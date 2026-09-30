Megrohanják a magyarok ezeket a fürdőket a hétvégén: a te kedvenc szaunás helyed is ott van a listán?

Harminchét helyszín csatlakozott idén a Szaunázók hétvégéje eseménysorozathoz, amelyet szombaton és vasárnap rendeznek meg országszerte, tematikus programokkal - tájékoztatta az MTI-t a Magyar Fürdőszövetség.

A Magyar Fürdőszövetség 2018 óta minden évben október első hétvégéjén rendezi meg a Szaunázók Hétvégéjét, amelyet a szaunaszezon nyitóeseményének szánnak. A változatos programok mellett egy előre meghatározott időpontban az ország több tucat fürdőjében egyszerre, közös zenére, azonos koreográfiára és illatokra szaunázhatunk. Az országos eseményre idén október 3-4-én kerül sor. A Szaunázók hétvégéjének részletes programját itt találjátok!

íme, a rendezvényhez eddig csatlakozott fürdők listája: