – http://www.cegledfurdo.hu
- Mosonmagyaróvár,- Flexum Zrt. – Flexum Thermal & Spa – http://www.flexumthermal.hu
- Martfű Gyógyfürdő és Uszoda – http://www.martfuspa.hu
- Tiszakécske – Barack Gyógy- és Élményfürdő – http://www.barack.hu
- Gyulai Várfürdő – http://www.varfurdo.hu
- Hajdúnánási Gyógyfürdő – http://www.nanasfurdo.hu
- Nyíregyháza – Aquarius Élmény és Parkfürdő – http://www.aquariusspa.hu
- Vác Városi Uszoda és Strand – http://www.vacistrand.hu
- Igali-Gyógyfürdő – http://www.igalfurdo.hu
- Kisújszállás – Kumánia Gyógy- és Strandfürdő – http://www.kumania.hu
- Kanizsa Uszoda és Strandfürdő http://www.kanizsauszoda.hu
- Hajduszoboszló – Aqua-Palace Élményfürdő, Hungarospa Gyógyfürdő – http://www.hungarospa.hu
- Budapest – Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda – https://www.szechenyifurdo.hu/
- Budapest – Pesterzsébeti Jódos-Sós Gyógy- és Strandfürdő – https://www.pesterzsebetifurdo.hu/
- Budapest – Csillaghegyi Árpád Forrásfürdő – https://www.csillaghegyifurdo.hu/
- Szentendre – Aquapalace Kft. / V-8 uszoda – http://v-8.hu
- Berettyóújfalu – Bihar Termálliget Gyógy- és Strandfürdő – https://www.bihartermalliget.hu/
- Pápai Vártkertfürdő – http://www. varkertfurdo.hu
- Siófok – Galerius Élményfürdő és Wellness Központ – http://www.galeriusfurdo.hu
- Makó – Hagymatikum Gyógyfürdő – www.hagymatikum.hu
- Szentesi Sport- és Üdülőközpont – www.udulokozpont-szentes.hu
- Lenti Gyógyfürdő Kft. – https://therme.balanceresort.hu/
- Leányfalu Termálfürdő Kft. – http://www.leanyfurdo.hu
- Hévízi Szent András Reumakórház és Gyógyfürdő – https://spaheviz.hu/
- Bükfürdő Thermal & Spa – http://www.bukfurdo.hu
- Kerekdombi Termálfürdő és kemping – http://www.termaldomb.hu
- Miskolc – Ellipsum Élményfürdő – http://ellipsumfurdo.hu
- Miskolctapolca Barlangfürdő – https://www.barlangfurdo.hu/
- Szeged – Anna Fürdő – http://szegedsport.hu
- Algyő – Borbála Gyógyfürdő – http://www.borbalafurdo.hu
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